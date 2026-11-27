Si è conclusa positivamente oggi una complessa operazione di recupero di un toro rimasto bloccato in una zona particolarmente impervia del territorio comunale di Cerva, in provincia di Catanzaro. L’intervento ha richiesto un notevole impegno da parte dei Vigili del Fuoco, a causa delle difficoltà di accesso all’area e delle condizioni meteorologiche avverse che, nei giorni precedenti, avevano reso impossibile portare a termine le operazioni di recupero mediante l’impiego dell’elicottero Drago VF67 del Reparto Volo di Lamezia Terme.

Nonostante i ripetuti tentativi e le difficoltà incontrate, la volontà di salvare l’animale non è mai venuta meno. Oggi, un nuovo intervento congiunto tra il personale specializzato SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro e l’equipaggio del mezzo aereo Drago VF67 ha consentito di completare con successo le operazioni. Grazie alla sinergia tra le squadre a terra e il supporto aereo, il toro è stato recuperato e riportato in una zona sicura. L’animale, al termine delle operazioni, è risultato in buono stato di salute.

Una vicenda che testimonia, ancora una volta, la professionalità, la determinazione e la perseveranza dei Vigili del Fuoco, capaci di affrontare scenari complessi e condizioni operative particolarmente difficili, senza arrendersi di fronte agli ostacoli. Per i Vigili del Fuoco, ogni intervento è una missione di soccorso: anche quando le difficoltà sembrano insormontabili, la volontà di salvare una vita non viene mai meno.