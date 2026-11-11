Tre terremoti violentissimi in Antartide, scoperta sorprendente nel Passaggio di Drake: si sono riattivate faglie considerate inattive da milioni di anni

Tre terremoti di magnitudo superiore a 7.4 in pochi mesi, in una regione del pianeta dove le placche tettoniche si muovono di appena pochi millimetri all’anno. È quanto accaduto nel corso del 2025 nel Passaggio di Drake, il tratto di oceano che separa la Terra del Fuoco dalla Penisola Antartica, teatro di una sequenza sismica di particolare eccezionalità. A rendere ancora più significativo quanto avvenuto è una scoperta emersa dalle analisi scientifiche: due dei terremoti hanno riattivato antiche faglie oceaniche all’interno della placca di Phoenix, considerata tettonicamente estinta da circa 3,5 milioni di anni. Le nuove evidenze arrivano da due studi coordinati da un gruppo di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), realizzati in collaborazione con l’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISMAR), l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, il CONICET (Consiglio Nazionale delle Ricerche Scientifiche e Tecniche dell’Argentina) e l’Università di Buenos Aires (UBA). Le ricerche, pubblicate sulle riviste scientifiche Geophysical Research Letters e Communications Earth and Environment, hanno permesso di ricostruire le caratteristiche dei tre grandi eventi sismici, individuare numerose scosse aggiuntive e approfondire i processi che possono provocare terremoti di elevata magnitudo anche all’interno di placche oceaniche considerate tettonicamente inattive.

Terremoto del 2 maggio 2025 nel Passaggio di Drake: la rottura a 25 chilometri di profondità

Il primo studio, pubblicato su Geophysical Research Letters, è dedicato al terremoto di magnitudo momento (Mw) 7.4 del 2 maggio 2025, il più intenso mai registrato nel punto di transizione tra la fossa di subduzione cilena e la zona di frattura di Shackleton. Si tratta di un’area geologicamente complessa, caratterizzata dal contatto tra un margine di placca convergente e uno trascorrente. Proprio questa particolare configurazione tettonica ha avuto un ruolo determinante nelle modalità con cui si è sviluppata la rottura sismica. Per ricostruire quanto accaduto, gli scienziati hanno utilizzato tecniche di intelligenza artificiale e metodi avanzati di localizzazione dei terremoti, strumenti particolarmente importanti in una regione così remota, dove la scarsa densità delle stazioni di monitoraggio rende difficile determinare con precisione le caratteristiche degli eventi sismici. Le analisi hanno consentito di identificare specifiche fasi delle onde sismiche sensibili alla profondità, permettendo di stabilire che la rottura ha avuto origine a circa 25 chilometri sotto il fondale marino. Una ricostruzione che ha fornito anche elementi fondamentali per comprendere la risposta del mare al terremoto e le caratteristiche dello tsunami osservato. “La profondità ipocentrale della scossa principale, insieme alla complessità della sua rottura, spiega la ridotta ampiezza dello tsunami osservato”, spiega Alessandro Vuan, ricercatore del Centro di Ricerche Sismologiche dell’OGS. “Le analisi hanno inoltre evidenziato una dinamica di rottura particolarmente articolata, che ha interessato più segmenti di faglia in corrispondenza di un’area di contatto tra un margine di placca convergente e uno trascorrente”, precisa Vuan.

Due terremoti di magnitudo 7.5 e 7.6 nella placca di Phoenix: la scoperta sulle faglie antiche

Il secondo studio, pubblicato su Communications Earth and Environment, si concentra invece sui due fortissimi terremoti che hanno interessato il Passaggio di Drake nella seconda parte dell’anno: il sisma di magnitudo Mw 7.5 del 22 agosto 2025 e quello di magnitudo Mw 7.6 del 10 ottobre 2025. I due eventi si sono verificati a circa 15 chilometri di distanza l’uno dall’altro, all’interno della placca oceanica di Phoenix, considerata tettonicamente estinta da circa 3,5 milioni di anni. Entrambi sono classificati come terremoti trascorrenti, una tipologia di evento sismico generata dallo scorrimento orizzontale di due blocchi di crosta oceanica lungo un piano di faglia sub-verticale. Il risultato più rilevante delle analisi riguarda proprio le strutture geologiche coinvolte. La sequenza del 2025 ha infatti riattivato antiche faglie oceaniche trascorrenti, che in passato avevano contribuito a distribuire la deformazione orizzontale delle dorsali oceaniche. Queste strutture vengono generalmente considerate tettonicamente inattive quando cessa il movimento relativo delle placche lungo di esse. I due terremoti dimostrano invece che le antiche zone di frattura possono conservare una capacità di attivazione meccanica anche molto tempo dopo aver smesso di funzionare come margini tra placche tettoniche. È un risultato di particolare importanza per la comprensione dei processi geologici che interessano la litosfera oceanica, perché evidenzia come strutture ereditate da fasi tettoniche molto antiche possano ancora essere coinvolte in terremoti di grande energia.

Individuati circa 200 terremoti aggiuntivi grazie ai dati della stazione antartica JUBA

Un altro elemento significativo della ricerca riguarda la ricostruzione dettagliata della sequenza sismica. Per ottenere un quadro più completo, il gruppo di scienziati ha applicato tecniche di cross-correlazione del segnale ai dati raccolti dalla stazione sismica JUBA, situata presso la base antartica argentina Carlini. Attraverso questa metodologia sono stati individuati circa 200 eventi sismici aggiuntivi, che hanno consentito di ricostruire con maggiore dettaglio l’attività verificatasi nell’area. Le analisi hanno inoltre evidenziato che entrambi i terremoti principali, quello del 22 agosto e quello del 10 ottobre, sono stati caratterizzati da rotture di faglia con un’estensione ben superiore ai 100 chilometri. La vicinanza geografica tra i due eventi, unita alla notevole estensione delle rispettive rotture, rappresenta un elemento centrale per interpretare la dinamica delle antiche strutture oceaniche coinvolte. L’identificazione degli eventi aggiuntivi ha quindi permesso di andare oltre l’analisi delle sole scosse principali, offrendo una ricostruzione più articolata della sismicità che ha interessato la placca di Phoenix nel corso del 2025.

La risalita di magma lungo la faglia: un nuovo elemento per comprendere i terremoti

Le indagini hanno fatto emergere un ulteriore aspetto geologico di particolare interesse: la presenza di una risalita di magma lungo la faglia interessata dai due grandi terremoti. Questo elemento è stato individuato attraverso un profilo sismico a riflessione, una tecnica di indagine geofisica che consente di ricostruire le caratteristiche delle strutture presenti al di sotto del fondale marino. “A fornire ulteriori elementi per comprenderne il ruolo è un profilo sismico a riflessione, che evidenzia una risalita di magma lungo la faglia dove sono avvenuti i due terremoti. Questa struttura potrebbe rappresentare una discontinuità nella placca di Phoenix in subduzione al di sotto delle Isole Shetland Meridionali”, afferma Emanuele Lodolo, ricercatore della Sezione di Geofisica dell’OGS. La presenza di questa struttura aggiunge un importante elemento alla ricostruzione dell’assetto tettonico dell’area. L’ipotesi di una discontinuità nella placca oceanica in subduzione offre infatti una possibile chiave di interpretazione delle caratteristiche geologiche della zona in cui si sono verificati i due grandi eventi sismici.

Perché i terremoti del Passaggio di Drake sono importanti per la geologia globale

Le scoperte relative alla sequenza sismica del 2025 nel Passaggio di Drake non riguardano soltanto la ricostruzione di tre terremoti eccezionali in una delle aree oceaniche più remote del pianeta. Le dinamiche individuate hanno implicazioni più ampie per lo studio della geodinamica delle placche tettoniche e dell’evoluzione meccanica della litosfera oceanica. In particolare, i risultati contribuiscono a comprendere meglio la cosiddetta sismicità intraplacca, cioè l’attività sismica che si sviluppa all’interno delle placche tettoniche anziché esclusivamente lungo i loro margini. Il comportamento delle antiche faglie della placca di Phoenix costituisce un elemento di interesse per l’interpretazione di questi fenomeni su scala globale. Le strutture oceaniche che hanno cessato da milioni di anni di svolgere la funzione di confine tra placche possono infatti continuare a rappresentare zone di debolezza meccanica e tornare a essere interessate da importanti processi di rottura. La combinazione tra intelligenza artificiale, analisi avanzata delle onde sismiche, dati delle stazioni antartiche e profili geofisici del fondale oceanico ha permesso ai ricercatori di approfondire fenomeni difficili da osservare direttamente, ampliando le conoscenze sui meccanismi che regolano la deformazione della crosta oceanica. Le ricerche coordinate dall’OGS forniscono così nuovi elementi per interpretare l’attività delle faglie oceaniche antiche e il loro possibile coinvolgimento nei grandi terremoti, contribuendo allo studio dell’evoluzione tettonica delle regioni oceaniche e dei processi sismici che si verificano all’interno delle placche.