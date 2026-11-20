I tetti verdi possono svolgere un ruolo importante nella lotta alle isole di calore urbane, contribuendo a contenere l’aumento delle temperature e a migliorare il microclima delle città. A confermarlo è uno studio condotto da ENEA a Bolzano, dove i ricercatori hanno sviluppato e sperimentato una metodologia innovativa per misurare l’efficacia delle coperture vegetate e valutare quanto il loro effetto rinfrescante si propaghi nelle aree circostanti. Il metodo, messo a punto dai ricercatori del Dipartimento ENEA di Efficienza energetica, integra dati satellitari, sistemi informativi geografici (GIS) e rilevazioni effettuate con droni dotati di sensori termici ad alta risoluzione. I risultati, pubblicati sulla rivista scientifica Springer Nature, evidenziano un vantaggio termico delle coperture vegetate rispetto ai tetti tradizionali, con una riduzione della temperatura superficiale pari a 1,5°C. Il beneficio risulta significativo entro un raggio di 100 metri dai tetti verdi, per poi attenuarsi progressivamente nella fascia compresa tra 100 e 150 metri. “L’integrazione tra dati geospaziali, temperature di superficie da telerilevamento satellitare e da drone consente di analizzare, a diverse scale, dalla singola struttura al contesto di quartiere e di città, la relazione tra microclima urbano e tetti verdi”, spiega la ricercatrice Stefania Pace del Dipartimento ENEA di Efficienza energetica.

Satelliti e droni per misurare il raffrescamento urbano

Per valutare concretamente il contributo delle infrastrutture verdi, le cosiddette Nature-Based Solutions (NBS), il gruppo di ricerca ha preso in esame l’intero territorio comunale di Bolzano. L’analisi è stata condotta sovrapponendo le informazioni territoriali contenute nei sistemi GIS ai dati di riflettanza termica acquisiti attraverso il telerilevamento satellitare. A questa indagine su scala urbana si è aggiunto uno studio più approfondito delle singole coperture vegetate, realizzato mediante droni equipaggiati con sensori termici ad alta risoluzione radiometrica e spaziale. Una tecnologia che consente di osservare con maggiore precisione le differenze di temperatura tra tetti verdi e coperture tradizionali.

Durante le ore di massimo irraggiamento solare, infatti, la temperatura superficiale dei tetti vegetati può risultare inferiore anche di oltre 10°C rispetto a quella delle coperture convenzionali. Un dato che conferma il potenziale delle soluzioni basate sulla natura nel contrastare il surriscaldamento degli ambienti urbani. “Il caso di Bolzano rappresenta un’opportunità per applicare questa metodologia in una città che si distingue per la diffusione dei tetti verdi e per le scelte urbanistiche orientate al contenimento del consumo di suolo. Il nostro obiettivo è quindi quello di approfondire il contributo delle coperture vegetali alla mitigazione delle isole di calore e alla capacità della città di adattarsi agli effetti del cambiamento climatico”, spiega il collega di Dipartimento Vincenzo Del Fatto.

Bolzano laboratorio di sostenibilità urbana

La scelta di Bolzano come caso di studio non è casuale. La città presenta caratteristiche geografiche e urbanistiche che la rendono particolarmente interessante per analizzare il rapporto tra infrastrutture verdi e cambiamento climatico. Circondata dalle montagne e attraversata da corsi d’acqua, deve affrontare quotidianamente le sfide legate alla gestione delle precipitazioni e delle temperature. A questo si aggiunge una lunga tradizione di politiche orientate alla sostenibilità edilizia. Già nel 2004, infatti, il Comune ha introdotto nel proprio regolamento edilizio l’indice R.I.E. (Riduzione dell’Impatto Edilizio), uno strumento che promuove l’impiego delle coperture a verde per contrastare il fenomeno del soil sealing, ovvero la progressiva impermeabilizzazione del suolo attraverso la sua copertura permanente con materiali artificiali.

La provincia autonoma di Bolzano rappresenta oggi uno dei principali laboratori italiani di architettura sostenibile e detiene il primato nazionale per estensione dei tetti verdi, con oltre mille coperture vegetate. Tra queste figurano quelle della Fiera di Bolzano e della filiale della Banca d’Italia. Complessivamente, la superficie dei tetti verdi supera i 300mila metri quadrati, equivalenti a oltre 30 ettari di verde pensile. A questi si aggiungono quasi 200 mila metri quadrati di vegetazione realizzata su strutture interrate.

Una metodologia replicabile nelle città italiane

La ricerca è stata realizzata nell’ambito del programma nazionale di Ricerca di Sistema Elettrico, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Il lavoro proseguirà grazie a un nuovo accordo tra ENEA e Comune di Bolzano, che consentirà di approfondire le analisi e perfezionare una metodologia scientifica potenzialmente applicabile anche ad altri contesti urbani.

L’obiettivo è mettere a disposizione delle amministrazioni locali strumenti concreti per pianificare interventi di adattamento climatico. Le informazioni raccolte attraverso droni, satelliti e sistemi GIS potranno infatti contribuire alla definizione di linee guida nazionali per contrastare le isole di calore, contenere i consumi energetici e favorire una gestione più sostenibile delle risorse idriche. Tra le prospettive figura anche la progettazione delle cosiddette città-spugna: modelli urbani capaci di assorbire, trattenere e immagazzinare la maggiore quantità possibile di acqua piovana, riducendo il rischio di allagamenti e migliorando la resilienza del territorio.