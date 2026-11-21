Una scossa di terremoto ha colpito la Grecia alle 21:08 locali (le 20:08 in Italia) di oggi, sabato 21 novembre. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 3.3 avvenuto sulla costa sudoccidentale del Paese, in particolare nella zona montuosa e rurale nel comune di Xiromero (unità periferica di Etolia-Acarnania). Il sisma si è verificato ad una profondità di 115km. Non sono noti danni a persone o cose.

Perché la terra trema in questa zona della Grecia

Il terremoto odierno accende ancora una volta i riflettori su una delle regioni geologicamente più dinamiche e complesse dell’intero bacino del Mediterraneo. Ci troviamo nella Grecia centro-occidentale, una fascia di territorio stretta tra le acque del Mar Ionio e i rilievi dell’entroterra ellenico, dove la crosta terrestre è sottoposta a sollecitazioni continue e multidirezionali. A differenza di altre aree sismiche europee caratterizzate da una singola faglia dominante, questo settore vive un equilibrio precario dovuto all’incontro tra grandi placche tettoniche: la placca africana che spinge verso nord e la microplacca dell’Egeo che si deforma e scivola verso sud-ovest. Questa configurazione rende l’Etolia-Acarnania un vero e proprio laboratorio naturale, in cui l’energia accumulata dalle rocce viene rilasciata con grande frequenza attraverso scosse di varia entità.

Il significato della profondità ipocentrale a 115 chilometri

Un dettaglio particolarmente interessante dell’evento odierno non risiede tanto nella sua energia, decisamente modesta e incapace di provocare danni, quanto nella sua collocazione verticale. Un ipocentro situato a ben 115 chilometri di profondità racconta una storia geologica ben precisa e diversa rispetto ai classici terremoti crostali, che solitamente avvengono nei primi dieci o venti chilometri sotto la superficie. A quella profondità ci troviamo infatti all’interno del cosiddetto piano di Benioff, ovvero la zona in cui la litosfera oceanica del Mar Ionio sprofonda al di sotto della placca continentale europea in un lento ma inesorabile processo di subduzione. Quando un sisma si origina così in basso, le onde sismiche devono attraversare uno spessore enorme di roccia prima di raggiungere i centri abitati. Questo lungo tragitto agisce come un naturale ammortizzatore, dissipando gran parte dell’energia e facendo sì che in superficie la scossa venga percepita appena o risulti rilevabile soltanto dagli strumenti più sensibili, proprio come accaduto questa sera nella zona rurale di Xiromero.

I precedenti storici tra l’Etolia-Acarnania e il Mar Ionio

Sebbene l’episodio di oggi sia stato del tutto innocuo, la memoria sismica di questa regione conserva tracce di eventi ben più vigorosi che hanno segnato la storia moderna della Grecia occidentale. La sismicità dell’Etolia-Acarnania non è legata soltanto alla subduzione profonda, ma anche a un fitto reticolo di faglie superficiali e all’estrema vicinanza con l’arco insulare ionico, dove sorgono isole come Cefalonia, Leucade e Zante. Basti ricordare il devastante sciame sismico dell’agosto 1953, che pur avendo il suo cuore pulsante nelle vicine isole Ionie, fece tremare violentemente l’intera fascia costiera e montuosa dell’Acarnania, causando ingenti crolli e ridisegnando la geografia urbana dell’area. Scendendo più nel dettaglio locale, la stessa unità periferica fu colpita direttamente nell’ottobre del 1966 da un forte terremoto con epicentro nei pressi di Katouna, a pochi chilometri da Xiromero, che provocò gravi danneggiamenti alle abitazioni rurali e decine di feriti.