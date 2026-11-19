Una scossa di terremoto magnitudo locale ML 3.5 ha interessato oggi, giovedì 19 novembre 2026, il settore occidentale dell’arcipelago delle Isole Eolie, in provincia di Messina. Secondo i rilevamenti ufficiali della Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, il movimento tellurico è stato registrato alle 13:14. L’epicentro è stato localizzato in mare aperto, precisamente nel tratto di Tirreno meridionale compreso a Sud-Est dell’isola di Alicudi e a Sud-Ovest dell’isola di Filicudi. L’elemento tecnico più rilevante dell’evento odierno riguarda la collocazione dell’ipocentro, individuato dai sismografi a una profondità estremamente elevata, pari a 204 km sotto il fondale marino.

Perché si verificano terremoti profondi alle Isole Eolie

Il basso Tirreno e l’arcipelago eoliano rappresentano uno dei laboratori geodinamici più complessi e attivi dell’intero bacino del Mediterraneo. La sismicità di quest’area si divide in 2 grandi categorie ben distinte: da un lato vi sono i terremoti crostali più superficiali (entro i primi 10-30 km di profondità), legati alle faglie del sistema Sud-Tirrenico e della Linea di Tindari-Letojanni – responsabili anche della prolungata sequenza sismica iniziata lo scorso ottobre al largo di Alicudi con scosse fino a magnitudo 5.5 – oppure ai movimenti dei fluidi magmatici sotto Vulcano e Stromboli; dall’altro lato si verificano eventi molto profondi, con ipocentri oltre i 200 km, esattamente come quello registrato oggi.

Questi terremoti profondi sono la testimonianza diretta dell’unico processo di subduzione attivo presente sul territorio italiano. La litosfera oceanica del Mar Ionio sprofonda lentamente al di sotto dell’arco calabro-peloritano e del Tirreno meridionale, immergendosi nel mantello terrestre con un piano inclinato noto in geofisica come piano di Benioff. Man mano che questo lembo di crosta terrestre scende in profondità, viene sottoposto a enormi pressioni e temperature crescenti, subendo deformazioni e fratture interne che rilasciano energia sismica a centinaia di chilometri sotto il livello del mare.

La sismicità storica dell’arcipelago eoliano

Dal punto di vista storico, l’arcipelago delle Isole Eolie ha sperimentato nel corso dei secoli sia gli effetti di terremoti generati direttamente all’interno del bacino tirrenico, sia i forti risentimenti causati dai grandi eventi sismici della vicina Calabria e della Sicilia nord-orientale. Per quanto riguarda la sismicità locale del settore occidentale dell’arcipelago, gli archivi macrosismici dell’INGV ricordano in particolare la sequenza del 1892-1894, con scosse localizzate proprio nei pressi di Filicudi e Alicudi che causarono lesioni agli edifici locali, precedute da un evento minore nel 1889.

Nel 20° secolo si segnalano altri episodi significativi: nel 1926 e il 27 gennaio 1939 due terremoti interessarono l’area centrale e occidentale colpendo Lipari, Salina, Alicudi e Filicudi con effetti fino al 7° grado della scala Mercalli, mentre nel 1941 una scossa riguardò il settore orientale vicino a Stromboli. Più recentemente, il 28 maggio 1980 un terremoto al largo di Alicudi provocò lievi danni alle abitazioni delle due isole occidentali, seguito dal sisma di Filicudi del 23 luglio 1995. A questi eventi locali si sommano i violenti terremoti tettonici delle aree limitrofe – come la sequenza calabrese del 1783, il catastrofico sisma dello Stretto di Messina del 1908 e il terremoto del Golfo di Patti del 1978 di magnitudo vicina a 6 – che in passato hanno prodotto scuotimenti molto intensi su tutte le isole dell’arcipelago.