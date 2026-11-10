Terremoto in Montenegro, nuova scossa nella serata di oggi: la terra trema nel cuore dei Balcani | DATI e MAPPA

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata nella serata di oggi, martedì 10 novembre 2026, in Montenegro, nella regione balcanica affacciata sul Mare Adriatico. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il movimento sismico si è verificato alle ore 20:16 italiane, con un ipocentro localizzato a 18 chilometri di profondità. L’evento ha interessato un settore geograficamente e geologicamente complesso della penisola balcanica, caratterizzato dall’interazione tra importanti strutture tettoniche che contribuiscono all’attività sismica dell’intera regione adriatica.

Terremoto nei Balcani, perché il Montenegro è una zona sismica

Il Montenegro appartiene a una delle regioni tettonicamente attive dell’Europa meridionale. La sismicità della regione è strettamente collegata ai movimenti relativi tra la microplacca adriatica e le strutture continentali circostanti, nell’ambito della più ampia convergenza tra la placca africana e quella eurasiatica. Si tratta di un sistema geodinamico articolato, nel quale le deformazioni si distribuiscono attraverso una rete di faglie e strutture geologiche che interessano sia le zone costiere sia le aree montuose interne. Questi processi si sviluppano su tempi geologici molto lunghi, ma possono manifestarsi attraverso improvvisi rilasci di energia accumulata nelle rocce. I terremoti rappresentano proprio uno degli effetti della deformazione della crosta terrestre, quando le tensioni lungo una faglia superano la resistenza delle rocce e determinano uno spostamento improvviso.

Le faglie del Montenegro e il sistema tettonico delle Dinaridi

Dal punto di vista geologico, il territorio montenegrino è attraversato da diversi sistemi di faglie attive. La deformazione tettonica coinvolge strutture compressive, faglie inverse e sovrascorrimenti, oltre a sistemi di fratture associati a movimenti laterali. Uno degli elementi fondamentali della geodinamica regionale è il comportamento della microplacca adriatica, che esercita una spinta sulle strutture montuose dei Balcani occidentali. La convergenza favorisce l’accumulo di tensioni nella crosta, che possono essere rilasciate attraverso eventi sismici di intensità e profondità differenti. Il terremoto di magnitudo 3.5 registrato questa sera si inserisce nel contesto generale di questa attività tettonica.

Ipocentro a 18 chilometri di profondità: cosa significa

Un elemento significativo dell’evento è rappresentato dalla profondità ipocentrale di 18 chilometri. L’ipocentro è il punto all’interno della Terra nel quale ha origine la rottura sismica, mentre l’epicentro corrisponde alla sua proiezione sulla superficie terrestre. Un terremoto con ipocentro a 18 chilometri rientra nella categoria degli eventi sismici superficiali, che comprende convenzionalmente i terremoti originati a profondità inferiori a circa 70 chilometri. Questa classificazione è particolarmente importante perché la profondità rappresenta uno dei fattori che influenzano la propagazione delle onde sismiche e gli effetti potenzialmente osservabili in superficie. La magnitudo 3.5 esprime invece la dimensione del terremoto sulla base delle caratteristiche delle onde sismiche registrate dagli strumenti. Non deve essere confusa con l’intensità macrosismica, che descrive gli effetti prodotti dal movimento del terreno in una determinata località. La percezione di una scossa dipende da numerosi elementi, tra cui la distanza dall’epicentro, la profondità dell’ipocentro, le caratteristiche geologiche locali e la vulnerabilità degli edifici. Per questo motivo, terremoti della stessa magnitudo possono produrre effetti differenti a seconda del contesto territoriale.

I precedenti storici: il devastante terremoto del Montenegro del 1979

La storia sismica del Montenegro è caratterizzata anche da terremoti di notevole energia. Il precedente più importante dell’epoca contemporanea è rappresentato dal terremoto del 15 aprile 1979, uno degli eventi più distruttivi che abbiano interessato la costa adriatica dei Balcani nel Novecento. Quel sisma, di magnitudo intorno a 7, colpì violentemente il settore costiero montenegrino, provocando gravissimi danni a centri abitati, infrastrutture ed edifici storici. Le conseguenze furono particolarmente pesanti in diverse località della costa, tra cui Bar, Budva e Ulcinj, mentre gli effetti interessarono anche territori oltre i confini nazionali. Il terremoto del 1979 costituisce ancora oggi un riferimento fondamentale per gli studi sulla pericolosità sismica del Montenegro e per la comprensione delle strutture tettoniche attive lungo il margine orientale dell’Adriatico. La sua importanza risiede soprattutto nella capacità di documentare il potenziale sismogenetico della regione, dove i processi di deformazione crostale possono produrre terremoti di energia considerevole. Il richiamo ai grandi terremoti del passato è utile per comprendere le caratteristiche geologiche del territorio, ma non implica alcun collegamento diretto tra quegli eventi e la scossa di magnitudo 3.5 registrata questa sera.

Il rischio sismico tra Montenegro, Albania e Adriatico meridionale

La sismicità montenegrina deve essere considerata all’interno di un sistema geologico più esteso, che comprende anche l’Albania settentrionale, la Bosnia-Erzegovina e il settore orientale del Mare Adriatico. In queste aree, i movimenti della microplacca adriatica e le deformazioni delle catene montuose circostanti contribuiscono alla distribuzione dell’attività sismica. Un altro importante precedente regionale è il terremoto del 26 novembre 2019 in Albania, di magnitudo 6.4, che provocò gravi danni e numerose vittime. Anche questo evento ha evidenziato la complessità del quadro tettonico dei Balcani occidentali e la necessità di considerare la pericolosità sismica nell’ambito della pianificazione territoriale e della sicurezza delle costruzioni. Dal punto di vista scientifico, è importante distinguere la pericolosità sismica dal rischio sismico. La prima riguarda la probabilità che in una determinata area si verifichino scuotimenti del terreno di una certa intensità in un dato intervallo temporale. Il rischio dipende invece anche dalla presenza di persone, edifici e infrastrutture esposte e dalla loro vulnerabilità. La distribuzione dei terremoti nei Balcani riflette dunque una condizione geodinamica persistente, che interessa un’ampia fascia territoriale dell’Europa sudorientale e che rende particolarmente importanti il monitoraggio strumentale e gli studi sulle faglie attive.