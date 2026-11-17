Una scossa di terremoto magnitudo ML 3.3 ha interessato il territorio del Friuli-Venezia Giulia nella mattinata di oggi, 17 novembre 2026. Secondo i dati ufficiali elaborati dalla Sala Sismica dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) di Roma, il movimento tellurico è stato registrato esattamente alle 08:54. L’epicentro è stato localizzato a 3 km a Nord-Est del comune di Amaro, in provincia di Udine, ad Est di Tolmezzo, con un ipocentro situato a una profondità di 14 km. L’evento sismico è stato avvertito distintamente dalla popolazione residente nei comuni limitrofi della Carnia e del Gemonese, tra cui Tolmezzo, Cavazzo Carnico e Venzone, ma fortunatamente l’energia sprigionata rientra nella soglia dei terremoti leggeri e non si segnalano al momento danni a persone o edifici.

Perché si verificano i terremoti nella zona di Amaro

L’area di Amaro, situata alla confluenza tra le Alpi Carniche, le Alpi Giulie e le Prealpi, rappresenta uno dei settori geologici più complessi e attivi dell’intero arco alpino. La sismicità di questo territorio è il risultato diretto della collisione tettonica ancora in atto tra la placca africana (e in particolare la microplacca Adriatica, nota come Adria) e la placca euroasiatica. La spinta costante della microplacca Adriatica verso Nord e Nord-Ovest comprime la crosta terrestre contro la catena alpina, accumulando enormi quantità di energia elastica nelle rocce in profondità.Quando la tensione accumulata supera la resistenza meccanica delle rocce, l’energia viene rilasciata improvvisamente lungo grandi fratture della crosta terrestre chiamate faglie. Nel settore friulano e carnico predominano i cosiddetti sovrascorrimenti, ovvero faglie inverse in cui un blocco roccioso scivola e si sovrappone sopra un altro a causa della forte compressione, affiancate da sistemi di faglie trascorrenti con movimento orizzontale. Strutture tettoniche fondamentali come il Sovrascorrimento Periadriatico (o linea Barcis-Staro Selo) e le faglie pedemontane attraversano proprio queste valli, rendendo il sottosuolo estremamente fratturato e soggetto a frequenti riattivazioni.

La sismicità storica del territorio friulano e carnico

Dal punto di vista della pericolosità sismica nazionale, il comune di Amaro e l’intero comprensorio circostante rientrano in Zona 1, ovvero la fascia a più alta pericolosità sismica d’Italia, dove possono verificarsi terremoti di forte intensità. La storia sismica della regione è infatti segnata da eventi di grande rilevanza, a partire dal devastante terremoto della Carinzia e del Friuli del 25 gennaio 1348, fino al sisma del 27 marzo 1928 che colpì duramente proprio l’area di Tolmezzo e della Carnia. Il riferimento storico e scientifico più significativo resta tuttavia la catastrofica sequenza sismica del 1976. Il 6 maggio 1976 una scossa principale di magnitudo 6.4 devastò Gemona del Friuli, Venzone, Osoppo, Artegna e decine di centri limitrofi a pochissimi km da Amaro, provocando quasi 1mila vittime e radendo al suolo interi paesi. A quella prima scossa seguirono mesi di repliche e due nuovi violenti terremoti l’11 e il 15 settembre 1976, che migrarono proprio verso Nord-Ovest interessando direttamente le strutture profonde tra Venzone, Amaro e la Val Resia. Oltre ai grandi eventi del passato, la zona registra costantemente una micro-sismicità di fondo con decine di scosse ogni anno di magnitudo compresa tra 1 e 3.5, a testimonianza di una dinamica tettonica che non si è mai arrestata.