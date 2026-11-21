Una violenta scossa di terremoto ha colpito il centro del Perù alle 19:09 di venerdì 20 novembre, ora locale, quando in Italia era già passata la mezzanotte. La magnitudo è stata valutata in 6.7 e l’epicentro è stato localizzato nella regione di Junín, circa 30 chilometri a nord-ovest della città di Junín. Secondo il Centro operativo nazionale di emergenza peruviano, il sisma ha raggiunto un’intensità pari al grado V nella zona di Junín; la scossa è stata avvertita anche nel dipartimento di Lima, dove alcune persone sono scese in strada per la paura.

Le prime informazioni diffuse dopo l’evento non segnalavano vittime né danni materiali. Si tratta però di un quadro iniziale, che può essere aggiornato con il proseguire delle verifiche sul territorio, soprattutto nelle località più vicine all’epicentro e nelle aree montuose, dove collegamenti e accessibilità possono rendere più lenta la raccolta delle informazioni.

Profondità e localizzazione: perché le stime possono differire

Le autorità peruviane hanno collocato l’ipocentro a 129 chilometri di profondità, mentre il catalogo dell’USGS, il servizio geologico statunitense, indica 108 chilometri. Anche la localizzazione presenta differenze di alcuni chilometri tra i diversi rilevamenti: oscillazioni di questo tipo sono comuni nelle prime ore, perché ciascun ente elabora i dati delle reti sismiche disponibili con propri metodi e può aggiornare successivamente i parametri. Le diverse stime concordano comunque sul quadro generale: una scossa di magnitudo 6.7, avvenuta sotto la regione centrale delle Ande e a profondità intermedia, non immediatamente sotto la superficie.

La profondità è un elemento importante per interpretare gli effetti. Un terremoto profondo può essere avvertito su un’area ampia, perché le onde sismiche raggiungono località lontane dall’epicentro, ma in molti casi produce scuotimenti meno violenti in superficie rispetto a una scossa di pari magnitudo molto più superficiale e vicina ai centri abitati. Non è una regola assoluta: la vulnerabilità degli edifici, la natura dei terreni e la distanza dalle zone più intensamente interessate determinano quanto il movimento del suolo possa tradursi in danni.

È utile distinguere anche tra magnitudo e intensità. La magnitudo misura l’energia liberata alla sorgente del terremoto; l’intensità descrive invece quanto il sisma è stato percepito e quali effetti ha prodotto in un determinato luogo. Per questo motivo un terremoto ha una magnitudo complessiva, mentre l’intensità può cambiare da una località all’altra. Il grado V indicato per la zona di Junín corrisponde a uno scuotimento avvertito in modo netto, ma non implica automaticamente danni gravi o diffusi.

Il Perù e il contatto tra le placche tettoniche

La sismicità del Perù è legata alla convergenza tra la placca oceanica di Nazca e la placca sudamericana. La prima scivola sotto la seconda lungo il margine occidentale del continente, in un processo chiamato subduzione, che interessa tutta la fascia andina e alimenta una delle aree sismiche più attive del pianeta. La deformazione e la fratturazione delle rocce coinvolgono non solo la zona di contatto tra le placche, ma anche la porzione della placca di Nazca che sprofonda nel mantello.

Nel caso della scossa di Junín, la profondità riportata dagli istituti – superiore ai cento chilometri – colloca l’evento a una quota intermedia all’interno della regione di subduzione. Questo inquadramento è coerente con la dinamica tettonica generale dell’area, anche se i dati consultati non consentono di attribuire con certezza al terremoto uno specifico meccanismo di rottura. Le scosse a profondità intermedia possono essere avvertite lontano dal punto in cui hanno origine, perché le onde si propagano attraverso grandi porzioni della crosta e del mantello superiore.

La posizione dell’epicentro, nell’entroterra andino e lontano dalla costa, è un altro elemento utile per inquadrare l’evento. Le principali preoccupazioni legate agli tsunami riguardano soprattutto terremoti sottomarini capaci di spostare in modo significativo il fondale; in questo caso le informazioni disponibili descrivono una scossa localizzata nella regione continentale di Junín. La notizia ha richiamato l’attenzione anche a Lima, ma essere lontani dall’epicentro non significa che la scossa non possa essere percepita: la profondità e la propagazione delle onde possono estendere l’area interessata dal movimento.

Perché la scossa è stata avvertita anche nella capitale

Lima si trova a centinaia di chilometri dalla zona epicentrale, ma la distanza da sola non basta a stabilire se un terremoto verrà percepito. Contano la profondità dell’ipocentro, l’energia liberata e il modo in cui le onde sismiche si propagano nei diversi strati del sottosuolo. In una grande area urbana, inoltre, lo scuotimento può essere percepito in modo diverso a seconda del tipo di terreno, dell’altezza degli edifici e della posizione delle persone.

Il fatto che alcune persone siano uscite in strada testimonia la percezione del terremoto e la preoccupazione suscitata dalla scossa, ma non equivale di per sé a una valutazione dei danni. Nelle prime comunicazioni disponibili, le autorità peruviane non riportavano vittime o danni materiali; il monitoraggio resta essenziale per verificare eventuali criticità locali e controllare le strutture dopo il movimento del suolo.

La magnitudo 6.7 rende l’evento significativo, ma da sola non permette di prevedere le conseguenze. Un sisma di questa energia può avere impatti molto diversi in base alla profondità, alla distanza dagli insediamenti, alle caratteristiche degli edifici e alla qualità del terreno. Per questo, nelle ore successive, il dato più importante resta l’aggiornamento delle autorità sul campo: eventuali danni, feriti, interruzioni dei servizi o necessità di assistenza possono emergere gradualmente, man mano che le squadre raggiungono le aree interessate.

Il terremoto conferma ancora una volta l’elevata attività sismica delle Ande peruviane, dove la subduzione della placca di Nazca mantiene in movimento una vasta fascia del margine occidentale del Sud America. La scossa è stata forte e avvertita anche nella capitale, ma le prime verifiche non indicavano conseguenze gravi; sarà il monitoraggio delle autorità locali a chiarire il bilancio definitivo dell’evento.