Una forte scossa di terremoto si è verificata sulla costa orientale della Penisola della Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo, alle 01:15 locali di domenica 29 novembre (le 14:15 di sabato 28 in Italia). I sismografi hanno registrato un sisma di magnitudo 6.7, con epicentro individuato 62km a nord-nordovest di Yelizovo. Il sisma è avvenuto sulla terraferma ad una profondità di 188km. Al momento, non sono noti danni a persone o cose. Sulla base di tutti i dati disponibili, questo terremoto non comporta alcun rischio di tsunami, segnala lo Tsunami Warning System degli Stati Uniti. La notevole profondità dell’evento ha svolto una doppia funzione protettiva. Da un lato, le onde sismiche hanno dovuto attraversare quasi duecento chilometri di roccia prima di raggiungere la superficie, disperdendo parte della loro energia distruttiva e limitando i danni agli edifici e alle infrastrutture dell’area di Yelizovo e della vicina capitale Petropavlovsk-Kamčatskij. Dall’altro, l’epicentro situato sulla terraferma e l’ipocentro così profondo hanno impedito qualsiasi deformazione verticale improvvisa del fondale marino, condizione indispensabile per spostare enormi masse d’acqua e innescare un maremoto. È proprio per questa ragione fisica che i centri di monitoraggio hanno potuto escludere rapidamente qualsiasi allerta tsunami.

La sismicità della Kamchatka: un gigante geologico sull’Anello di Fuoco

La Penisola della Kamchatka, lembo estremo della Russia orientale affacciato sull’oceano Pacifico, rappresenta uno dei laboratori naturali più attivi e irrequieti dell’intero pianeta. Il terremoto odierno non è un evento isolato o anomalo, ma il frutto diretto di una gigantesca collisione silenziosa che va avanti da milioni di anni. Questa regione sorge infatti lungo il celebre Anello di Fuoco del Pacifico, una cintura a forma di ferro di cavallo dove si concentra la stragrande maggioranza dei vulcani attivi e dei sismi più energetici della Terra.

Sotto il profilo tettonico, la Kamchatka si trova esattamente sul margine in cui la densa placca oceanica del Pacifico scivola al di sotto della placca continentale di Ochotsk. Questo processo, noto in geologia come subduzione, avviene lungo la profonda Fossa delle Curili-Kamchatka, un abisso marino che sprofonda fino a oltre novemila metri sotto il livello dell’oceano. Le due placche convergono a una velocità geologica molto sostenuta, accumulando enormi quantità di energia elastica lungo una superficie di contatto estremamente estesa. Quando l’attrito tra le rocce non riesce più a trattenere questa tensione, la crosta terrestre si frattura rilasciando onde sismiche potentissime.

I grandi terremoti storici della Kamchatka e il disastro del 1952

La storia sismica della Kamchatka è costellata da eventi di proporzioni colossali, capaci di riscrivere la geografia delle coste e di attraversare l’intero oceano Pacifico. Già nel passato più remoto le cronache degli esploratori e gli studi geologici sui depositi costieri testimoniano catastrofi immani, come il gigantesco terremoto del 17 ottobre 1737, la cui magnitudo è stata stimata intorno a 9.3, accompagnato da onde di tsunami che raggiunsero decine di metri di altezza. Un secolo più tardi, nel maggio del 1841, un altro sisma di magnitudo stimata 9.0 tornò a scuotere violentemente la penisola.

Il precedente più celebre e drammatico dell’era strumentale risale però al 4 novembre 1952, quando un terremoto di magnitudo 9.0 colpì al largo della costa sudorientale della Kamchatka, entrando nella storia come uno dei cinque sismi più forti mai registrati sul pianeta. La rottura della faglia si estese per circa settecento chilometri e generò un maremoto devastante che spazzò via la cittadina di Severo-Kurilsk, nelle vicine Isole Curili. La tragedia causò migliaia di vittime, un bilancio drammatico rimasto a lungo avvolto dal riserbo delle autorità sovietiche dell’epoca, ma che spinse alla creazione del primo sistema nazionale di allerta tsunami in Russia.

Dai sismi del Novecento al megaterremoto del luglio 2025

Nel corso del ventesimo secolo e nei primi decenni del ventunesimo, la regione non ha mai smesso di far sentire la propria voce geologica. Nel febbraio e nell’aprile del 1923 due violenti sismi di magnitudo superiore a 8.2 innescarono maremoti che raggiunsero persino le coste delle Hawaii, mentre il 4 maggio 1959 una scossa di magnitudo 8.3 fece tremare nuovamente la penisola. Anche in tempi più recenti, come nell’aprile del 2006 o nel marzo del 2020, scosse superiori a magnitudo 7.5 hanno messo alla prova la resilienza di questo territorio aspro e scarsamente popolato.

La dimostrazione più impressionante della vitalità tettonica di quest’area è arrivata infine il 30 luglio 2025, quando un colossale megaterremoto di magnitudo 8.8 si è abbattuto al largo della Kamchatka, lungo una frattura di circa seicento chilometri. Quell’evento ha generato onde di tsunami osservate in tutto il bacino del Pacifico, dal Giappone alle Hawaii fino alle coste americane, ricordando al mondo intero come la crosta terrestre sotto l’Estremo Oriente russo sia in costante e inarrestabile movimento.