Terremoto Grecia, forte scossa a sud dell’isola di Creta | DATI e MAPPE

Una forte scossa di terremoto ha colpito la Grecia alle 02:05 locali della notte (le 01:05 italiane) di oggi, venerdì 13 novembre. I sismografi hanno registrato un sisma di magnitudo 5, con epicentro in mare, circa 39km a sud di Moíres, sull’isola di Creta. L’evento è avvenuto ad una profondità di 47km. Non sono noti danni a persone o cose. La scossa odierna non è un evento isolato, ma la naturale manifestazione di uno dei motori geologici più attivi e complessi dell’intero pianeta. L’isola greca si trova infatti esattamente lungo il margine del cosiddetto Arco Ellenico, una gigantesca struttura tettonica a forma di mezzaluna che segna il confine di collisione tra la placca africana e quella eurasiatica, con il contributo della microplacca egea. In questa fascia del Mediterraneo orientale, la crosta oceanica più antica e densa della placca africana scivola lentamente al di sotto del Mar Egeo attraverso un processo noto in geofisica come subduzione.

Questo lento ma inesorabile inabissamento accumula enormi quantità di energia elastica nelle rocce della crosta terrestre. Quando gli attriti lungo le faglie non riescono più a trattenere la spinta, la roccia si frattura improvvisamente rilasciando energia sotto forma di onde sismiche. Proprio a causa di questa dinamica profonda, Creta rappresenta una sorta di bastione naturale sollevato dall’urto tettonico, un territorio dove i terremoti sono una presenza costante e fisiologica nella storia geologica del bacino mediterraneo.

I grandi terremoti storici di Creta: dal cataclisma del 365 d.C. al 1303

La memoria geologica e storica dell’isola di Creta custodisce alcuni degli eventi sismici più violenti mai avvenuti nel bacino del Mediterraneo, a testimonianza del potenziale energetico dell’Arco Ellenico. Il caso più celebre risale all’alba del 21 luglio del 365 dopo Cristo, quando un terremoto colossale, la cui magnitudo viene stimata dagli studiosi tra 8.3 e 8.5, squarciò la faglia al largo dell’estremità occidentale dell’isola. La spinta fu talmente imponente da sollevare istantaneamente la costa occidentale di Creta fino a nove o dieci metri, portando all’asciutto antichi porti e grotte sottomarine ancora oggi visibili sulle falesie. Quel sisma generò inoltre un devastante maremoto che attraversò l’intero Mediterraneo orientale, spazzando via le coste della Grecia, della Sicilia e del Nord Africa fino ad Alessandria d’Egitto, dove lo storico romano Ammiano Marcellino descrisse l’evento come il giorno dell’orrore.

Un altro capitolo drammatico della sismicità cretese si aprì l’8 agosto del 1303, quando una scossa di magnitudo stimata intorno a 8.0 colpì il settore orientale dell’Arco Ellenico, tra Creta e Rodi. Anche in quell’occasione il terremoto innescò uno tsunami distruttivo che devastò il porto di Candia, l’odierna Heraklion, causando migliaia di vittime sull’isola e propagando i suoi effetti fino alle coste del Levante e all’Egitto, dove le cronache dell’epoca riportarono persino il distacco di parte del rivestimento calcareo delle piramidi di Giza e gravi danni alle moschee del Cairo.

Dalla sismicità moderna alle sequenze recenti nell’Egeo meridionale

Avvicinandoci all’epoca contemporanea, l’isola ha continuato a fare i conti con terremoti profondi ed energetici, come quello del 12 ottobre 1856, un evento di magnitudo superiore a 7.7 avvenuto a grande profondità che rase al suolo migliaia di abitazioni a Heraklion, oppure quello dell’11 agosto 1903, quando un sisma di magnitudo 8.3 a oltre cento chilometri di profondità fece tremare l’intera Grecia meridionale. Anche negli ultimi anni la regione intorno a Creta ha confermato la sua vivace attività tettonica con scosse frequenti e talvolta significative. Basti ricordare l’autunno del 2021, quando tra settembre e ottobre due forti terremoti di magnitudo 6.0 e 6.3 colpirono rispettivamente l’entroterra di Arkalochori e il largo della costa orientale, seguiti poi da altri eventi moderati come le scosse superiori a magnitudo 5 registrate nel 2024, nel maggio 2025 e nell’aprile 2026 al largo di Ierapetra.