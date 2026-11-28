Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 ha interessato la Sicilia occidentale nella serata di oggi, sabato 28 novembre. Il sisma si è verificato alle ore 19:40 in provincia di Trapani, con epicentro nella zona di Vita e ipocentro a 10 chilometri di profondità. Secondo quanto riferito dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il movimento tellurico è stato avvertito anche nei comuni di Gibellina, Calatafimi, Salemi e Santa Ninfa. La zona interessata dal sisma odierno si colloca in un settore geologicamente complesso della Sicilia, caratterizzato dalla presenza di strutture tettoniche riconducibili alla convergenza tra la placca africana e quella eurasiatica. La dinamica di queste placche ha contribuito, nel corso di milioni di anni, alla formazione dei rilievi montuosi dell’isola e allo sviluppo di sistemi di faglie presenti nel sottosuolo.

Nella Sicilia occidentale, i processi compressivi hanno determinato la formazione di pieghe e sovrascorrimenti, strutture geologiche attraverso le quali porzioni della crosta terrestre possono spostarsi le une rispetto alle altre. L’accumulo e il successivo rilascio delle tensioni lungo le discontinuità delle rocce rappresentano uno dei principali meccanismi all’origine dei terremoti crostali che interessano questo settore del Mediterraneo.

La profondità del terremoto e la propagazione delle onde sismiche

Con un ipocentro localizzato a 10 chilometri di profondità, il terremoto registrato nel territorio di Vita rientra nella categoria degli eventi sismici superficiali. La profondità costituisce uno dei parametri fondamentali per comprendere le modalità di propagazione delle onde sismiche e la percezione del movimento tellurico in superficie. La natura delle rocce, la conformazione geologica del sottosuolo e la distanza dall’epicentro possono influenzare sensibilmente gli effetti di una scossa. In particolare, alcuni depositi sedimentari possono amplificare localmente le oscillazioni del terreno, determinando una differente percezione del terremoto anche tra centri abitati situati a breve distanza.

Il rischio sismico nella Sicilia occidentale e i precedenti storici

Nonostante una frequenza di eventi sismici generalmente inferiore rispetto alla Sicilia orientale, all’area etnea e allo Stretto di Messina, anche il territorio trapanese presenta una significativa pericolosità sismica. La storia della regione è stata caratterizzata da sequenze telluriche capaci di produrre conseguenze particolarmente gravi per gli insediamenti urbani. Tra i precedenti storici più rilevanti figurano i devastanti terremoti del gennaio 1968, quando una successione di scosse, con magnitudo massima di circa 6, provocò ingenti distruzioni nella Sicilia occidentale. Diversi centri abitati furono profondamente danneggiati e alcuni vennero successivamente ricostruiti in aree differenti rispetto agli insediamenti originari. Quella sequenza rappresenta uno degli episodi più drammatici della storia sismica siciliana del Novecento.

Il monitoraggio sismico del territorio trapanese

La registrazione degli eventi tellurici di debole magnitudo riveste un ruolo importante nello studio delle dinamiche tettoniche regionali. Attraverso l’analisi della distribuzione degli epicentri, della profondità degli ipocentri e delle caratteristiche delle onde sismiche, è possibile approfondire la conoscenza delle strutture geologiche presenti nel sottosuolo. Il monitoraggio sismico rappresenta uno strumento fondamentale per lo studio della pericolosità del territorio, insieme alla microzonazione sismica e alla valutazione della vulnerabilità del patrimonio edilizio. La registrazione di singole scosse di bassa magnitudo, tuttavia, non costituisce un indicatore predittivo dell’imminenza di terremoti più intensi.