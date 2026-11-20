Una forte scossa di terremoto magnitudo 5.0 ha colpito la California centrale nelle prime ore di oggi, venerdì 20 novembre 2026. Secondo i dati ufficiali forniti dall’Istituto Geologico degli Stati Uniti (USGS), l’evento sismico si è verificato alle 06:49 UTC, corrispondenti alle 22:49 ora locale del giorno precedente, con epicentro localizzato a 10 km a Nord-Ovest di Pinnacles, nella contea di San Benito. L’ipocentro è stato fissato a 6,7 km di profondità. Il sisma principale è stato preceduto da 2 scosse preparatorie di magnitudo 3.1 e 3.3 e seguito da diverse repliche, tra cui una di magnitudo 3.0. Il sistema di allerta precoce ShakeAlert è entrato subito in funzione e il tremore è stato avvertito distintamente da circa 17mila persone in forma moderata e da oltre 2,5 milioni di residenti in maniera lieve, senza tuttavia provocare danni strutturali o feriti.

Perché la terra trema attorno a Pinnacles

L’area di Pinnacles sorge in uno dei punti geologici più complessi e attivi dell’intero continente nordamericano. La sismicità di questa regione è governata dal movimento relativo tra 2 gigantesche placche tettoniche: la placca pacifica e la placca nordamericana, che scorrono l’una accanto all’altra in direzione orizzontale. Il confine principale tra queste 2 masse crostali è rappresentato dalla celebre faglia di Sant’Andrea, che passa a circa 6 km a Est rispetto al parco nazionale di Pinnacles.

Oltre alla faglia principale, il territorio è attraversato da un reticolo di fratture minori ma comunque attive, tra cui le faglie di Chalone Creek, Miner’s Gulch e Pinnacles. La dinamica tettonica di questo specifico settore è talmente intensa da aver letteralmente spaccato in 2 un antico vulcano attivo 23 milioni di anni fa: nel corso delle ere geologiche, lo scorrimento verso Nord-Ovest della placca pacifica ha trascinato le formazioni rocciose di Pinnacles per oltre 314 km rispetto alla loro posizione originaria vicino a Lancaster.

A differenza di altri settori della faglia di Sant’Andrea che restano bloccati per decenni accumulando enormi quantità di energia, il tratto vicino a Pinnacles e alla vicina cittadina di Hollister è caratterizzato dal cosiddetto “creep” asismico. Questo fenomeno consiste in uno scorrimento lento, continuo e quasi impercettibile delle rocce, che rilascia buona parte della tensione accumulata attraverso frequenti terremoti di entità lieve o moderata, riducendo la frequenza di eventi catastrofici ma mantenendo costante la vivacità sismica locale.

La sismicità storica della regione

Dal punto di vista storico, la fascia centrale della faglia di Sant’Andrea è costantemente monitorata dai sismologi per la sua capacità di generare scosse significative e per la vicinanza ai grandi centri urbani della baia di San Francisco. La scossa odierna di magnitudo 5.0 rappresenta il 2° terremoto più forte registrato in California nel corso del 2026, superato soltanto dall’evento di magnitudo 5.6 avvenuto il 24 giugno nella contea di Mendocino.

Allargando lo sguardo ai grandi eventi del passato, la zona risente storicamente sia dell’attività locale sia delle grandi rotture avvenute lungo i segmenti adiacenti della faglia di Sant’Andrea. Tra gli eventi più devastanti che hanno interessato il sistema di faglie californiano spiccano il terremoto di Fort Tejon del 1857, di magnitudo 7.9, che produsse uno spostamento del suolo fino a 9 metri nella regione di Carrizo Plain, e il celebre terremoto di San Francisco del 1906.

In tempi più recenti, l’area di Pinnacles ha risentito degli effetti del violento sisma di Loma Prieta del 17 ottobre 1989, avvenuto più a Nord-Ovest lungo le montagne di Santa Cruz. Nonostante la vicinanza con l’epicentro di quel disastroso evento, gli studi condotti all’interno delle grotte di talus di Bear Gulch hanno dimostrato una sorprendente stabilità delle formazioni rocciose locali alle sollecitazioni moderate, confermando come la geologia di quest’area conviva da milioni di anni con il movimento incessante della crosta terrestre.