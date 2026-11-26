Una nuova scossa di terremoto ha interessato l’area dei Campi Flegrei durante la notte, svegliando parte della popolazione residente lungo la fascia costiera. Secondo i dati ufficiali comunicati dall’Osservatorio Vesuviano dell’INGV all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli, l’evento sismico si è verificato alle 04:16, con una magnitudo pari a 2.3 con margine di incertezza di 0.3. L’epicentro del sisma è stato localizzato in mare, all’interno del Golfo di Pozzuoli, mentre l’ipocentro è stato individuato a una profondità di 3,75 km. Data la ridotta profondità e la vicinanza alla costa, il movimento tellurico potrebbe essere stato accompagnato da un distinto boato, chiaramente percepito dagli abitanti delle zone più prossime all’area epicentrale. Al momento non risultano segnalazioni di criticità strutturali, ma il Comune ha ricordato che per eventuali comunicazioni di danni o disagi restano attivi i recapiti della Centrale Operativa della Polizia Municipale allo 081/8551891 e della Protezione Civile allo 081/18894400.

Perché si verificano i terremoti nell’area dei Campi Flegrei

I terremoti che si registrano regolarmente nel Golfo di Pozzuoli e nell’intero distretto dei Campi Flegrei hanno un’origine profondamente diversa rispetto ai sismi appenninici, poiché sono strettamente legati all’attività vulcanica e al fenomeno del bradisismo. I Campi Flegrei costituiscono infatti una vasta caldera vulcanica attiva, caratterizzata da un sistema idrotermale sotterraneo alimentato da gas e fluidi magmatici provenienti dalle profondità della crosta terrestre. Quando la pressione di questi fluidi aumenta o quando si verificano variazioni termiche nel sottosuolo, il terreno subisce un lento ma costante sollevamento verso l’alto. Questa deformazione del suolo accumula energia elastica nelle rocce superficiali, generalmente entro i primi 4 km o 5 km di profondità, fino a provocarne la fratturazione. Il rilascio improvviso di tale tensione genera scosse di magnitudo generalmente contenuta ma molto superficiali, motivo per cui vengono avvertite in superficie con particolare intensità e sono spesso accompagnate da boati sismici dovuti alla propagazione delle onde acustiche nel terreno e nell’aria.

La sismicità storica e le crisi bradisismiche di Pozzuoli

La storia geologica di Pozzuoli e dell’intera caldera flegrea è segnata da cicli millenari di sollevamento e abbassamento del suolo, documentati fin dall’epoca romana attraverso i celebri fori dei molluschi marini sulle colonne del Tempio di Serapide. Nel corso dei secoli, la sismicità locale ha accompagnato le fasi più acute di questi movimenti, culminando nel 1538 con l’intenso sciame sismico che precedette l’eruzione del Monte Nuovo, l’ultima avvenuta nell’area in epoca storica. In tempi più recenti, la memoria collettiva resta legata alle 2 grandi crisi bradisismiche del XX secolo. Tra il 1970 e il 1972 il suolo si sollevò di circa 170 cm, portando allo sgombero preventivo del Rione Terra. Ancora più intensa fu la crisi del biennio 1983–1984, quando un ulteriore sollevamento di circa 180 centimetri fu accompagnato da oltre 16mila scosse sismiche, tra cui l’evento del 4 ottobre 1983 di magnitudo 4.0, che costrinse all’evacuazione di circa 40mila persone. Dopo una lunga fase di subsidenza durata circa 20 anni, dal 2005 è iniziata una nuova fase di sollevamento lento e continuo, monitorata costantemente dall’Osservatorio Vesuviano.