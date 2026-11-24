La transizione ecologica passa anche dai territori e dal dialogo con le amministrazioni locali. È in questa prospettiva che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) parteciperà con un proprio spazio espositivo all’Assemblea nazionale dell’ANCI, in programma a Verona dal 25 al 27 novembre. Tra gli appuntamenti in calendario, l’intervento del ministro Gilberto Pichetto, previsto per venerdì 27 novembre alle ore 09:45. La presenza del Ministero sarà l’occasione per promuovere il confronto sulle politiche ambientali ed energetiche, valorizzare le esperienze maturate a livello locale e diffondere una maggiore cultura della sostenibilità, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni.

Il programma degli incontri, costruito a partire dalle esigenze e dalle iniziative dei territori, vedrà la partecipazione di esperti di ENEA, RENAEL (Rete nazionale delle agenzie energetiche locali) e Invitalia. Al centro di seminari e momenti di approfondimento ci saranno alcuni dei temi più rilevanti per la transizione energetica e ambientale: dalla riqualificazione degli edifici al contrasto della povertà energetica, dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) all’Ecodesign.

Un focus specifico sarà dedicato anche ai Distretti ad Energia Positiva (PED). Il MASE presenterà gli aggiornamenti sul nuovo avviso pubblico relativo a questa misura, finanziata nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, che punta a sostenere modelli territoriali innovativi per la produzione e la gestione sostenibile dell’energia. Accanto agli approfondimenti tecnici e istituzionali, lo spazio espositivo del Ministero ospiterà anche gli Edugame, giochi interattivi pensati per avvicinare il pubblico ai temi dell’ambiente, della rigenerazione urbana e della transizione ecologica. L’iniziativa, già sperimentata con un’ampia partecipazione in precedenti manifestazioni, punta a rendere più accessibili le sfide della sostenibilità attraverso il linguaggio del gioco, coinvolgendo soprattutto i più giovani.

Gli Edugame sono realizzati in collaborazione con Invitalia nell’ambito della convenzione per l’attuazione del progetto “Consumi sostenibili per comunità in transizione”, inserito nell’investimento PNRR “Cultura e Consapevolezza su temi e sfide ambientali”. Una partecipazione che punta dunque a rafforzare il raccordo tra istituzioni e Comuni, nella consapevolezza che le politiche per la sostenibilità e la transizione energetica trovano nei territori uno dei principali luoghi di attuazione e sperimentazione.