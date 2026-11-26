La terra continua a tremare a Panama, dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata 38 chilometri a est di Tonosí, nella provincia di Los Santos. A riferirlo è stato l’Istituto di Geoscienze dell’Università di Panama, che ha diffuso i dati preliminari relativi all’evento sismico. Il terremoto si è verificato alle 11:55 ora locale, a una profondità di 10 chilometri. Le autorità non hanno segnalato danni né diramato allerte in seguito alla scossa. La nuova scossa si inserisce in un periodo caratterizzato da una persistente attività sismica nel Paese centroamericano, interessato lo scorso 9 ottobre da un violento terremoto di magnitudo 7.5 che ha provocato la morte di due persone e determinato una vasta emergenza sul territorio. Da allora, l’Istituto di Geoscienze dell’Università di Panama continua a monitorare l’evoluzione della sequenza sismica. Secondo l’ultimo rapporto diffuso dall’istituto, sono state registrate complessivamente 1.690 repliche, un numero che testimonia la persistenza dell’attività sismica a distanza di settimane dall’evento principale.

Quasi 78mila persone coinvolte nel terremoto di ottobre

Particolarmente significativo è il bilancio delle conseguenze del terremoto del 9 ottobre sulla popolazione. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Sistema nazionale di protezione civile di Panama (Sinaproc), il sisma ha coinvolto complessivamente 24.785 famiglie, per un totale di 77.778 persone, tra cui 3.388 persone con disabilità. Le dimensioni dell’emergenza hanno richiesto un prolungato intervento delle squadre della protezione civile, tuttora impegnate nelle attività di assistenza alla popolazione colpita.

Migliaia di emergenze tra crolli, frane e inondazioni

Dal giorno del violento terremoto, il Sistema nazionale di protezione civile ha registrato migliaia di situazioni di emergenza. La maggior parte delle criticità ha riguardato i crolli, ai quali si sono aggiunti episodi di inondazioni, cedimenti, frane e incendi. Una situazione complessa che continua a richiedere l’intervento degli operatori del Sinaproc, impegnati nella gestione delle conseguenze dell’evento e nel sostegno alle comunità interessate. A oltre un mese dal terremoto del 9 ottobre, restano in corso le operazioni di supporto alle famiglie coinvolte. Le squadre del Sinaproc continuano a installare tende e a distribuire aiuti umanitari alla popolazione colpita, garantendo assistenza nell’ambito delle attività avviate per fronteggiare le conseguenze del violento sisma.