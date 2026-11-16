Terremoto nello Stretto di Messina, scossa di magnitudo 3.1 avvertita anche a Reggio Calabria: epicentro in mare | DATI e MAPPA

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 16 novembre 2026, nello Stretto di Messina. Il sisma si è verificato alle ore 18:04, con un ipocentro localizzato a 50 chilometri di profondità, secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). L’epicentro è stato individuato in mare, nel settore meridionale dello Stretto, tra la costa siciliana e quella calabrese. Il movimento tellurico è stato avvertito sia a Messina che nella zona di Reggio Calabria, come emerge dalle segnalazioni pubblicate sui social network da diversi utenti. La scossa ha interessato dunque un’area particolarmente sensibile dal punto di vista sismico, dove la vicinanza tra i centri abitati delle due sponde rende i terremoti nello Stretto un fenomeno di immediato interesse per entrambe le città. Non si segnalano danni a persone o cose.

Terremoto nello Stretto di Messina: magnitudo 3.1 e ipocentro a 50 chilometri

Il terremoto delle 18:04 presenta due caratteristiche significative: una magnitudo di 3.1 e una profondità ipocentrale di 50 chilometri. Quest’ultimo dato è particolarmente importante per comprendere le modalità con cui le onde sismiche si propagano nel sottosuolo e vengono percepite in superficie. La profondità dell’ipocentro, infatti, rappresenta la distanza verticale tra la superficie terrestre e il punto nel sottosuolo in cui ha origine la rottura sismica. È un parametro distinto dall’epicentro, che identifica invece la proiezione sulla superficie terrestre del punto di origine del terremoto. Un evento con ipocentro a 50 chilometri viene classificato tra i terremoti a profondità intermedia secondo le classificazioni che distinguono gli eventi superficiali da quelli più profondi. A parità di magnitudo, la profondità influisce sull’intensità dello scuotimento che può raggiungere la superficie, insieme alla distanza dall’epicentro, alle caratteristiche delle rocce attraversate dalle onde sismiche e alle condizioni geologiche locali. La magnitudo, invece, è una misura della dimensione fisica del terremoto e non coincide con l’intensità degli effetti osservati nei singoli centri abitati. La percezione della scossa può quindi variare anche tra località relativamente vicine.

Scossa avvertita a Messina e Reggio Calabria: le segnalazioni sui social

Le prime testimonianze sulla percezione del terremoto sono arrivate attraverso i social network, dove alcuni utenti hanno riferito di aver sentito il movimento tellurico nella città di Messina e nell’area di Reggio Calabria. La posizione dell’epicentro, nel braccio di mare che separa Sicilia e Calabria, colloca l’evento in un contesto geografico nel quale le onde sismiche possono raggiungere entrambe le sponde. La profondità del terremoto contribuisce inoltre a determinare la distribuzione dello scuotimento sul territorio. Le segnalazioni degli utenti documentano la percezione del fenomeno, ma non costituiscono una misurazione strumentale dell’intensità sismica. I dati scientifici relativi all’evento sono quelli registrati dall’INGV.

Le faglie dello Stretto di Messina e l’elevata sismicità della Calabria meridionale

Il terremoto di oggi nello Stretto di Messina si inserisce in uno dei contesti geologici più complessi e sismicamente attivi del Mediterraneo. La Calabria meridionale e la Sicilia nordorientale si trovano infatti in una zona caratterizzata da importanti deformazioni della crosta terrestre, legate alla lunga evoluzione geodinamica dell’area mediterranea e all’interazione tra le placche africana ed eurasiatica. Lo Stretto di Messina rappresenta una delle aree in cui questi processi geologici hanno prodotto un articolato sistema di faglie e strutture tettoniche. Una parte significativa della deformazione regionale è associata a sistemi di faglie normali, capaci di generare terremoti anche di elevata magnitudo. Le faglie sono fratture della crosta terrestre lungo le quali si verifica uno spostamento relativo dei blocchi rocciosi. Quando le tensioni accumulate superano la resistenza delle rocce, può verificarsi una rottura improvvisa, con il rilascio di energia sotto forma di onde sismiche. Nel settore dello Stretto, la complessità del quadro tettonico è accentuata dalla presenza di strutture geologiche sia sulla terraferma sia al di sotto dei fondali marini. Per questo motivo, la sola posizione dell’epicentro non consente di identificare con certezza la faglia responsabile di un terremoto. Per attribuire un singolo evento a una specifica struttura tettonica sono necessarie analisi sismologiche e geologiche dedicate. La profondità di 50 chilometri del sisma odierno costituisce un ulteriore elemento da considerare nell’interpretazione del fenomeno: non tutti i terremoti registrati in questa regione hanno infatti origine nelle stesse strutture o alla medesima profondità.

Il rischio sismico tra Messina e Reggio Calabria: perché lo Stretto è una delle aree più esposte d’Italia

Le province di Reggio Calabria e Messina appartengono a un territorio storicamente caratterizzato da un’elevata pericolosità sismica. La frequenza dei terremoti e la presenza di strutture tettoniche potenzialmente capaci di produrre eventi molto energetici rendono l’area dello Stretto una delle più importanti per gli studi sulla sismicità italiana. È fondamentale distinguere tra pericolosità sismica e rischio sismico. La prima riguarda la probabilità che un territorio sia interessato da un determinato livello di scuotimento del suolo in un certo intervallo di tempo. Il rischio dipende invece anche dall’esposizione della popolazione, dalla presenza di edifici e infrastrutture e dalla loro vulnerabilità. Le caratteristiche geologiche locali possono amplificare o modificare il movimento del terreno. Depositi sedimentari, terreni soffici e particolari conformazioni del sottosuolo possono determinare differenze significative nello scuotimento anche all’interno dello stesso territorio comunale. La sismicità dello Stretto è quindi oggetto di particolare attenzione non soltanto per la presenza di faglie attive, ma anche per l’elevata concentrazione di insediamenti urbani e infrastrutture strategiche sulle due sponde.

Il terremoto del 1908 tra Messina e Reggio Calabria: il precedente storico più devastante

La storia sismica dell’area è segnata soprattutto dalla catastrofe del 28 dicembre 1908, quando un violentissimo terremoto devastò Messina e Reggio Calabria, provocando una delle più gravi tragedie naturali della storia europea contemporanea. Il sisma, di magnitudo stimata intorno a 7.1, colpì le due città nelle prime ore del mattino e fu seguito da uno tsunami che investì numerosi tratti delle coste siciliane e calabresi. Il bilancio fu drammatico, con decine di migliaia di vittime e la distruzione di vastissime porzioni dei centri abitati. Il terremoto del 1908 costituisce ancora oggi un riferimento fondamentale per gli studi sulla pericolosità sismica dello Stretto di Messina, sulla ricostruzione delle faglie responsabili dei grandi eventi storici e sulle possibili conseguenze dei forti terremoti nelle aree densamente urbanizzate. Tra gli altri grandi eventi della storia sismica della Calabria meridionale figurano i terremoti del 1783, una lunga e devastante sequenza che interessò numerosi centri della Calabria e della Sicilia nordorientale, modificando profondamente il territorio e causando gravissime perdite umane. Questi precedenti documentano la capacità delle strutture tettoniche regionali di generare terremoti distruttivi, ma non indicano che una scossa di magnitudo 3.1 costituisca il preludio di un evento più forte. Non esiste infatti un metodo scientificamente affidabile per prevedere con precisione il momento, il luogo e la magnitudo di un futuro terremoto.

Il monitoraggio sismico dell’INGV nell’area dello Stretto di Messina

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia monitora costantemente l’attività sismica italiana attraverso una rete di stazioni che registrano i movimenti del terreno e permettono di localizzare gli eventi, determinarne la magnitudo e stimarne la profondità. Il monitoraggio strumentale consente di ricostruire la distribuzione dei terremoti nello spazio e nel tempo, fornendo informazioni essenziali per comprendere il comportamento delle strutture tettoniche e migliorare le conoscenze sulla pericolosità sismica. Per il terremoto registrato oggi alle 18:04 nello Stretto di Messina, i dati riportati indicano una magnitudo di 3.1 e una profondità di 50 chilometri. L’evento è stato percepito su entrambe le sponde, secondo le testimonianze diffuse sui social, senza segnalazioni di danni a cose o persone.