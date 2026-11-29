Un convoglio passeggeri fermo lungo i binari dopo l’impatto con una colata di fango e detriti, un viaggiatore ferito da soccorrere e stabilizzare con urgenza e un’intera rete di emergenza chiamata a rispondere in sincronia nel cuore della Calabria. Non si è trattato di un incidente reale, ma di una complessa esercitazione di protezione civile andata in scena nella serata di sabato 28 novembre 2026 lungo la linea Lamezia Terme-Catanzaro Lido, un collegamento ferroviario strategico per la mobilità regionale. L’attività, comunicata ufficialmente da Catanzaro il 29 novembre 2026, si è concentrata nella tratta ferroviaria Settingiano – Catanzaro, esattamente nelle vicinanze dell’imbocco della galleria Monaci, un punto infrastrutturale particolarmente significativo per testare sul campo la tenuta del sistema di emergenza. Per i pendolari e per tutti coloro che utilizzano quotidianamente il treno tra il versante tirrenico e quello ionico, la notizia più rilevante riguarda tanto l’innalzamento dei livelli di preparazione ai rischi meteorologici quanto l’impatto nullo sul servizio: l’intera macchina organizzativa ha infatti operato garantendo la continuità dei trasporti, senza provocare ritardi o cancellazioni.

Lo scenario simulato: treno fermo in linea dopo un evento alluvionale alla galleria Monaci

Il cuore operativo della prova notturna ha riprodotto una delle criticità più temute nella gestione delle infrastrutture di trasporto in presenza di forte maltempo. Nello scenario simulato, un treno viaggiatori in transito sulla linea ha impattato contro materiale terroso e fango riversatisi sulla sede ferroviaria a causa di eccezionali condizioni meteorologiche avverse. L’urto con i detriti portati dall’evento alluvionale ha determinato il conseguente arresto dei motori del convoglio, rimasto fermo in linea proprio in prossimità del piazzale di emergenza della galleria “Monaci”.

La scelta di questo specifico contesto non è casuale e riflette l’esigenza di misurare la prontezza operativa in condizioni realistiche e complesse. Un convoglio immobilizzato lungo la linea, nei pressi di un imbocco in galleria e in un contesto segnato da precipitazioni estreme, impone infatti una gestione rigorosa degli accessi, della messa in sicurezza dell’area ferroviaria e della logistica dei mezzi di soccorso. Sfruttare il piazzale di emergenza della galleria “Monaci” ha permesso alle squadre intervenute di verificare concretamente come muoversi in prossimità di un’infrastruttura sensibile, simulando tutte le fasi critiche che seguono un’interruzione improvvisa della marcia dovuta a un dissesto idrogeologico.

Soccorso sanitario al passeggero ferito e assistenza completa ai viaggiatori

Al centro della simulazione non vi è stata soltanto la gestione tecnica del convoglio bloccato, ma soprattutto la tutela immediata delle persone a bordo. L’esercitazione ha previsto nello specifico il soccorso sanitario di un passeggero ferito e la sua stabilizzazione, un passaggio cruciale per testare la rapidità della catena sanitaria dall’attivazione dell’allarme fino alla presa in carico clinica sul posto. Operare all’interno o nei pressi di un treno fermo in linea richiede manovre coordinate tra soccorritori sanitari, personale ferroviario e vigili del fuoco, affinché l’estricazione, la valutazione delle condizioni del ferito e il successivo trasferimento avvengano in totale sicurezza.

Parallelamente alle attività di soccorso sanitario dedicate al viaggiatore infortunato, la simulazione ha posto grande attenzione a tutti gli altri occupanti del treno. Sono state infatti attivate tutte le misure necessarie a garantire assistenza ai passeggeri coinvolti nell’evento, dimostrando come la gestione di un’emergenza ferroviaria non si esaurisca nell’intervento medico, ma comprenda anche l’accoglienza, l’informazione, il supporto logistico e la messa al sicuro di chi si trova bloccato lungo la tratta a causa di un evento alluvionale. Questo doppio binario operativo — intervento sanitario mirato da un lato e assistenza diffusa ai viaggiatori dall’altro — rappresenta uno degli aspetti più importanti per i cittadini che si affidano quotidianamente al trasporto su ferro.

La macchina dei soccorsi coordinata dalla Prefettura di Catanzaro

A rendere particolarmente significativa l’esercitazione lungo la tratta Settingiano – Catanzaro è stata l’ampiezza dello schieramento istituzionale e operativo coinvolto. L’intera attività è stata coordinata dalla Prefettura di Catanzaro, che ha diretto il raccordo tra tutte le componenti chiamate a intervenire sullo scenario di crisi. Accanto alle strutture del Gruppo FS, hanno preso parte alle operazioni il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, il SUEM 118 per l’emergenza sanitaria territoriale e il NUE 112, il Numero Unico di Emergenza fondamentale nella ricezione e smistamento delle chiamate di soccorso.

Il dispositivo di protezione civile ha visto in campo sia il Dipartimento Regionale di Protezione Civile sia il Dipartimento Provinciale di Protezione Civile, affiancati dalle amministrazioni del territorio e dalle forze dell’ordine impegnate sul fronte della sicurezza pubblica e della viabilità. All’esercitazione hanno infatti partecipato il Comune di Settingiano, la Polizia Ferroviaria di Catanzaro Lido e Lamezia Terme Centrale, la Compagnia di Carabinieri della Stazione di Marcellinara, la Polstrada di Catanzaro, la Guardia di Finanza Gruppo di Catanzaro, la Polizia Locale di Settingiano e le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile locali. Un dispiegamento così articolato evidenzia quanto sia essenziale che enti diversi — ciascuno con competenze specifiche in materia di soccorso tecnico urgente, ordine pubblico, gestione del traffico stradale di accesso, sanità e supporto alla popolazione — si allenino insieme prima che si verifichi un’emergenza reale.

Formazione preliminare sui rischi specifici in ambito ferroviario

Un elemento chiave per comprendere il valore professionale dell’iniziativa riguarda la preparazione che ha preceduto le manovre serali sul campo. Prima di dare avvio alla simulazione lungo i binari tra Settingiano e Catanzaro, l’esercitazione è stata infatti preceduta da una sessione formativa sui rischi specifici in ambito ferroviario. Intervenire su una linea ferroviaria presenta caratteristiche tecniche e profili di rischio del tutto peculiari rispetto a uno scenario urbano o stradale ordinario, motivo per cui la conoscenza condivisa delle regole di sicurezza è indispensabile per proteggere tanto i viaggiatori quanto gli stessi soccorritori.

Attraverso questo momento propedeutico di formazione, gli operatori coinvolti hanno potuto allineare linguaggi, comportamenti e cautele operative necessarie in prossimità della sede ferroviaria e delle gallerie. Preparare le squadre prima dell’azione pratica consente di trasformare l’esercitazione in un vero banco di prova metodologico, dove la teoria appresa in aula trova immediata applicazione nei gesti compiuti sul terreno, riducendo margini di incertezza e possibili ritardi decisionali nel momento dell’emergenza.

Il Piano Annuale del Gruppo FS e i protocolli con la Protezione Civile

L’operazione svolta nella serata di sabato 28 novembre non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce in una programmazione strutturata a livello nazionale e locale. L’iniziativa rientra infatti nel Piano Annuale delle esercitazioni del Gruppo FS, uno strumento sistematico pensato per testare periodicamente la tenuta delle procedure lungo diverse tratte della rete. Inoltre, l’attività fa parte delle azioni previste dai protocolli di collaborazione che il Gruppo FS ha sottoscritto con il Dipartimento della Protezione Civile e con le articolazioni territoriali del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Questa cornice istituzionale garantisce continuità e metodo agli interventi congiunti tra il mondo ferroviario e il sistema pubblico di protezione civile. In un territorio articolato come quello calabrese, dove le infrastrutture di trasporto attraversano aree collinari, vallate e gallerie esposte agli effetti di fenomeni meteorologici intensi, l’attuazione concreta di questi accordi permette di tradurre la cooperazione formale in prassi operative rodate, conosciute e immediatamente attivabili in caso di necessità.

Obiettivi strategici: tempi di intervento, sicurezza e tutela dell’ambiente

Le finalità alla base della prova effettuata sulla linea Lamezia Terme-Catanzaro Lido toccano tutti i pilastri della gestione moderna delle emergenze. L’esercitazione è stata concepita per consolidare il coordinamento tra gli enti coinvolti, per verificare tempi e modalità di intervento e per assicurare il costante aggiornamento delle procedure operative. Mettere alla prova la cronologia delle attivazioni, i flussi di comunicazione tra sale operative e squadre sul campo e i percorsi di avvicinamento al piazzale di emergenza permette di individuare eventuali margini di perfezionamento e di rendere ogni passaggio ancora più fluido.

L’obiettivo complessivo dichiarato è quello di migliorare ulteriormente gli standard di sicurezza, rafforzando in modo concreto la capacità di risposta del sistema di soccorso. Una preparazione di questo livello punta a una protezione integrata che abbraccia tre dimensioni fondamentali: la tutela delle persone, prima priorità assoluta in ogni scenario di crisi, la salvaguardia delle infrastrutture ferroviarie e la protezione dell’ambiente circostante.

Nessuna ripercussione sulla regolare circolazione ferroviaria

Un aspetto di primaria importanza per i viaggiatori e per l’utenza locale riguarda l’organizzazione logistica dell’esercitazione rispetto al traffico ferroviario ordinario. Come confermato al termine delle attività, le operazioni si sono svolte senza alcuna ripercussione sulla regolare circolazione ferroviaria. La scelta della fascia serale di sabato 28 novembre e la pianificazione puntuale delle manovre hanno consentito di testare uno scenario di massima complessità — con l’impiego congiunto di forze dell’ordine, sanitari, vigili del fuoco, protezione civile e volontari — preservando integralmente la regolarità del servizio lungo la Lamezia Terme-Catanzaro Lido.

Il risultato finale offre così un doppio segnale positivo al territorio catanzarese e a tutti i fruitori del trasporto ferroviario regionale: da un lato la conferma di una rete di soccorso attenta, coordinata e pronta a fronteggiare anche le conseguenze di eventi alluvionali estremi nei pressi di punti delicati come la galleria Monaci; dall’altro la dimostrazione che è possibile investire costantemente nella prevenzione e nella sicurezza operativa senza arrecare disagi alla mobilità quotidiana dei cittadini.