Mercurio ha ufficialmente un nuovo visitatore robotico proveniente dalla Terra. La missione BepiColombo, frutto della collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea ESA e l’agenzia spaziale giapponese JAXA, ha raggiunto l’orbita attorno al pianeta più interno del Sistema Solare ieri, 21 novembre, a più di 8 anni di distanza dalla partenza dal nostro pianeta. Il momento cruciale dell’inserimento orbitale è avvenuto grazie a un’accensione dei motori iniziata alle 19:24 ora italiana e durata esattamente 37 minuti.

Un viaggio di 8 anni attraverso il Sistema Solare

La missione BepiColombo è composta da 2 sonde principali: il Mercury Planetary Orbiter (MPO) sviluppato dall’ESA e il Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO) realizzato da JAXA, conosciuto anche con il nome di Mio. Le 2 sonde erano state lanciate nell’ottobre 2018 a bordo di un razzo Ariane 5 dalla Guyana Francese, insieme a un modulo di alimentazione e propulsione denominato Mercury Transfer Module (MTM). Raggiungere Mercurio rappresenta una sfida ingegneristica estrema a causa della sua vicinanza al Sole: le sonde che si avvicinano al pianeta vengono infatti accelerate a velocità altissime dall’immensa attrazione gravitazionale della nostra stella e devono dissipare una grande quantità di energia cinetica per farsi catturare dalla ben più debole gravità mercuriana.

Per superare questo ostacolo, il team di BepiColombo ha progettato una traiettoria articolata che ha previsto 1 sorvolo ravvicinato della Terra, 2 di Venere e 6 dello stesso Mercurio nell’arco di circa 7 anni. La durata complessiva del viaggio è stata poi estesa di un ulteriore anno a seguito di un problema ai pannelli solari, che aveva ridotto la potenza disponibile per i propulsori elettrici del modulo di trasferimento MTM.

Le prossime tappe verso l’inizio delle osservazioni scientifiche

L’inserimento in orbita avvenuto ieri rappresenta l’ultima tappa fondamentale nella fase di arrivo di BepiColombo su Mercurio, un processo articolato che durerà complessivamente circa 6 mesi. Le operazioni di avvicinamento finale erano iniziate lo scorso 3 settembre, quando il modulo MTM aveva rilasciato la coppia formata da MPO e Mio. Le 2 sonde restano tuttora unite tra loro e non si separeranno prima del 9 dicembre circa.

Subito dopo la separazione, Mio si posizionerà nella sua orbita finale, un percorso altamente ellittico che la porterà a sorvolare i poli di Mercurio. Anche MPO è destinata a un’orbita polare, sebbene molto meno ellittica rispetto a quella della compagna giapponese; la sonda dell’ESA dovrà effettuare una serie di accensioni dei motori prima di raggiungere la sua posizione definitiva il 10 marzo 2027.

Cosa studieranno le sonde attorno al pianeta più vicino al Sole

Le operazioni scientifiche vere e proprie di BepiColombo prenderanno il via il 6 aprile 2027. Da quel momento, le 2 sonde raccoglieranno dati complementari dai rispettivi punti di osservazione privilegiati, permettendo ai ricercatori di fare luce su numerosi enigmi legati al pianeta. Secondo quanto spiegato dai funzionari dell’ESA nella descrizione ufficiale della missione, BepiColombo analizzerà ogni aspetto di Mercurio, dalla struttura e dalle dinamiche della sua magnetosfera fino al modo in cui questa interagisce con il vento solare. Gli strumenti a bordo indagheranno inoltre la struttura interna del pianeta, caratterizzata da un enorme nucleo di ferro, e cercheranno di svelare l’origine del campo magnetico mercuriano. Le informazioni raccolte consentiranno agli scienziati di comprendere meglio come nasce ed evolve un pianeta situato così vicino alla propria stella madre, offrendo al contempo nuovi elementi per ricostruire l’evoluzione complessiva dell’intero Sistema Solare.