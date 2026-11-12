Tragedia per la fauna selvatica calabrese: recuperata una carcassa di lupo appenninico a Tarsia

La complessa convivenza tra lo sviluppo infrastrutturale umano e la tutela della fauna selvatica torna prepotentemente al centro della cronaca locale e ambientale. Un nuovo drammatico episodio accende i riflettori sulla vulnerabilità del nostro patrimonio faunistico, sempre più minacciato dall’impatto con gli automezzi in transito lungo le arterie stradali che tagliano gli habitat naturali. Nelle scorse ore, la triste scoperta di una carcassa di lupo ha mobilitato le forze dell’ordine e le autorità sanitarie, trasformando un tragico incidente in una preziosa opportunità di studio e conservazione per l’intera comunità scientifica. L’episodio, che riapre il dibattito sulla sicurezza delle reti ecologiche, è stato gestito con assoluta tempestività e rigore istituzionale, confermando l’importanza del monitoraggio costante del territorio calabrese.

Il ritrovamento fatale lungo la strada provinciale a Tarsia

Nel corso del pomeriggio di oggi, il delicato ecosistema della provincia cosentina ha registrato la perdita di un predatore all’apice della catena alimentare. Una pattuglia della Polizia Provinciale di Cosenza ha infatti effettuato il recupero di una carcassa di lupo appenninico, scientificamente noto come Canis Lupus Italicus. Si tratta nello specifico di un esemplare femmina adulta, il cui decesso è stato causato in modo inequivocabile da una violenta collisione con un automezzo in transito. La frammentazione degli habitat spinge spesso questi magnifici animali ad attraversare strade e percorsi asfaltati, esponendoli al rischio costante di investimenti mortali.

L’operazione di recupero ha visto una perfetta sinergia tra diversi enti preposti alla tutela animale e territoriale. L’equipaggio della polizia, sapientemente guidato dal Sottotenente Luigi Perna, è entrato in azione dopo essere stato allertato dal personale medico veterinario dell’ASP appartenente al distretto sanitario di Castrovillari. Erano stati proprio i professionisti sanitari a ricevere la prima segnalazione relativa alla presenza dell’animale privo di vita, mestamente adagiato a bordo strada. Le forze dell’ordine sono prontamente intervenute sul posto, localizzando l’esemplare esattamente al chilometro 6 della Strada Provinciale 197, in agro del Comune di Tarsia.

L’analisi scientifica presso l’Istituto Zooprofilattico

Subito dopo aver messo in sicurezza l’area e aver effettuato tutti i meticolosi rilievi del caso alla presenza dei medici veterinari, la Polizia Provinciale di Cosenza ha attivato il protocollo previsto per la gestione della fauna selvatica deceduta. In brevissimo tempo, l’esemplare è stato prelevato e trasferito presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, specificamente nella sezione operativa di Cosenza. Questo passaggio risulta fondamentale per l’esecuzione degli opportuni esami necroscopici, i quali non solo confermeranno le cause esatte del trauma mortale, ma forniranno dati sanitari essenziali sullo stato di salute generale della popolazione lupina locale, monitorando eventuali patologie o anomalie.

Il precedente in Sila e il monitoraggio tramite radiocollare

Il ritrovamento di Tarsia non rappresenta purtroppo un caso isolato, ma si inserisce in un quadro più ampio di incidenti stradali che coinvolgono il lupo appenninico in Calabria. La memoria istituzionale e ambientale corre allo scorso anno, quando un altro esemplare venne rinvenuto morto nel territorio di San Giovanni in Fiore, lungo la trafficata strada statale Ss107. In quella drammatica circostanza, il corpo dell’animale fu recuperato dal Sottotenente Giovanni Mancina e dal Brigadiere capo Gianluca Congi, entrambi in servizio presso il Distaccamento della Polizia Provinciale di San Giovanni in Fiore. Anche in quell’occasione, la carcassa venne tempestivamente consegnata all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno sezione di Cosenza.

Il caso dell’anno scorso in Sila assunse una rilevanza scientifica straordinaria. Il giovane lupo investito, infatti, era dotato di un radiocollare satellitare, uno strumento vitale per la ricerca. L’esemplare veniva costantemente monitorato dalla Polizia Provinciale del Distaccamento di San Giovanni in Fiore, che operava in stretta e proficua sinergia con l’ente Parco Nazionale della Sila e con gli esperti del Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica – Monte Adone. Quel monitoraggio permetteva di tracciare gli spostamenti, le abitudini e le dinamiche di branco, fornendo dati inestimabili per la conservazione della specie prima del tragico epilogo.

Il valore inestimabile per la ricerca genetica e la didattica

La trasformazione di queste fatalità stradali in strumenti di progresso scientifico è al centro della strategia delle autorità. Il Comandante della Polizia Provinciale, il Maggiore Antonio Paradiso, che ha coordinato personalmente tutte le delicate operazioni odierne garantendo una perfetta sinergia istituzionale, ha voluto sottolineare il peso di questi eventi per la comprensione delle dinamiche naturali. Il Maggiore Paradiso “ha evidenziato l’importanza di questi rinvenimenti in zone particolari della Provincia di Cosenza. Infatti, il rinvenimento della specie in questione potrebbe essere utile per le indagini sulla presenza della popolazione di lupi nell’area“.

Comprendere come e dove si spostano i lupi aiuta le istituzioni a mappare le zone a maggior rischio di attraversamento, gettando le basi per future misure di mitigazione degli incidenti stradali. L’aspetto forse più incoraggiante di questa triste vicenda risiede nelle condizioni del corpo dell’animale. Visto l’ottimo stato di conservazione di quest’ultimo lupo recuperato a Tarsia, si aprono scenari importantissimi per il futuro. Lo stesso esemplare potrebbe infatti essere impiegato con successo per scopi didattici all’interno di strutture formalmente autorizzate, permettendo di educare le nuove generazioni al rispetto della biodiversità. Inoltre, il corpo sarà destinato allo studio nei centri di ricerca universitari e verrà sottoposto alle necessarie indagini genetiche del caso, contribuendo ad ampliare il database sul DNA del Canis Lupus Italicus e rafforzando le strategie di tutela a lungo termine.

L’operazione, tempestiva ed esemplare, è stata resa nota direttamente dall’Ufficio Comando Polizia Provinciale Cosenza, che continua a vigilare incessantemente per la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia dell’inestimabile patrimonio naturale calabrese.