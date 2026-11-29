Mettere alla prova la macchina dei soccorsi in uno scenario complesso per garantire la massima sicurezza dei viaggiatori: con questo obiettivo si è svolta oggi un’imponente esercitazione di protezione civile nella galleria ferroviaria Marianopoli, lungo la linea Palermo-Catania. Un test operativo cruciale che ha visto lavorare fianco a fianco forze dell’ordine, sanitari e tecnici senza alcun disagio per la circolazione dei treni. Il cuore dell’esercitazione è stato la simulazione di un deragliamento in galleria per testare tempi di reazione, comunicazioni e nuove dotazioni tecnologiche. L’esercitazione di protezione civile si è svolta all’interno della galleria ferroviaria Marianopoli, nella tratta Caltanissetta Centrale-Caltanissetta Xirbi, lungo la linea Palermo-Catania. All’attività, coordinata dalla Prefettura di Caltanissetta, organizzata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), hanno partecipato, oltre alle strutture del Gruppo FS (Trenitalia, Fs Security), il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta, il Servizio Emergenza Sanitaria 118, la Polizia Ferroviaria, il NUE 112, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile-Regione Siciliana.

Lo scenario esercitativo

Lo scenario esercitativo ha coinvolto un treno passeggeri che, partito dalla stazione di Caltanissetta Centrale in direzione Palermo, si è arrestato in galleria Marianopoli al km 112+200 circa (a circa 100 metri dello sbocco lato Caltanissetta Xirbi), simulando il deragliamento e il ferimento di un viaggiatore, trasportato all’esterno del convoglio mediante barella e successivamente caricato su un mezzo bimodale d’opera in dotazione al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Particolare attenzione è stata dedicata alla verifica delle procedure di attivazione dei piani di emergenza e di soccorso, dei flussi comunicativi tra le diverse componenti operative e delle modalità di accesso all’infrastruttura ferroviaria. L’esercitazione ha inoltre consentito di testare l’impiego del veicolo bimodale assegnato da RFI in comodato d’uso al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta, strumento che permette un più rapido intervento in ambiente ferroviario.

Gli obiettivi

L’iniziativa, inserita nel programma annuale delle esercitazioni del Gruppo FS Italiane, è finalizzata a consolidare il coordinamento tra gli enti coinvolti, a verificare tempi e modalità di intervento all’interno delle gallerie ferroviarie e a garantire il costante aggiornamento delle procedure operative. L’attività si inserisce nel quadro delle disposizioni del D.M. 4 marzo 2025 in materia di sicurezza delle gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 1.000 metri e di piani di emergenza e soccorso. L’obiettivo è quello di migliorare ulteriormente gli standard di sicurezza, rafforzando la capacità di risposta del sistema di soccorso e la tutela delle persone, delle infrastrutture e dell’ambiente. L’esercitazione rientra tra le attività previste dai protocolli di collaborazione che il Gruppo FS ha sottoscritto con il Dipartimento della Protezione Civile e con le articolazioni territoriali del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Le operazioni si sono svolte senza alcuna ripercussione sulla regolare circolazione ferroviaria.