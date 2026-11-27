Una nuova operazione industriale potrebbe ridisegnare gli equilibri del settore europeo delle tecnologie laser avanzate. Thales (Euronext Paris: HO) ha annunciato l’avvio di negoziati esclusivi per acquisire una partecipazione di controllo del 51,6% in Lumibird (Euronext Paris: LBIRD), detenuta da entità controllate dal presidente, amministratore delegato e azionista di maggioranza Marc Le Flohic. L’operazione attribuisce alla divisione fotonica della società un valore d’impresa di circa 440 milioni di euro e rappresenta un importante passaggio nella strategia di consolidamento delle competenze tecnologiche europee nei settori della difesa e delle applicazioni civili. La potenziale acquisizione consentirebbe a Thales di gettare le basi per la costruzione di una piattaforma europea della fotonica, facendo leva sulla crescente domanda di sistemi laser avanzati. La complementarità delle competenze tecnologiche, industriali e commerciali delle due aziende potrebbe accelerare la crescita, migliorare le prestazioni finanziarie e operative e garantire al gruppo un accesso sovrano a tecnologie considerate critiche. L’acquisizione seguirebbe la prevista cessione della divisione medica di Lumibird, il cui completamento è atteso entro la fine del 2026.

Thales-Lumibird: i dettagli economici dell’acquisizione

Il prezzo proposto da Thales valuta Lumibird a 30,10 euro per azione, con un premio del 24,7% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi registrato nell’ultimo mese precedente all’annuncio, pari a 24,15 euro per azione. A questa cifra potrebbero aggiungersi supplementi fino a 2,56 euro per azione, riconducibili essenzialmente all’earn-out relativo al comparto medico e subordinati al soddisfacimento delle condizioni previste. Qualora tali integrazioni fossero integralmente corrisposte, il prezzo complessivo raggiungerebbe i 32,66 euro per azione. La valutazione della divisione fotonica di Lumibird, pari a circa 440 milioni di euro, tiene conto del pagamento del dividendo straordinario successivo alla cessione della divisione Medical e corrisponde a un multiplo di circa 23 volte l’EBIT stimato dal consensus degli analisti per il 2027. L’operazione rientra nella strategia mirata di fusioni e acquisizioni perseguita da Thales per rafforzare le proprie capacità nel settore della difesa e sostenere una crescita duratura. Secondo le previsioni del gruppo, l’acquisizione non dovrebbe determinare un impatto significativo sul suo profilo finanziario nel breve termine.

La fotonica al centro della sovranità tecnologica europea

Le tecnologie fotoniche assumono un ruolo sempre più rilevante nella competitività industriale, nella sovranità tecnologica e nello sviluppo di sistemi di nuova generazione. Attraverso lo sfruttamento delle proprietà della luce, la fotonica permette di realizzare applicazioni ad alto valore aggiunto in numerosi settori, dalla difesa allo spazio, passando per l’industria e la ricerca scientifica. Tra le principali applicazioni figurano la designazione laser dei bersagli, le comunicazioni inter-satellitari e le soluzioni per il contrasto dei droni. Ambiti nei quali la crescente domanda di tecnologie avanzate contribuisce a delineare prospettive di sviluppo significative nel lungo periodo. Un ulteriore fattore di crescita è rappresentato dalla progressiva complementarità tra le tecnologie fotoniche e quelle a radiofrequenza (RF). Parallelamente, i progressi nella miniaturizzazione consentono una più ampia integrazione della fotonica all’interno dei sistemi elettronici, ampliando le possibilità di applicazione industriale e tecnologica.

Cos’è Lumibird: lo specialista europeo delle tecnologie laser avanzate

Nata nel 2017 dalla fusione di Keopsys e Quantel, Lumibird può contare su oltre 50 anni di esperienza maturata nel settore e rappresenta uno specialista europeo riconosciuto nel campo della fotonica. Le sue competenze comprendono diverse tipologie di tecnologie, dai laser allo stato solido ai laser a fibra e ai diodi laser. L’azienda progetta e produce laser, sorgenti, componenti e sistemi ad alte prestazioni destinati a numerose applicazioni specialistiche. Il portafoglio tecnologico comprende soluzioni per la difesa e lo spazio, sistemi LiDAR (Light Detection And Ranging), strumenti per il monitoraggio ambientale, applicazioni industriali e scientifiche e tecnologie chirurgiche ad alto valore aggiunto. Nel comparto della difesa, in particolare, le tecnologie sviluppate da Lumibird supportano funzioni critiche come la misurazione laser della distanza, la designazione dei bersagli, i sistemi di guida e il rilevamento dei droni. La presenza diversificata nei mercati civili offre inoltre opportunità di espansione in segmenti complementari caratterizzati da prospettive di crescita. Il peso dei comparti strategici è destinato ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni. Secondo le prospettive aziendali, le attività legate alla difesa e allo spazio dovrebbero rappresentare oltre il 60% del fatturato nel medio termine, rispetto a una quota attualmente inferiore al 50%.

Ricavi e redditività in crescita: i risultati finanziari di Lumibird

La divisione fotonica di Lumibird beneficia di una proprietà intellettuale distintiva, di competenze ingegneristiche specialistiche e di consolidate capacità industriali. A questi elementi si aggiungono gli investimenti effettuati negli ultimi anni per sostenere lo sviluppo dell’attività e consolidare una traiettoria di crescita redditizia nel lungo periodo. Tra il 2022 e il 2025, il fatturato della divisione ha registrato un tasso annuo composto di crescita (CAGR) di circa il 6%, mentre quello dell’EBIT ha raggiunto il 10%. Nei primi nove mesi del 2026, la crescita organica delle vendite si è attestata al 14,9%, a fronte di un incremento complessivo del 13,5%. Le aspettative per gli ultimi mesi dell’anno sono altrettanto favorevoli. Lumibird prevede infatti un quarto trimestre da record nel 2026, sostenuto da un portafoglio ordini in espansione, che dovrebbe contribuire all’incremento dei ricavi futuri e rafforzare le prospettive di sviluppo nel lungo termine.

Le sinergie tra Thales e Lumibird: dall’optronica alle tecnologie quantistiche

Uno degli aspetti centrali della potenziale acquisizione riguarda la possibilità di integrare le competenze fotoniche di Lumibird con le capacità sviluppate da Thales nel settore dell’optronica, attualmente applicate in ambito terrestre, aeronautico, spaziale e scientifico. La combinazione delle rispettive competenze permetterebbe di costruire una piattaforma tecnologica di riferimento in Europa, preservando al contempo la capacità di Lumibird di fornire i propri prodotti e servizi a tutti gli integratori e ai principali contractor presenti sul mercato. Ulteriori benefici sono attesi sul fronte della ricerca e dello sviluppo. La condivisione delle risorse e delle conoscenze scientifiche delle due aziende dovrebbe accelerare l’innovazione nelle applicazioni fotoniche e nelle tecnologie di rilevamento quantistico. Dal punto di vista commerciale, Lumibird potrebbe beneficiare della presenza internazionale di Thales e della sua ampia base di clienti, aumentando la capacità di diffusione delle proprie soluzioni tecnologiche.

Tecnologie laser e armi a energia diretta: la strategia di Thales nella difesa

La potenziale acquisizione assume una particolare rilevanza anche per la sicurezza delle catene di approvvigionamento industriali. L’accesso diretto a un fornitore riconosciuto di componenti laser, collocato a monte della catena del valore, consentirebbe a Thales di ridurre la dipendenza da fornitori terzi nell’ambito dei propri programmi strategici. Tra questi figurano i sistemi optronici e i designatori laser installati sulle principali piattaforme destinate alla difesa. L’operazione contribuirebbe inoltre a consolidare il posizionamento del gruppo europeo nel settore delle armi a energia diretta basate sulla tecnologia laser (LDEW, Laser Directed Energy Weapons), considerato un ambito promettente per lo sviluppo dei sistemi difensivi di nuova generazione. “Questa acquisizione rafforzerà ulteriormente la sovranità dell’Europa nel settore delle tecnologie fotoniche in rapida crescita, al servizio sia i mercati della difesa sia di quelli civili. I laser di Lumibird rappresentano un elemento fondamentale dei nostri sistemi optronici. La combinazione dell’esclusiva competenza tecnologica di Lumibird con l’eccellenza e la presenza globale dei sistemi Thales consentirebbe di rafforzare ulteriormente la capacità di Thales di servire i nostri clienti nazionali e internazionali mettendo a loro disposizione le più avanzate innovazioni tecnologiche”. Così Hervé Dammann, vicepresidente esecutivo Land and Air Systems di Thales.

Lumibird guarda alla prossima fase dello sviluppo industriale

Marc Le Flohic, presidente e amministratore delegato di Lumibird, ha sottolineato il percorso industriale intrapreso a partire dalla fusione tra Keopsys e Quantel e le opportunità che potrebbero derivare dall’integrazione con Thales, soprattutto in termini di capacità produttiva e accesso ai mercati internazionali. “Quando abbiamo riunito Keopsys e Quantel, avevamo un’ambizione chiara: anticipare ciò di cui i nostri clienti avrebbero avuto bisogno cinque o dieci anni dopo e sviluppare le tecnologie e le capacità industriali per soddisfare tali esigenze. Sono orgoglioso di ciò che i nostri team hanno costruito da allora. Credo che Thales sia il partner industriale giusto per la prossima fase. Insieme, potremmo sviluppare e produrre nuove tecnologie fotoniche su scala più ampia e portarle a più clienti in tutto il mondo”.

Acquisizione Lumibird: le tempistiche dell’operazione e l’offerta pubblica di acquisto

La firma degli accordi definitivi è prevista al termine delle procedure di consultazione con gli organi rappresentativi dei lavoratori di Thales e Lumibird. Il completamento dell’acquisizione della partecipazione del 51,6% detenuta dai venditori è atteso entro il secondo trimestre del 2027. La conclusione dell’operazione rimane subordinata alla cessione della divisione Medical di Lumibird, alla distribuzione straordinaria collegata a tale cessione e all’ottenimento delle consuete autorizzazioni regolamentari. Una volta completata l’acquisizione della quota di controllo, Thales presenterà presso l’AMF, l’Autorité des Marchés Financiers, un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria semplificata avente a oggetto tutte le restanti azioni di Lumibird. Agli altri azionisti saranno riconosciuti lo stesso prezzo e le medesime eventuali integrazioni previste a favore degli azionisti venditori. Il completamento dell’offerta è previsto al più tardi nel corso del secondo semestre del 2027. Successivamente, qualora risultassero soddisfatte le condizioni di legge, è prevista una procedura di squeeze-out.

Il via libera unanime del Consiglio di amministrazione di Lumibird

Il Consiglio di amministrazione di Lumibird ha accolto unanimemente e favorevolmente la prospettiva dell’operazione con Thales. L’organismo esprimerà il proprio parere motivato, denominato “avis motivé”, dopo aver esaminato il parere di congruità che sarà predisposto dall’esperto indipendente nominato, Finexsi. Un comitato appositamente costituito avrà il compito di monitorare il lavoro dell’esperto indipendente.