Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito oggi, sabato 21 novembre 2026, la provincia del Qinghai, nel nord-ovest della Cina. Il sisma è stato registrato alle 18:45 ora locale di Pechino, corrispondenti alle 11:45 italiane, e ha interessato la città di Delingha, situata in una delle aree geologicamente più complesse e sismicamente attive dell’Asia centrale. Secondo i dati diffusi dal China Earthquake Networks Center (CENC), la magnitudo del terremoto è stata pari a 6.0. L’INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, indica una profondità ipocentrale di 14,8 chilometri, un elemento significativo per inquadrare le caratteristiche dell’evento. Si tratta infatti di un terremoto superficiale, sviluppatosi all’interno della crosta terrestre, a una profondità alla quale le onde sismiche possono raggiungere la superficie conservando una parte rilevante della propria energia. La scossa si è verificata in un territorio interessato da importanti processi di deformazione della crosta terrestre, strettamente collegati alla collisione tra la placca indiana e quella eurasiatica. È proprio questa gigantesca interazione tettonica ad aver contribuito, nel corso di milioni di anni, alla formazione dell’Himalaya e all’innalzamento dell’altopiano tibetano, determinando un sistema di faglie e fratture che si estende ben oltre le principali catene montuose.

Terremoto di magnitudo 6.0 a Delingha: la profondità del sisma e le caratteristiche dell’evento

Il terremoto nel Qinghai presenta due caratteristiche fondamentali dal punto di vista sismologico: una magnitudo significativa e una profondità relativamente contenuta. La magnitudo 6.0 esprime la dimensione dell’evento alla sorgente e identifica una scossa capace di generare un movimento del terreno importante, la cui intensità effettiva in superficie dipende da numerose condizioni locali. La profondità di 14,8 chilometri colloca il terremoto tra gli eventi superficiali, che convenzionalmente comprendono i sismi con ipocentro situato entro circa 70 chilometri dalla superficie terrestre. Questa categoria è particolarmente rilevante nell’analisi del rischio sismico perché comprende molti dei terremoti che producono le sollecitazioni più intense nelle aree prossime alla sorgente. È tuttavia necessario distinguere la magnitudo dall’intensità macrosismica. La prima misura la dimensione del terremoto, mentre la seconda descrive gli effetti osservabili in una determinata località. Due terremoti della stessa magnitudo possono produrre conseguenze molto diverse in funzione della distanza dall’ipocentro, delle caratteristiche geologiche del sottosuolo, della propagazione delle onde e della vulnerabilità delle costruzioni.

Perché il Qinghai è una delle regioni a maggiore rischio sismico della Cina

La provincia del Qinghai occupa una posizione strategica nella geografia tettonica dell’Asia. Gran parte del suo territorio appartiene al sistema dell’altopiano tibetano, una vasta regione continentale caratterizzata da quote elevate, deformazioni crostali diffuse e numerose strutture geologiche attive. Il motore principale di questa complessa evoluzione geologica è la continua convergenza della placca indiana verso l’Eurasia. La collisione continentale, iniziata decine di milioni di anni fa, non ha soltanto prodotto il sollevamento delle grandi catene montuose asiatiche, ma ha trasferito enormi sollecitazioni meccaniche verso le regioni interne del continente. La crosta terrestre dell’altopiano tibetano risponde a queste forze attraverso processi di compressione, scorrimento laterale e deformazione distribuita. L’energia elastica può accumularsi lungo le faglie per periodi prolungati, fino a quando le tensioni superano la resistenza delle rocce e provocano uno spostamento improvviso dei blocchi crostali. Questo meccanismo determina la liberazione di energia sotto forma di onde sismiche, che si propagano attraverso il sottosuolo e raggiungono la superficie. La complessità della deformazione tettonica del Qinghai spiega perché la provincia sia interessata da una sismicità significativa e perché i terremoti di forte magnitudo rappresentino un fenomeno geologicamente coerente con l’evoluzione dell’intera regione.

Le faglie attive del Qinghai e la struttura tettonica dell’area di Delingha

Per comprendere il contesto del terremoto di Delingha è fondamentale osservare il sistema di faglie che attraversa la parte settentrionale dell’altopiano tibetano. La regione si colloca in prossimità di importanti strutture crostali che separano settori con caratteristiche geologiche e dinamiche differenti. Un elemento di riferimento è il bacino del Qaidam, una vasta depressione intramontana situata nel Qinghai settentrionale. Questo bacino rappresenta una delle principali unità strutturali dell’altopiano tibetano ed è delimitato da sistemi montuosi e da zone di deformazione tettonica. Delingha si trova nel settore nord-orientale del bacino del Qaidam, in un contesto geologico influenzato dalla deformazione del margine settentrionale dell’altopiano. A nord si sviluppa il sistema montuoso dei Qilian Shan, associato a importanti strutture tettoniche compressive e trascorrenti. Tra le grandi strutture regionali assume rilievo anche il sistema di faglie dell’Altyn Tagh, che contribuisce ad accomodare gli spostamenti relativi tra differenti porzioni della crosta terrestre lungo il margine settentrionale dell’altopiano tibetano. Queste strutture appartengono a un sistema geodinamico nel quale si combinano movimenti orizzontali e verticali, con la formazione di faglie trascorrenti, inverse e altre discontinuità crostali. L’interazione tra tali elementi rende particolarmente articolata la distribuzione della sismicità regionale. La presenza di queste grandi faglie permette di comprendere il contesto tettonico del Qinghai, ma non consente di attribuire automaticamente il terremoto odierno a una specifica struttura. Per identificare la faglia responsabile sarebbero necessarie informazioni più dettagliate sulla localizzazione ipocentrale, sulla distribuzione delle repliche e sul meccanismo focale dell’evento.

La collisione tra India ed Eurasia all’origine dei grandi terremoti dell’altopiano tibetano

La sismicità del Qinghai è una manifestazione diretta di uno dei processi geologici più imponenti del pianeta: la collisione continentale tra India ed Eurasia. A differenza delle zone di subduzione oceanica, nelle quali una placca può sprofondare sotto un’altra, la collisione tra due masse continentali determina un intenso ispessimento e una deformazione della crosta. La formazione dell’Himalaya e dell’altopiano tibetano costituisce il risultato più evidente di questo processo. Tuttavia, l’energia meccanica associata alla convergenza non rimane confinata alla fascia himalayana: una parte significativa viene trasferita verso nord e verso est, coinvolgendo territori situati a grande distanza dal principale fronte di collisione. Il Qinghai rientra pienamente in questo sistema. Le tensioni tettoniche si distribuiscono lungo una rete di strutture che possono accumulare deformazione nel corso del tempo e generare terremoti quando avviene una rottura improvvisa. La magnitudo di un terremoto dipende principalmente dall’estensione della superficie di faglia coinvolta, dall’entità dello spostamento e dalle proprietà meccaniche delle rocce. Questo significa che la complessità della rete di faglie regionali può dare origine a eventi di dimensioni differenti, dai piccoli terremoti rilevabili soltanto dagli strumenti fino a scosse capaci di interessare porzioni molto ampie del territorio.

I precedenti storici: i grandi terremoti che hanno colpito il Qinghai

La storia sismica della provincia del Qinghai comprende alcuni tra i più importanti terremoti verificatisi nell’entroterra asiatico. Questi precedenti testimoniano la capacità dei sistemi tettonici dell’altopiano tibetano di produrre eventi di elevata magnitudo. Uno degli episodi più significativi è il terremoto del Kunlun del 14 novembre 2001, che raggiunse una magnitudo di circa 7.8. Il sisma interessò una vasta zona dell’altopiano tibetano settentrionale e fu associato a una lunga rottura superficiale lungo un importante sistema di faglie trascorrenti. L’evento del Kunlun è diventato un caso di studio fondamentale per la sismologia internazionale grazie all’eccezionale estensione della rottura e alla possibilità di analizzare direttamente gli spostamenti prodotti dalla deformazione della crosta terrestre. Un altro terremoto particolarmente drammatico nella storia della provincia è quello di Yushu del 14 aprile 2010, di magnitudo 6.9 secondo le stime internazionali. Il sisma provocò gravissime distruzioni e migliaia di vittime, mostrando quanto possano essere elevate le conseguenze di una forte scossa quando la sorgente sismica si trova in prossimità di centri abitati vulnerabili.

Più recentemente, il 22 maggio 2021, un terremoto di magnitudo 7.4 secondo il China Earthquake Networks Center ha interessato la contea di Maduo, sempre nel Qinghai. Anche questo evento è stato associato alla complessa deformazione tettonica dell’altopiano tibetano e ha confermato l’importanza delle grandi faglie trascorrenti nella sismicità della regione. Questi precedenti riguardano aree differenti della provincia e non dimostrano l’esistenza di un collegamento diretto con il terremoto odierno di Delingha. Costituiscono però un riferimento storico e scientifico per comprendere la pericolosità sismica del Qinghai e la capacità del suo sistema tettonico di generare terremoti importanti.