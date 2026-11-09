Terremoto Giappone, forte scossa al largo dell’isola di Honshu | DATI e MAPPE

Un nuovo e intenso evento sismico è stato registrato al largo della costa orientale dell’isola di Honshu, in Giappone. Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto ha raggiunto magnitudo Mwp di 6.1 ed è avvenuto precisamente alle 05:52 ora italiana di oggi, 9 novembre 2026 (corrispondenti alle 13:52 nel fuso orario locale). Il sisma ha avuto ipocentro a una profondità stimata di 15 km ed è stato localizzato in mare, nei pressi della fascia costiera orientale giapponese.

Perché si verificano terremoti nella zona di Honshu

La ragione per cui l’area orientale di Honshu è così frequentemente soggetta a eventi sismici è legata alla sua particolare e complessa geodinamica, inserita nel contesto della celebre Cintura di Fuoco del Pacifico. L’arcipelago giapponese sorge infatti in prossimità della complessa zona di convergenza tra diverse grandi placche tettoniche, tra cui la Placca Pacifica, la Placca delle Filippine, la Placca Euroasiatica e la Placca di Okhotsk. In particolare, lungo la costa orientale di Honshu, la Placca Pacifica spinge inesorabilmente verso Ovest, subducendo e scorrendo al di sotto della placca continentale superiore lungo la profonda Fossa del Giappone. Questo movimento di convergenza genera un accumulo massiccio di energia meccanica lungo l’interfaccia delle placche. Quando l’attrito viene superato e la crosta terrestre rilascia bruscamente questa tensione accumulata, si originano terremoti anche di altissima magnitudo.

La sismicità storica e il contesto geologico dell’area

L’area colpita dal sisma vanta una delle storie sismiche più documentate e intense del pianeta, caratterizzata da megasismi. La sismicità storica e strumentale della regione è dominata dal ricordo indelebile del devastante terremoto magnitudo 9.1 del 11 marzo 2011 (noto come il Grande Sisma del Tōhoku), che ha provocato un immane tsunami e gravissimi danni strutturali nel Paese. Negli anni successivi a quel gigantesco evento, l’intera fascia costiera orientale di Honshu continua a registrare frequenti scosse e terremoti di magnitudo elevata, legati al graduale riaggiustamento della crosta terrestre lungo la zona di suboduzione.