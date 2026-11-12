Terremoto di Amatrice, a 10 anni dalla tragedia i Vigili del Fuoco raccontano i soccorsi: a Montecitorio la presentazione di “Salvare vite”

A dieci anni dal devastante terremoto del 24 agosto 2016, che colpì Amatrice e il Centro Italia, le testimonianze dei Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso tornano al centro della memoria istituzionale. Nella prestigiosa Sala della Regina di Palazzo Montecitorio è stato presentato ieri il libro “Salvare vite”, edito da Mondadori e scritto da Luca Cari, portavoce del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Un incontro segnato da profonda emozione, che ha riunito autorità, rappresentanti istituzionali e numerosi Vigili del Fuoco protagonisti degli interventi nelle aree devastate dal sisma. Alcuni di loro hanno condiviso le proprie esperienze, diventate parte integrante di un’opera che ricostruisce, attraverso le voci di chi era presente, il lavoro svolto durante una delle emergenze più drammatiche della storia recente italiana.

Terremoto di Amatrice del 2016, i racconti dei Vigili del Fuoco nel libro “Salvare vite”

Al centro della presentazione, il valore della testimonianza diretta come strumento per conservare la memoria del terremoto che sconvolse il Centro Italia nel 2016. Il libro di Luca Cari raccoglie le esperienze dei soccorritori che affrontarono le conseguenze del sisma, restituendo spazio alle storie personali e professionali di chi intervenne nei territori colpiti. La presenza a Montecitorio di tanti Vigili del Fuoco che parteciparono a quelle operazioni ha conferito all’iniziativa un significato particolare. Le loro testimonianze hanno rappresentato il cuore dell’incontro, riportando l’attenzione non soltanto sulle attività di soccorso, ma anche sulla dimensione umana dell’emergenza e sul rapporto instaurato con le comunità terremotate. La presentazione ha così assunto anche il valore di un momento di memoria collettiva e riconoscimento istituzionale nei confronti delle donne e degli uomini del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Paolo Trancassini ricorda la notte del 24 agosto 2016: “i vigili del fuoco mettono a rischio la propria incolumità”

A fare gli onori di casa è stato il Questore della Camera dei Deputati Paolo Trancassini, che ha ripercorso in prima persona il dramma vissuto durante la notte del 24 agosto 2016, quando ricopriva la carica di sindaco di Leonessa. Nel suo intervento, Trancassini ha sottolineato il ruolo fondamentale dei soccorritori, evidenziando come il loro contributo non si esaurisca negli interventi tecnici, ma comprenda anche il sostegno alle persone coinvolte nelle emergenze. “I vigili del fuoco sono donne e uomini che ogni giorno mettono a rischio la propria incolumità per salvare quella degli altri. L’esperienza del terremoto ci ha mostrato quanto la loro presenza sia fondamentale non soltanto nei soccorsi, ma anche per stare accanto alle persone, rassicurarle e restituirle fiducia”. Parole che hanno richiamato il valore della vicinanza alle popolazioni colpite, una componente essenziale dell’attività svolta dai Vigili del Fuoco nelle situazioni di emergenza.

Il Capo dei Vigili del Fuoco Marco Ghimenti: il valore delle testimonianze di chi ha vissuto il terremoto

Alla presentazione del volume ha partecipato anche Marco Ghimenti, Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha posto l’accento sull’importanza educativa e umana dei racconti dei soccorritori. Ghimenti ha ricordato come non ci sia “cosa più educativa di un momento raccontato da parte di chi lo ha vissuto in prima persona. Oggi i vigili del fuoco hanno raccontato con emozione lo straordinario lavoro che fecero in quella drammatica emergenza”. Il suo intervento ha evidenziato uno degli aspetti centrali dell’opera di Luca Cari: la possibilità di conoscere quanto accaduto attraverso la voce degli stessi protagonisti, preservando il patrimonio di esperienze maturato durante i soccorsi successivi al sisma del 2016.

Ricostruzione post terremoto, a Montecitorio gli interventi di Guido Castelli e dei sindaci di Amatrice e Arquata del Tronto

La presentazione ha visto anche la partecipazione di alcuni rappresentanti istituzionali direttamente legati ai territori interessati dal terremoto e al percorso di ricostruzione. In apertura si sono succeduti gli interventi di Guido Castelli, Commissario straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione del sisma 2016, del sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi e del sindaco di Arquata del Tronto Michele Franchi. La loro presenza ha confermato il significato dell’iniziativa anche per le comunità del Centro Italia, nel decennale della tragedia che ha segnato profondamente i territori coinvolti. Il confronto istituzionale si è inserito nel contesto di una giornata dedicata alla memoria del terremoto e al rapporto tra le popolazioni colpite e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il sottosegretario Emanuele Prisco: “aiutare chi aiuta è l’impegno concreto che portiamo avanti”

Le conclusioni dell’incontro sono state affidate a Emanuele Prisco, Sottosegretario di Stato all’Interno, che ha richiamato il valore dell’attività quotidiana dei Vigili del Fuoco e l’impegno del Governo a sostegno del Corpo. “Nelle pagine di Luca Cari c’è l’anima di un Corpo che risponde sempre presente nelle emergenze come nella quotidianità. Aiutare chi aiuta è l’impegno concreto che portiamo avanti ogni giorno come Governo per garantire sicurezza alla Nazione”. Il sottosegretario ha così collegato il significato delle testimonianze raccolte nel libro alla funzione svolta dai Vigili del Fuoco nella tutela della sicurezza nazionale, sia durante le grandi emergenze sia nell’attività ordinaria.

“Salvare vite” di Luca Cari, il confronto tra giornalismo, psicologia e memoria dei soccorsi

Accanto all’autore Luca Cari, hanno approfondito i contenuti del volume anche Massimo Martinelli, direttore editoriale del Messaggero, e Anna Maria Giannini, direttrice del Dipartimento di Psicologia dell’Università La Sapienza. A moderare l’incontro è stata Mariarita Grieco, direttore di Rai Offerta Estero. La partecipazione di esponenti del giornalismo e del mondo accademico ha accompagnato la riflessione sulle testimonianze raccolte nel libro, in una giornata che ha intrecciato il racconto delle esperienze vissute dai soccorritori con il ricordo di una tragedia che ha profondamente segnato il Paese. La presentazione di “Salvare vite” a Montecitorio ha rappresentato un’occasione per riaffermare il legame tra i Vigili del Fuoco e i territori del Centro Italia feriti dal terremoto del 2016. Un legame costruito nei giorni dell’emergenza, attraverso il lavoro dei soccorritori e la loro vicinanza alle comunità, che trova oggi una nuova testimonianza nelle pagine del libro pubblicato da Mondadori.