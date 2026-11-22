La terra ha tremato nella serata di ieri, sabato 21 novembre 2026, quando alle 22:58 un sisma di magnitudo Ml 4.3 ha colpito l’entroterra calabrese con epicentro localizzato a circa 4 km a Est di Capistrano, in provincia di Vibo Valentia. L’evento tellurico è stato percepito in modo netto dalla popolazione su una porzione molto vasta del territorio regionale, generando comprensibile apprensione tra i residenti delle province di Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza. Nonostante la magnitudo significativa e l’ampia propagazione del movimento tellurico, le verifiche avviate immediatamente sul campo hanno escluso conseguenze gravi per i centri abitati.

Il bilancio della Protezione civile e l’effetto della profondità

A fare chiarezza sull’assenza di criticità e sulle ragioni per cui il sisma abbia raggiunto centri abitati molto distanti dall’area epicentrale sono stati i canali ufficiali dell’emergenza regionale. “Il terremoto avvenuto pochi minuti prima delle 23 di ieri, sabato 21 novembre, a Capistrano, tra le province di Vibo Valentia e Catanzaro, è stato avvertito chiaramente in tutta la Calabria centrale. La notevole profondità dell’ipocentro ha ampliato l’area in cui la scossa è stata percepita, ma ha ridotto l’energia delle onde sismiche in superficie“: lo ha spiegato la Protezione civile della Calabria, che in un post sui social riferisce anche che “dalle verifiche effettuate dalla Sala operativa regionale con i sindaci dei comuni interessati non si segnalano danni a persone o cose“.

I dati dell’INGV e la mappa dello scuotimento

Secondo i rilievi strumentali diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’ipocentro del terremoto è stato individuato a una profondità di 38 km, a una distanza di circa 20 km dal capoluogo Vibo Valentia e a 33 km da Catanzaro. Nel proprio approfondimento tecnico, l’INGV specifica che “la mappa di scuotimento sismico (SHAKEMAP), calcolata dai dati delle reti sismiche e accelerometriche INGV e DPC, mostra dei livelli di scuotimento stimato fino al III-IV grado MCS“.

Un dato confermato anche dalle segnalazioni dirette dei cittadini, poiché, come aggiunge l’istituto, “dalla mappa dei risentimenti macrosismici ricavati dai circa 400 questionari inviati al sito www.hsit.it, in continuo aggiornamento, notiamo che l’evento di questa sera è stato risentito in un’area molto estesa della Calabria, in particolare nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Cosenza con valori di intensità fino al IV grado MCS“.

I precedenti e la sismicità storica

La scossa delle 22:58 non è stata un episodio isolato nell’arco della giornata di sabato. Come evidenziato dall’analisi dell’INGV, “prima dell’evento delle ore 22:58 di magnitudo ML 4.3, erano stati registrati, nelle vicinanze, altri 3 eventi di magnitudo ML compresa tra 1.4 e 2.1“.

Dal punto di vista geologico, il territorio del Vibonese e della Stretta di Catanzaro rientra in un settore ben noto ai sismologi. L’INGV sottolinea infatti che “la zona interessata dal terremoto odierno fa parte della zona della Calabria a pericolosità sismica molto elevata, come è ben evidente dalla mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (MPS04)” e ricorda come “dalla mappa della sismicità strumentale dal 1985 ad oggi notiamo che l’area interessata da questo terremoto è stata caratterizzata recentemente da sismicità frequente ma con valori di magnitudo non particolarmente elevati“.

Guardando invece più indietro nei secoli, la memoria sismica di questo settore restituisce eventi di ben altra portata rispetto alla sequenza strumentale moderna. Nel report dell’INGV si legge che “il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani evidenzia nelle vicinanze dell’area epicentrale alcuni forti terremoti avvenuti in passato con magnitudo stimate (Mw) anche superiori a 6.0. Tra questi ricordiamo il terremoto del 7 dicembre 1743 di magnitudo Mw 5.9, quello del 5 giugno 1659 di magnitudo Mw 6.6 e infine il terremoto del 13 ottobre 1791 di magn Mw 6.1“. A questi episodi si aggiunge la catastrofica crisi sismica della fine del 18° secolo: l’INGV ricorda infine “l’importante sequenza sismica tra febbraio e marzo del 1783 quando si verificarono 5 scosse fortissime (5 febbraio, 6 febbraio, 7 febbraio, 1 marzo e 28 marzo 1783) e diverse centinaia di scosse minori, i cui effetti complessivi furono devastanti sulla maggior parte del territorio calabrese e in Sicilia nord-orientale“, culminata con il sisma del 28 marzo 1783 di magnitudo stimata Mw 7.0 nella Stretta di Catanzaro, tra il golfo di Sant’Eufemia e il golfo di Squillace.