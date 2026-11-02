Terremoto Grecia, scossa a sud di Creta | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto ha colpito la Grecia alle 18:49 locali (le 17:49 italiane) di oggi, lunedì 2 novembre. I sismografi hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 5.3 con epicentro in mare, a sud di Creta, in particolare 81km a sud-sudest di Paleocastro. L’evento si è prodotto ad una profondità di 17km. Al momento, non sono noti danni a persone o cose. Per comprendere la natura del fenomeno occorre osservare la complessa architettura tettonica della regione. Il mare a sud di Creta rappresenta il cuore dell’Arco Ellenico, un vasto sistema di subduzione dove la placca africana si spinge costantemente verso nord, scivolando al di sotto della piccola placca dell’Egeo ad una velocità di alcuni millimetri all’anno.

Questo scontro tra giganteschi blocchi di crosta terrestre accumula enormi quantità di energia elastica nelle rocce. Quando le tensioni accumulate superano la resistenza del materiale lapideo, la roccia si spezza lungo linee di faglia, liberando istantaneamente l’energia accumulata sotto forma di onde sismiche. La profondità di 17 chilometri riscontrata nell’evento odierno si colloca perfettamente lungo la superficie di contatto interplacca, confermando come la crosta marina sia costantemente attiva e in fermento.

L’eredità storica dei grandi sismi a Creta

La sismicità odierna non rappresenta un’eccezione, bensì la continuazione di una storia geologica millenaria. L’isola di Creta vanta una memoria sismica tra le più ricche e documentate di tutto il bacino del Mediterraneo, costellata di eventi che in passato hanno rimodellato persino la geografia del territorio. Il caso più emblematico risale al 365 dopo Cristo, quando un terremoto devastante con una magnitudo stimata superiore a 8.0 provocò il sollevamento della costa occidentale dell’isola di diversi metri sopra il livello del mare e generò un imponente tsunami in grado di devastare le coste dell’intero Mediterraneo orientale. Nel corso dei secoli successivi, forti scosse hanno continuato a scandire la vita dell’isola, ricordando alla popolazione la costante dinamicità del suolo su cui sorge.