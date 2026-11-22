In questa domenica 22 novembre, la Calabria sta vivendo ore di grande preoccupazione a causa di un vero e proprio sciame sismico che sta interessando l’area centrale della regione. Dopo la forte scossa principale di magnitudo 4.3 registrata ieri sera alle 22:58, che ha seminato il panico spingendo migliaia di persone a riversarsi per strada, la terra non ha mai smesso di muoversi. L’area colpita, compresa tra i comuni di Capistrano, Chiaravalle Centrale e Monterosso Calabro, continua a essere l’epicentro di una sequenza ininterrotta di eventi tellurici che mantengono la popolazione in uno stato di costante allerta. Anche se l’evento più energetico sembra essere alle spalle, la tensione nervosa degli abitanti resta palpabile, alimentata dalla consapevolezza di trovarsi su una faglia estremamente attiva.

Nuova scossa all’alba e decine di micro-terremoti

La nottata è trascorsa all’insegna della veglia per moltissime famiglie, e i timori hanno trovato conferme alle prime luci del giorno. Questa mattina, precisamente alle ore 6:35, un nuovo terremoto di magnitudo 2.7 ha fatto nuovamente tremare i lampadari, con epicentro localizzato sempre nella medesima zona, nei pressi di Chiaravalle Centrale. Ma non si tratta di un episodio isolato. I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) stanno registrando da ieri una fitta rete di scosse minori. Si susseguono infatti eventi di magnitudo 1.8, magnitudo 1.6 e magnitudo 2.1. Molte di queste micro scosse sono talmente lievi da non essere fisicamente avvertite dalla popolazione, ma il loro tracciato sugli strumenti conferma che la crosta terrestre è in fase di profondo assestamento. Questo continuo rilascio di energia, tipico delle dinamiche post-sisma, non fa che acuire lo stress psicologico di chi vive in questi territori.

Il sollievo per l’assenza di danni e il monitoraggio del territorio

Nonostante la domenica di paura che sta vivendo la Calabria, arrivano fortunatamente notizie rassicuranti sul fronte della sicurezza strutturale. Fin dai minuti immediatamente successivi alla botta di magnitudo 4.3 di ieri sera, la Protezione Civile e i vigili del fuoco hanno attivato le procedure di emergenza, avviando una fitta rete di controlli e ricognizioni sul territorio. Le verifiche, proseguite per tutta la notte e ancora in corso in queste ore mattutine, hanno confermato che la scossa non ha provocato danni a persone, abitazioni o infrastrutture pubbliche. La notevole profondità dell’ipocentro ha sicuramente giocato un ruolo fondamentale nel disperdere la potenziale forza distruttiva del sisma prima che raggiungesse la superficie, trasformando un potenziale disastro in un enorme spavento collettivo, pur confermando l’assoluta necessità di mantenere alti gli standard di edilizia antisismica.

L’ombra dei disastri storici sul versante delle Serre calabresi

L’allarme persistente è pienamente giustificato dalla natura stessa del territorio. Ci troviamo infatti nel versante settentrionale delle Serre calabresi, una delle aree a più alto rischio sismico dell’intero bacino del Mediterraneo. L’eco di questi sommovimenti si propaga con grande facilità, venendo distintamente avvertita in tutto il Parco delle Serre, colpendo centri come Serra San Bruno e Mongiana, per poi espandersi a macchia d’olio in tutto il Vibonese, il Catanzarese e il Lametino. La storia di quest’area è tristemente nota per essere stata più volte devastata da violenti terremoti che ne hanno cancellato e ridisegnato interi centri abitati. I cataclismi del 1638, del 1783 e del 1905 rappresentano cicatrici indelebili nella memoria collettiva. È proprio questo bagaglio di ricordi storici che trasforma ogni tremore, anche il più lieve, in un richiamo alla fragilità di una terra bellissima ma geologicamente inquieta, costringendo i cittadini a convivere con il rispetto e il timore costante verso la forza inarrestabile della natura.