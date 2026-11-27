Gli Stati Uniti travolti dal maltempo proprio nel giorno del Thanksgiving. Una violenta ondata di perturbazioni ha interessato diverse aree del Paese, portando piogge torrenziali, raffiche di vento, allagamenti costieri e intense nevicate. Una situazione particolarmente critica lungo la East Coast, dove centinaia di migliaia di famiglie sono rimaste senza elettricità e il traffico aereo e stradale ha subito pesanti ripercussioni. Secondo i dati diffusi dal sito di monitoraggio PowerOutage.us, nella serata di giovedì oltre 900mila abitazioni e attività commerciali erano rimaste senza corrente elettrica, soprattutto negli Stati orientali. Una situazione di emergenza che ha complicato gli spostamenti durante una delle festività più importanti e sentite negli Stati Uniti.

East Coast nella morsa di piogge e venti forti

Le condizioni meteorologiche più difficili si sono registrate lungo la costa atlantica, dalla Carolina del Nord fino al New Jersey e allo Stato di New York. Le precipitazioni intense, accompagnate da forti raffiche di vento e dall’innalzamento della marea, hanno provocato estesi allagamenti, chiusure stradali e interventi dei soccorritori. In New Jersey è stato dichiarato lo stato di emergenza, mentre anche alcune aree dello Stato di New York hanno dovuto affrontare condizioni particolarmente critiche.

Ad Avalon, località costiera del New Jersey, le autorità hanno segnalato uno degli episodi di allagamento più gravi della storia recente della comunità. L’acqua ha invaso le strade, trasportando detriti e rendendo difficoltosa la circolazione. Alcuni automobilisti sono stati soccorsi dopo essere rimasti intrappolati nei veicoli, fortunatamente senza conseguenze per le persone coinvolte. Situazione complicata anche a Ocean City, dove in alcuni quartieri l’acqua ha raggiunto circa 30 cm di altezza, rendendo rischiosi persino gli spostamenti verso i negozi e i supermercati. A New York City 2 persone sono state tratte in salvo dalle rispettive automobili a causa degli allagamenti. Il sindaco Zohran Mamdani ha invitato i cittadini alla prudenza, ricordando che nessuna destinazione giustifica il rischio di mettere in pericolo la propria vita.

Rinviata la storica parata di Macy’s

Il maltempo ha avuto conseguenze anche sugli appuntamenti simbolo del Thanksgiving. Per la prima volta nella sua storia, la celebre parata del Giorno del Ringraziamento organizzata da Macy’s è stata rinviata a sabato. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza: le forti raffiche di vento avrebbero potuto compromettere la stabilità degli enormi palloni gonfiabili che caratterizzano la manifestazione, soprattutto lungo i canyon urbani formati dai grattacieli di Manhattan.

Pesanti anche le ripercussioni sul trasporto aereo. Secondo FlightAware, nella giornata di giovedì sono stati registrati oltre 2.200 voli in ritardo e più di 400 cancellazioni, tra collegamenti in partenza e in arrivo negli aeroporti statunitensi. Disagi significativi anche sulla rete stradale e ferroviaria. In Virginia il Chesapeake Bay Bridge-Tunnel, lungo circa 29 km, è rimasto temporaneamente chiuso per le forti raffiche di vento. In North Carolina, invece, la NC 12, unica arteria di collegamento tra Hatteras Island e la terraferma, è stata chiusa dopo che l’acqua marina ha superato le dune invadendo la carreggiata.

Neve abbondante tra Missouri e Illinois

Mentre la costa orientale affrontava piogge e allagamenti, il settore centrale degli Stati Uniti è stato interessato da una vera e propria perturbazione invernale, con nevicate localmente abbondanti. A St. Louis, nel Missouri, sono stati misurati circa 18,5 cm di neve, mentre a Ste. Genevieve l’accumulo ha raggiunto i 35 cm. Le precipitazioni nevose hanno provocato ulteriori problemi alla circolazione e alle infrastrutture. A Wentzville, sempre in Missouri, il tetto di un’arena del ghiaccio è crollato. Fortunatamente, l’impianto era vuoto e non si sono registrate vittime.

California, mareggiate eccezionali e danni lungo la costa

Il maltempo non ha risparmiato neppure la costa pacifica. In California, forti venti e maree eccezionalmente alte hanno provocato allagamenti ed erosione costiera, con situazioni critiche dalla contea di Humboldt, nel Nord dello Stato, fino alla contea di Ventura, nell’area di Los Angeles. Le cosiddette king tides, maree particolarmente elevate, hanno determinato onde molto intense e inondazioni nelle località costiere. A Pacifica, un’imponente onda ha danneggiato una parte del molo sul Pacifico, trascinandone una sezione in mare. La struttura era già stata chiusa durante l’estate a causa della presenza di crepe. Le conseguenze si sono estese anche al trasporto ferroviario. Amtrak ha comunicato numerose modifiche alla circolazione dei treni Pacific Surfliner, con sospensioni e interruzioni su diverse tratte a causa dei danni ai binari e degli allagamenti provocati dall’alta marea.

Maltempo ancora protagonista durante le festività

Le condizioni meteorologiche avverse hanno dunque interessato contemporaneamente entrambe le coste e le regioni centrali degli Stati Uniti, con fenomeni differenti ma accomunati da un impatto significativo sulla popolazione e sulle infrastrutture. Secondo il National Weather Service, le condizioni di alta marea e forte ventilazione lungo la costa pacifica sono destinate a proseguire anche nelle prossime ore, mantenendo elevato il rischio di nuove inondazioni costiere.