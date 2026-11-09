Terreni saturi, versanti instabili e collegamenti a rischio: il quadro meteorologico e idrogeologico dietro l’emergenza in provincia di Chieti

Le frane che hanno interessato la provincia di Chieti nella primavera scorsa non sono soltanto il segno visibile di una stagione di maltempo particolarmente intensa, ma il risultato di una combinazione di fattori meteorologici e territoriali che ha messo sotto stress una rete stradale già esposta al dissesto. Tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile le precipitazioni hanno prodotto criticità diffuse, con cedimenti, smottamenti e interruzioni della viabilità; in alcuni tratti, come a Castiglione Messer Marino, le frane hanno reso impraticabili le vie di accesso al paese.

Il meccanismo che porta a questi cedimenti è ben noto: quando piogge persistenti o molto intense si sommano su terreni già vulnerabili, l’acqua penetra nel suolo, ne aumenta il peso e può ridurre la resistenza dei materiali lungo i versanti. Se il deflusso superficiale è ostacolato o la rete di drenaggio non riesce a smaltire rapidamente l’acqua, si possono concentrare ruscellamenti ed erosioni, mentre le infiltrazioni favoriscono la riattivazione di movimenti franosi preesistenti. In un territorio appenninico fatto di pendii, incisioni vallive e strade che seguono versanti instabili, l’effetto può essere particolarmente evidente sulle infrastrutture: il cedimento di una carreggiata o di una scarpata può interrompere un collegamento anche senza che l’intero abitato sia coinvolto direttamente da una frana.

La dimensione dei danni emersa in primavera restituisce la portata del problema. Secondo la ricognizione della Provincia di Chieti, il dissesto ha interessato circa il 90% dei 1.619 chilometri della rete stradale provinciale; sono state censite 306 frane e avviati 33 interventi di somma urgenza, con una spesa iniziale di poco superiore al milione di euro. Il fabbisogno stimato per gli interventi provinciali superava i 115 milioni. La cifra di 150 milioni richiamata nei giorni scorsi durante il confronto politico comprende una richiesta più ampia, relativa anche a infrastrutture comunali, reti idriche e fognarie e ristori per cittadini e imprese: non è quindi automaticamente sovrapponibile alla stima provinciale di aprile.

Dalla pioggia al rischio di isolamento

Castiglione Messer Marino è diventato uno dei casi più emblematici perché la frana ha colpito un collegamento essenziale per la mobilità quotidiana. Nei territori interni, infatti, il rischio non si misura soltanto nell’estensione del movimento franoso o nel numero di edifici danneggiati: basta che venga interrotto un tratto strategico per rendere più difficili gli spostamenti verso scuole, servizi sanitari e luoghi di lavoro. La riapertura o il mantenimento di percorsi alternativi può ridurre il rischio immediato, ma non elimina la vulnerabilità del versante né la necessità di interventi di consolidamento e regimazione delle acque. Le frane registrate in primavera avevano già reso impraticabili le strade di accesso al paese, mentre il cedimento della carreggiata aveva riacceso l’allarme sulla continuità dei collegamenti.

È su questo scenario che si è riacceso lo scontro tra il presidente della Regione Marco Marsilio, il presidente della Provincia Francesco Menna e il sindaco di Chieti Giovanni Legnini. Dopo l’incontro convocato a Chieti per discutere dei danni e delle risorse, Marsilio ha accusato Menna e Legnini di aver utilizzato una sede istituzionale per un’iniziativa dal carattere elettorale. Ha inoltre contestato la richiesta di ottenere subito i 150 milioni, sostenendo che la ricognizione dei fabbisogni sia stata completata da poco e che alcuni Comuni avrebbero trasmesso in ritardo i dati necessari.

Sul caso di Castiglione, Marsilio attribuisce alla Provincia la responsabilità degli interventi sulla viabilità provinciale e sostiene che l’ente abbia poteri e risorse per operare in somma urgenza. Ha anche affermato che la prima classificazione dei danni trasmessa dal Comune sarebbe stata corretta solo dopo sollecitazioni regionali. La sindaca Silvana Di Palma respinge l’interpretazione politica dell’allarme: sostiene che il Comune abbia il dovere di segnalare la fragilità dei collegamenti e chiede che chi dispone delle competenze e degli strumenti necessari attivi rapidamente i cantieri. Anche Menna ha replicato a Marsilio, affermando che i territori attendono risposte mentre frane e strade interrotte continuano a creare difficoltà.

Le risorse e i tempi della ricostruzione

La discussione sui fondi va distinta dalla fase di soccorso e dagli interventi urgenti. Dopo gli eventi meteorologici di fine marzo e inizio aprile, il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi e assegnato complessivamente 50 milioni di euro alle regioni interessate, con 15 milioni destinati all’Abruzzo per le prime necessità. Quello stanziamento era rivolto agli interventi iniziali e al ripristino dei servizi e delle infrastrutture, mentre il quadro complessivo dei danni richiede ricognizioni, progetti e ulteriori risorse. La disponibilità di una prima tranche, quindi, non equivale alla copertura dell’intero fabbisogno né definisce da sola quali opere potranno partire e con quali tempi.

Dal punto di vista tecnico, la priorità non consiste soltanto nel ripristinare il piano stradale, ma nel ridurre le condizioni che hanno contribuito al cedimento: stabilizzare i versanti, controllare il drenaggio superficiale e profondo, liberare e manutenere fossi e cunette e verificare le opere di attraversamento delle acque. Se si interviene solo sulla carreggiata senza affrontare la dinamica del terreno e il percorso dell’acqua, il rischio è che lo stesso tratto torni a danneggiarsi durante una nuova fase di precipitazioni intense. Per questo la ricostruzione richiede valutazioni geologiche e idrauliche mirate, oltre a una programmazione che tenga conto dei collegamenti la cui interruzione avrebbe conseguenze più gravi per le comunità.

Le piogge primaverili hanno dunque lasciato due questioni aperte e strettamente collegate: la vulnerabilità idrogeologica del territorio e la capacità delle istituzioni di tradurre le ricognizioni dei danni in opere concrete. La polemica politica si concentra su chi abbia convocato l’incontro, su come siano state compilate le schede e su quale ente debba intervenire per primo; la verifica più importante, però, arriverà dai cantieri, dalla messa in sicurezza dei versanti e dalla possibilità di mantenere collegati i paesi delle aree interne anche quando il maltempo torna a colpire.