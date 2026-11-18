Due donne affette da tumori del sangue, colpite da gravi complicanze dopo un trapianto di midollo osseo, sono riuscite a superare la fase acuta della malattia grazie a un percorso terapeutico che ha previsto il trapianto di microbiota intestinale. Entrambe sono tornate a casa e continuano a essere seguite dagli specialisti del Policlinico di Milano, dove è stata realizzata una delle prime esperienze di questo tipo in Italia. Un risultato significativo che apre nuove prospettive nella gestione di una delle complicanze più temute dei trapianti di cellule staminali da donatore, la malattia del trapianto contro l’ospite, conosciuta anche con l’acronimo GVHD. Le due pazienti, affette da patologie oncoematologiche, avevano sviluppato contemporaneamente una GVHD severa e una grave infezione intestinale provocata dal batterio Clostridioides difficile. Una condizione clinica particolarmente complessa, nella quale gli specialisti hanno deciso di intervenire attraverso il trasferimento di microbiota proveniente da donatori sani, con l’obiettivo di contrastare l’infezione e contribuire al controllo della complicanza immunitaria. Dopo il trattamento, secondo quanto riferito dagli specialisti che hanno seguito i casi, non è stato necessario ricorrere a ulteriori linee di terapia per la GVHD. Le condizioni generali delle due donne sono in progressivo miglioramento, mentre proseguono i regolari controlli ospedalieri. L’esperienza rappresenta un risultato clinico incoraggiante, anche se l’efficacia del trapianto di microbiota nella GVHD dovrà essere confermata attraverso studi clinici controllati.

Trapianto di midollo osseo e GVHD: perché questa complicanza può essere così grave

Il trapianto di midollo osseo da donatore è una procedura utilizzata nel trattamento di diverse malattie oncoematologiche. Tra le complicanze che possono insorgere dopo il trapianto figura la Graft Versus Host Disease (GVHD), o malattia del trapianto contro l’ospite, una condizione nella quale le cellule immunitarie provenienti dal donatore possono attaccare i tessuti dell’organismo che ha ricevuto il trapianto. Uno degli organi che possono essere coinvolti è l’intestino, il cui equilibrio risulta particolarmente importante per la gestione delle complicanze successive al trapianto. Negli ultimi anni, le ricerche scientifiche hanno infatti evidenziato il ruolo del microbiota intestinale, l’insieme dei microrganismi che popolano l’intestino, nello sviluppo e nell’evoluzione della GVHD.Il quadro clinico diventa ancora più delicato quando alla GVHD si associa un’infezione intestinale. È proprio quanto accaduto alle due donne trattate al Policlinico di Milano, entrambe colpite anche da un’infezione da Clostridioides difficile, batterio responsabile di forme di colite che possono essere particolarmente gravi. La contemporanea presenza delle due complicanze pone difficoltà terapeutiche importanti. Da una parte, l’infezione richiede interventi finalizzati a ristabilire l’equilibrio dell’ambiente intestinale; dall’altra, il trattamento della GVHD prevede l’impiego di farmaci immunosoppressori, che riducono l’attività del sistema immunitario ma possono esporre ulteriormente i pazienti al pericolo di infezioni.

Come è stato eseguito il trapianto di microbiota sulle due pazienti

Per affrontare questa situazione, gli specialisti del Policlinico di Milano hanno scelto di utilizzare una procedura già praticata nella struttura per il trattamento delle infezioni intestinali da Clostridioides difficile che si ripresentano o non rispondono alle terapie antibiotiche: il trapianto di microbiota. La scelta è stata guidata da un duplice obiettivo. Il primo consisteva nel trattare l’infezione intestinale, ripristinando un ecosistema microbico più equilibrato. Il secondo era verificare il possibile contributo della procedura al controllo della GVHD severa, sulla base dei risultati incoraggianti già emersi nella letteratura scientifica internazionale. La decisione terapeutica è stata condivisa dagli specialisti della Gastroenterologia ed Endoscopia, della Medicina Trasfusionale e dell’Ematologia, attraverso un approccio multidisciplinare necessario per affrontare la complessità delle condizioni delle due donne. Il microbiota, ottenuto da un donatore sano, è stato somministrato attraverso una sonda posizionata nella prima parte dell’intestino tenue. La procedura ha consentito di trasferire nell’apparato intestinale delle pazienti una comunità di microrganismi con l’obiettivo di favorire il recupero dell’equilibrio microbico. Entrambe le donne hanno successivamente superato la fase acuta e sono state dimesse. Il loro percorso clinico continua attraverso il follow-up ospedaliero, mentre le condizioni generali registrano un progressivo miglioramento.

Le condizioni delle pazienti: nessuna ulteriore linea di terapia dopo il trattamento

A spiegare l’importanza del risultato è Giorgia Saporiti, responsabile del Centro Trapianti Midollo Osseo (CTMO) del Policlinico di Milano, che evidenzia come il trattamento abbia permesso di gestire una situazione clinica particolarmente complessa senza dover ricorrere a nuovi interventi terapeutici per la GVHD. “Le due pazienti presentavano, oltre all’infezione, una GVHD severa: dopo il trapianto di microbiota non è stato necessario ricorrere a ulteriori linee di terapia”, commenta Giorgia Saporiti. “Il loro percorso prosegue e le loro condizioni generali sono in progressivo miglioramento. L’obiettivo è che il trapianto di microbiota, in chi ha ricevuto un trapianto di cellule staminali e sviluppa una GVHD severa, possa contribuire a controllare la malattia senza aggravare l’immunosoppressione, favorendo una migliore qualità di vita”. Le parole della specialista delineano uno degli aspetti più importanti di questa esperienza: la possibilità di studiare strategie terapeutiche capaci di contribuire al controllo della GVHD senza aumentare ulteriormente l’immunosoppressione, un elemento particolarmente rilevante per persone già esposte a complicanze infettive.

Microbiota intestinale, il modello del Policlinico di Milano basato sui donatori di sangue

Alla base del percorso clinico sviluppato al Policlinico di Milano c’è un’organizzazione della donazione, conservazione e trapianto di microbiota descritta come un modello unico in Italia. La sua particolarità consiste nel coinvolgimento dei donatori di sangue ricorrenti, persone che già partecipano stabilmente alle attività di donazione. Individuare donatori di microbiota che rispondano ai requisiti di salute necessari rappresenta infatti una delle difficoltà principali nell’organizzazione di questo tipo di trattamento. Per superare tale ostacolo, il Policlinico ha costruito un percorso che mette in collegamento le competenze della Gastroenterologia, della Medicina Trasfusionale e dell’Ematologia. A raccontare la nascita del progetto è Flavio Caprioli, direttore della Gastroenterologia ed Endoscopia del Policlinico di Milano e docente all’Università degli Studi di Milano. “Siamo partiti da un problema molto concreto: trovare persone completamente sane che potessero diventare donatori di microbiota non è semplice”, spiega Caprioli. “La collaborazione con la Medicina Trasfusionale diretta da Daniele Prati e l’Ematologia diretta da Francesco Passamonti ci ha permesso di costruire un percorso stabile, partendo da persone che hanno già una forte cultura della donazione”. Il modello ha consentito di strutturare un’attività continuativa, mettendo a disposizione degli specialisti un percorso organizzato per utilizzare il microbiota proveniente da donatori sani nei pazienti per i quali il trattamento è clinicamente indicato.

Trapianto di microbiota, 20 procedure e un tasso di successo del 93%

L’esperienza maturata al Policlinico di Milano non si limita ai due casi di GVHD severa. Dall’avvio dell’attività, nella struttura sono già stati eseguiti 20 trapianti di microbiota, con un tasso di successo del 93% e senza effetti collaterali osservati. Attualmente, l’indicazione clinica riconosciuta per questa procedura riguarda soprattutto l’infezione ricorrente da Clostridioides difficile, un batterio in grado di provocare coliti anche molto gravi. Il problema delle recidive interessa in modo particolare i pazienti più fragili, tra cui le persone immunodepresse e quelle sottoposte a trapianto. Il principio del trattamento consiste nel trasferire nell’intestino del paziente una comunità di microrganismi proveniente da un individuo sano. L’obiettivo è ristabilire l’equilibrio dell’ecosistema intestinale e interrompere il ciclo delle infezioni che tendono a ripresentarsi, anche dopo i trattamenti antibiotici. Nel caso della GVHD, invece, l’impiego del trapianto di microbiota rappresenta ancora un ambito di ricerca. Le osservazioni raccolte finora, comprese quelle dei due casi trattati a Milano, sono incoraggianti, ma non costituiscono una conferma definitiva della sua efficacia per questa complicanza. Saranno necessari ulteriori studi clinici controllati per chiarire il ruolo della procedura e le sue possibili applicazioni.

La ricerca sul microbiota per prevenire le complicanze dei trapianti di midollo

Accanto all’attività clinica, gli specialisti del Policlinico di Milano stanno approfondendo il rapporto tra microbiota intestinale, malattie oncoematologiche e complicanze dei trapianti. L’obiettivo è comprendere in che modo la composizione della comunità microbica possa modificarsi nel corso della malattia e dei trattamenti. Le ricerche in corso prendono in esame il microbiota dei pazienti oncoematologici fin dal momento della diagnosi, seguendone le trasformazioni durante la chemioterapia e il successivo trapianto di midollo osseo. Una delle prospettive più importanti riguarda la possibilità di individuare alterazioni che possano essere associate a un maggiore rischio di infezioni o di sviluppo della GVHD. Riconoscere tempestivamente questi cambiamenti potrebbe permettere, in futuro, di identificare le persone maggiormente esposte alle complicanze e valutare interventi prima che le condizioni cliniche diventino critiche. Flavio Caprioli illustra gli obiettivi di questa attività di ricerca, che si estende anche ad altri settori della medicina nei quali il ruolo del microbiota è ancora oggetto di sperimentazione. “Vogliamo capire, inoltre, come cambia il microbiota nei pazienti più fragili e se alcune alterazioni possano aiutarci a riconoscere precocemente il rischio di complicanze dopo il trapianto di midollo, come le infezioni e la GVHD. Lo stesso interesse riguarda altri ambiti in via ancora sperimentale, dall’immunoterapia dei tumori alle patologie neurodegenerative”, prosegue Flavio Caprioli. La ricerca punta quindi a verificare se lo studio della composizione del microbiota possa diventare uno strumento utile anche per la valutazione precoce delle complicanze, oltre che per lo sviluppo di nuovi possibili approcci terapeutici.

La collaborazione tra specialisti e il ruolo della donazione nella ricerca clinica

L’esperienza delle due pazienti è stata possibile grazie alla collaborazione tra diverse strutture del Policlinico di Milano. Oltre alla Gastroenterologia, alla Medicina Trasfusionale e all’Ematologia, il percorso coinvolge le competenze delle Malattie Infettive e delle altre professionalità necessarie per la gestione di condizioni cliniche complesse. Il progetto unisce assistenza sanitaria, attività di ricerca e partecipazione dei donatori, valorizzando la disponibilità dei cittadini come risorsa per lo sviluppo di nuove opportunità cliniche. Su questo aspetto interviene Nicola Vincenzo Orfeo, direttore generale del Policlinico di Milano. “Questo percorso è un esempio concreto di cosa significhi mettere la multidisciplinarietà al servizio dei pazienti”, sottolinea Orfeo. “Gastroenterologia, Medicina Trasfusionale, Ematologia, Malattie Infettive e le altre professionalità coinvolte hanno unito competenze diverse per rispondere a bisogni clinici complessi. È anche un progetto che valorizza il significato della donazione: la disponibilità dei cittadini è una risorsa preziosa per il Servizio Sanitario e, grazie alla ricerca e all’innovazione, può generare opportunità nuove. Il compito di un grande IRCCS è proprio questo: far dialogare assistenza e ricerca perché le conoscenze scientifiche possano tradursi in percorsi concreti per i pazienti”. Il lavoro prosegue ora sul piano della ricerca clinica e dello studio delle modificazioni del microbiota nei pazienti sottoposti a trattamenti oncoematologici. La prospettiva è verificare se l’analisi dell’ecosistema intestinale possa contribuire non soltanto al trattamento di determinate infezioni, ma anche a una migliore comprensione delle complicanze immunitarie successive al trapianto di cellule staminali, favorendo lo sviluppo di nuove strategie di gestione clinica.