Un escursionista italiano di 65 anni, residente a Seriate, è rimasto ferito nel primo pomeriggio a seguito di una caduta di circa 15 metri lungo la ferrata della Val del Rì, sopra Mezzolombardo, nella bassa Val di Non, in Trentino. L’uomo è scivolato durante l’escursione, terminando la caduta parzialmente in acqua e riportando diversi traumi. Per recuperarlo è stato necessario un intervento dell’elisoccorso, con il supporto delle squadre del Soccorso alpino e speleologico trentino. Il 65enne si trovava insieme ad altri due escursionisti, che non hanno riportato conseguenze fisiche. L’incidente ha richiesto una complessa operazione di soccorso, sia per raggiungere il ferito lungo la ferrata sia per consentire agli altri componenti del gruppo di abbandonare il percorso in sicurezza. Le attività di recupero, iniziate dopo la richiesta di aiuto arrivata intorno alle 14, si sono concluse intorno alle 16.

Incidente sulla ferrata della Val del Rì: la caduta di 15 metri e l’allarme al 112

Secondo quanto riferito dal Soccorso alpino e speleologico trentino, l’incidente si è verificato mentre il gruppo di tre escursionisti stava cercando di uscire dal torrente e dalla via ferrata per intraprendere il rientro a piedi lungo il sentiero. Durante questa fase, il 65enne è scivolato per circa 15 metri, finendo parzialmente nell’acqua del torrente. La caduta gli ha provocato diversi traumi, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori e del personale sanitario. A lanciare l’allarme è stato uno dei due compagni di escursione, che ha contattato il Numero unico di emergenza 112 intorno alle ore 14. La richiesta di soccorso ha consentito alla Centrale unica di emergenza di attivare immediatamente il dispositivo di intervento per raggiungere il ferito.

Soccorso alpino ed elicottero in azione sopra Mezzolombardo

La Centrale unica di emergenza ha disposto l’attivazione della stazione Rotaliana – Bassa Val di Non del Soccorso alpino e speleologico trentino, competente per il territorio interessato dall’incidente. La stazione ha messo a disposizione alcuni operatori presso la piazzola di Mezzolombardo, richiedendo contemporaneamente l’intervento dell’elicottero di soccorso. Una volta individuata attraverso la geolocalizzazione la posizione dell’escursionista ferito, l’elicottero ha raggiunto la zona della ferrata della Val del Rì. Per consentire l’intervento sul posto è stato utilizzato il verricello, mediante il quale sono stati calati il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria. Il personale sanitario dell’Asuit ha quindi raggiunto il 65enne e gli ha prestato le prime cure direttamente nel luogo dell’incidente, prima di procedere con il trasferimento necessario per le successive operazioni di assistenza.

Escursionista ferito trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento

Dopo il primo intervento sanitario lungo la ferrata, l’uomo è stato trasferito a Mezzolombardo, individuato come primo punto di appoggio per le operazioni di stabilizzazione. Qui il personale Asuit ha proseguito l’assistenza al ferito, prima del successivo trasferimento in ospedale. Il 65enne è stato infine trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato affidato alle cure della struttura sanitaria per i traumi riportati nella caduta.

Recuperati anche i due compagni di escursione rimasti illesi

Parallelamente alle operazioni di soccorso sanitario, è stato organizzato anche il recupero degli altri due escursionisti che accompagnavano il ferito. Entrambi erano rimasti illesi, ma si trovavano ancora lungo la via ferrata e avevano bisogno di assistenza per uscire dal percorso. Le squadre di terra della stazione Rotaliana hanno raggiunto la zona utilizzando inizialmente mezzi fuoristrada, per poi proseguire a piedi fino al punto in cui si trovavano i due componenti del gruppo. Le operazioni sono state condotte in collaborazione con i Vigili del Fuoco locali e con il personale SAF. I soccorritori hanno accompagnato i due escursionisti fuori dalla via ferrata, consentendo loro di riprendere il percorso di rientro a piedi in condizioni di sicurezza. L’intervento, che ha impegnato contemporaneamente l’elisoccorso, il personale sanitario e le squadre di terra, si è concluso intorno alle ore 16, dopo il recupero del ferito e l’assistenza prestata agli altri due componenti del gruppo.