Una scossa di terremoto magnitudo mb 4.5 è stata registrata al largo della costa del Peloponneso, in Grecia, nella mattinata di oggi, 20 novembre 2026. L’evento sismico è avvenuto alle 11:16 ora italiana, corrispondenti alle 12:16 locali, ed è stato localizzato dall’INGV ad una profondità ipocentrale di 46 km. Il settore colpito si colloca nella fascia costiera che si affaccia sul Mar Ionio, una delle aree geodinamicamente più attive dell’intero bacino del Mediterraneo.

Perché si verificano terremoti al largo del Peloponneso

La penisola del Peloponneso e la sua fascia costiera occidentale rappresentano uno dei settori a più elevata pericolosità sismica d’Europa a causa della complessa interazione tra le placche tettoniche. L’intera area si trova infatti in prossimità del margine convergente lungo il quale la placca Africana si immerge e scivola al di sotto della microplacca Egea lungo la cosiddetta zona di subduzione dell’Arco Ellenico. Questo processo di scontro e inabissamento della crosta oceanica mediterranea avviene proprio a ridosso della Fossa Ellenica, che corre parallela alle coste del Peloponneso e alle Isole Ionie.

La dinamica geologica della regione è governata da spinte compressive lungo l’interfaccia di subduzione, ma anche da movimenti interni alla placca in sprofondamento e da sistemi di faglie trascorrenti e distensive che fratturano la crosta superiore. Quando un terremoto si verifica a una profondità intermedia, intorno ai 46 km come nel caso odierno, la rottura avviene generalmente all’interno dello slab, ovvero la porzione di litosfera africana che sta sprofondando nel mantello terrestre sotto il Peloponneso. L’accumulo costante di energia elastica dovuto al movimento relativo delle placche rende questi rilasci sismici un fenomeno strutturale e ricorrente per tutta la Grecia occidentale.

La sismicità storica della costa del Peloponneso

La storia sismica della costa occidentale del Peloponneso è caratterizzata da una frequenza altissima di eventi, inclusi terremoti di forte intensità che hanno segnato profondamente il territorio dall’antichità fino all’epoca moderna. Già nel 373 a.C. un violentissimo sisma accompagnato da un maremoto distrusse l’antica città di Elice, mentre nel 464 a.C. una scossa stimata intorno a magnitudo 7.2 devastò la regione di Sparta con migliaia di vittime.

Passando al periodo strumentale e al XX secolo, uno degli eventi più significativi lungo il versante sud-occidentale della penisola risale al 6 ottobre 1947, quando un terremoto di magnitudo 7.3 colpì l’area di Koroni e della Messenia, causando gravi danni ai centri abitati costieri. In tempi più recenti, il 2008 è stato un anno particolarmente intenso per la sismicità locale: il 14 febbraio un forte sisma di magnitudo 6.9 ha interessato il settore marino al largo di Methoni, seguito l’8 giugno da un altro potente terremoto di magnitudo 6.4 nella parte nord-occidentale del Peloponneso, nei pressi di Varda e dell’Acaia, che provocò centinaia di feriti e numerosi crolli.