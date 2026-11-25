Domani, giovedì 26 novembre 2026, le strade delle metropoli americane si svuotano dal traffico pendolare per riempirsi dei profumi della cucina tradizionale e del vociare delle famiglie riunite. Il Thanksgiving, il Giorno del Ringraziamento, rappresenta la festività laica più importante e sentita degli Stati Uniti, capace di superare per partecipazione e trasporto emotivo persino il Natale o il 4 luglio. Cade come sempre nel 4° giovedì di novembre, una data fissata ufficialmente a livello federale durante la presidenza di Franklin D. Roosevelt per uniformare le celebrazioni nazionali e favorire l’economia legata allo shopping natalizio. In questa giornata milioni di persone affrontano viaggi di centinaia di km, sfidando gli aeroporti più congestionati dell’anno e le autostrade intasate, pur di sedersi attorno allo stesso tavolo. L’obiettivo condiviso è fermarsi dalla frenesia quotidiana per esprimere gratitudine verso ciò che si ha, condividendo un pasto abbondante che richiama i raccolti autunnali e il calore domestico.

Le origini storiche tra i padri pellegrini e i nativi americani

Le radici del Thanksgiving affondano nel 1621, anno in cui i coloni inglesi conosciuti come padri pellegrini, sbarcati a bordo della nave Mayflower l’anno precedente, celebrarono il loro 1° raccolto di successo nella colonia di Plymouth, nell’attuale Massachusetts. Dopo un 1° inverno rigidissimo che aveva decimato quasi la metà dei 102 coloni originali a causa di malattie e stenti, la sopravvivenza del gruppo fu resa possibile dall’aiuto decisivo della tribù nativa dei Wampanoag. Gli indigeni insegnarono ai nuovi arrivati come coltivare il mais, pescare nei fiumi locali e sfruttare le risorse del territorio del Nord-Est americano. Per celebrare la fine della carestia, il governatore William Bradford organizzò una festa di 3 giorni a cui parteciparono circa 50 coloni sopravvissuti e 90 nativi americani, guidati dal capo Massasoit. Sebbene quell’evento sia passato alla storia come un momento idilliaco di fratellanza, gli storici moderni sottolineano come i rapporti successivi tra coloni e popolazioni indigene furono segnati da conflitti sanguinosi e dalla perdita delle terre ancestrali, rendendo oggi la ricorrenza anche un’occasione di riflessione critica per molti nativi.

La tavola della tradizione e il rito del tacchino ripieno

Il cuore pulsante della giornata resta il pranzo, che negli USA inizia solitamente nel primo pomeriggio e si protrae fino a sera, trasformando la cucina nel centro gravitazionale della casa. Il protagonista indiscusso della tavola è il tacchino arrosto, spesso di dimensioni notevoli tra i 6 e i 10 kg, farcito con un ripieno saporito a base di pane raffermo, sedano, cipolla, salvia e brodo. Accanto al tacchino trovano posto contorni immancabili come il purè di patate ricoperto di salsa gravy, le patate dolci glassate con zucchero di canna o marshmallow, i fagiolini al forno e la salsa di mirtilli rossi, che bilancia con la sua nota acidula la ricchezza dei piatti. Il pasto si conclude immancabilmente con la torta di zucca speziata alla cannella e noce moscata, accompagnata da panna montata, e con la torta alle noci pecan. Secondo le stime delle associazioni di categoria, durante questa singola giornata vengono consumati oltre 46milioni di tacchini in tutto il Paese, confermando quanto la dimensione gastronomica sia legata all’identità stessa della festa.

Le parate, il football americano e la grazia presidenziale

Oltre all’aspetto familiare e culinario, il Thanksgiving moderno è scandito da rituali collettivi seguiti in televisione da decine di milioni di spettatori. La mattina si apre con la celebre Macy’s Thanksgiving Day Parade a New York, una sfilata monumentale inaugurata nel 1924 che attraversa Manhattan con enormi palloni aerostatici raffiguranti personaggi dei cartoni animati, bande musicali e carri allegorici. Nel pomeriggio l’attenzione si sposta sullo sport, con le partite tradizionali della lega professionistica di football americano, un appuntamento fisso che vede scendere in campo squadre storiche come i Detroit Lions e i Dallas Cowboys. Un altro momento iconico si svolge alla Casa Bianca alcuni giorni prima: il presidente degli Stati Uniti concede ufficialmente la grazia a 2 tacchini, salvandoli dal banchetto e inviandoli a vivere in una fattoria didattica.

La giornata funge infine da spartiacque commerciale: già dalla serata di domani, e ancor più con il Black Friday del venerdì successivo, si apre ufficialmente la stagione degli acquisti natalizi, segnando il passaggio dal momento intimo del ringraziamento al consumismo delle festività invernali.