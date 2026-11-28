Un terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito questa mattina la costa della California meridionale, a pochi chilometri dall’area metropolitana di Los Angeles. Secondo quanto rilevato dall’United States Geological Survey (USGS), l’epicentro del sisma è stato localizzato a circa 6 chilometri a ovest-sud-ovest di Manhattan Beach, nelle acque dell’Oceano Pacifico. La scossa si è verificata alle 09:30 ora locale, corrispondenti alle 18:30 italiane, a una profondità ipocentrale di circa 12 chilometri. La California meridionale rappresenta una delle regioni geologicamente più dinamiche del continente nordamericano. La sua elevata sismicità è legata principalmente all’interazione tra la placca Pacifica e la placca Nordamericana, che scorrono lateralmente l’una rispetto all’altra, accumulando tensioni nella crosta terrestre destinate a liberarsi attraverso eventi sismici.

La struttura tettonica più conosciuta della regione è la faglia di San Andreas, un imponente sistema di fratture che attraversa gran parte della California per circa 1.200 chilometri. Il quadro geologico della regione, tuttavia, è molto più articolato e comprende numerose faglie secondarie, alcune delle quali si sviluppano in prossimità dei grandi centri abitati o al di sotto dei fondali oceanici. Nell’area costiera di Los Angeles assumono particolare rilevanza il sistema di faglie di Palos Verdes, la faglia di Newport-Inglewood e il sistema di Santa Monica. Queste strutture testimoniano la complessità della deformazione tettonica che interessa la California meridionale, senza che la sola posizione dell’epicentro consenta di attribuire con certezza il terremoto odierno a una specifica faglia.

Il rischio sismico lungo la costa della California meridionale

La combinazione tra l’elevata attività tettonica, la presenza di numerose faglie attive e la straordinaria concentrazione di popolazione e infrastrutture rende la regione di Los Angeles particolarmente vulnerabile ai terremoti. Alla pericolosità naturale si aggiungono infatti le caratteristiche geologiche del bacino sedimentario sul quale sorge una parte significativa dell’area metropolitana. I sedimenti relativamente poco consolidati possono amplificare le onde sismiche, modificando l’intensità e la durata delle oscillazioni del terreno rispetto alle zone caratterizzate da substrati rocciosi più compatti. Per questo motivo, gli effetti di un terremoto possono variare sensibilmente anche tra località poste a distanze simili dall’epicentro. Un altro elemento importante è rappresentato dalla profondità ipocentrale. I terremoti superficiali, come quello registrato oggi al largo di Manhattan Beach, possono produrre scuotimenti più significativi nelle aree vicine all’epicentro rispetto a eventi di analoga magnitudo originati a profondità maggiori, sebbene gli effetti dipendano da numerosi fattori geologici e sismologici.

I grandi terremoti storici della California meridionale

La storia della California meridionale è segnata da numerosi eventi sismici di grande rilevanza. Tra i più importanti figura il terremoto di Fort Tejon del 9 gennaio 1857, di magnitudo stimata 7.9, associato a una vasta rottura lungo la faglia di San Andreas e considerato uno dei maggiori terremoti della storia californiana. Particolarmente significativo per la fascia costiera di Los Angeles fu il terremoto di Long Beach del 10 marzo 1933, di magnitudo 6.4, associato alla faglia di Newport-Inglewood. L’evento provocò gravi distruzioni e rappresentò un momento decisivo nell’evoluzione delle normative antisismiche della California, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza degli edifici scolastici. Nel 1971 il terremoto di San Fernando, di magnitudo 6.6, evidenziò ulteriormente la vulnerabilità delle infrastrutture strategiche dell’area metropolitana. Il 17 gennaio 1994 fu invece il terremoto di Northridge, di magnitudo 6.7, a provocare ingenti danni a edifici, autostrade e strutture pubbliche, dimostrando la pericolosità delle faglie sepolte, prive di evidenti manifestazioni sulla superficie terrestre.

La California e il rischio del Big One

La continua attività tettonica lungo il margine occidentale degli Stati Uniti alimenta da decenni gli studi sul cosiddetto Big One, espressione utilizzata per indicare un futuro terremoto di magnitudo molto elevata potenzialmente capace di interessare la California. Particolare attenzione scientifica è rivolta al settore meridionale della faglia di San Andreas, dove il movimento relativo delle placche determina un progressivo accumulo di deformazione elastica. Il monitoraggio delle faglie attraverso reti sismometriche e strumenti geodetici consente di studiare questi processi e di elaborare valutazioni probabilistiche della pericolosità sismica nel lungo periodo. Il verificarsi di terremoti di magnitudo moderata, tuttavia, non costituisce di per sé un indicatore dell’imminenza di un evento più energetico. La sismologia moderna permette di valutare la probabilità che determinati scenari si realizzino nel corso degli anni, ma non consente di prevedere con precisione il momento, il luogo e la magnitudo di un futuro grande terremoto.