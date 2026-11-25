Una svolta scientifica e tecnologica nella previsione degli tsunami nel Mar Mediterraneo, con importanti prospettive per la sicurezza delle popolazioni costiere e la gestione delle emergenze. Il Probabilistic Tsunami Forecasting (PTF), innovativo metodo sviluppato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha conquistato un prestigioso riconoscimento internazionale, l’HPCwire Readers’ Choice Award, nella categoria Best Use of HPC-AI in Response to Societal Plight. Il premio valorizza l’applicazione delle tecnologie di supercalcolo alla gestione dei rischi naturali, premiando un percorso scientifico che ha consentito di trasferire i risultati della ricerca direttamente nei sistemi operativi di allerta tsunami. Dal 5 ottobre 2026, il PTF è infatti il metodo utilizzato dal Centro Allerta Tsunami (CAT) dell’INGV, in qualità di Tsunami Service Provider (TSP), per le attività di previsione degli tsunami nel Mediterraneo. Il sistema è stato sviluppato per fornire stime rapide e probabilistiche dell’intensità delle onde generate da un terremoto, consentendo di valutare anche il grado di incertezza associato alle previsioni.

Allerta tsunami nel Mediterraneo: come funziona il nuovo sistema di previsione dell’INGV

Nei minuti immediatamente successivi a un forte terremoto in mare o in prossimità della costa, il Probabilistic Tsunami Forecasting consente di stimare la probabilità che l’intensità dello tsunami superi determinate soglie in punti predefiniti lungo le coste del Mediterraneo. Si tratta di un’importante evoluzione delle metodologie utilizzate per valutare le possibili conseguenze degli eventi sismici in relazione al rischio tsunami. Il sistema integra le prime informazioni disponibili sull’evento sismico con le conoscenze sismotettoniche pregresse dell’area interessata. L’elaborazione congiunta di questi elementi permette di ottenere stime probabilistiche del fenomeno, superando i limiti della precedente matrice decisionale e mettendo a disposizione dei centri di allerta informazioni più articolate per la valutazione del possibile impatto delle onde.

Previsione degli tsunami e quantificazione delle incertezze: la rivoluzione del metodo probabilistico

Uno degli aspetti maggiormente innovativi del PTF riguarda la quantificazione delle incertezze associate alle previsioni. Il metodo, infatti, non si limita a fornire una singola previsione dell’intensità dello tsunami, ma restituisce una valutazione probabilistica del suo possibile impatto lungo le coste. Questo approccio consente di considerare il grado di incertezza che caratterizza le informazioni disponibili nelle fasi immediatamente successive a un terremoto. La valutazione della probabilità di superamento delle diverse soglie di intensità rappresenta così un elemento aggiuntivo a disposizione dei centri di allerta tsunami, chiamati a prendere decisioni sulla base delle informazioni scientifiche elaborate dal sistema. “Vedere il PTF passare da un concetto di ricerca a uno strumento che potrebbe contribuire a salvare vite umane è esattamente il motivo per cui svolgiamo questo lavoro”, afferma Stefano Lorito, coordinatore del Centro Allerta Tsunami dell’INGV.

Il premio internazionale HPCwire assegnato alla Supercomputing Conference 2026 di Chicago

Il valore scientifico e tecnologico del Probabilistic Tsunami Forecasting ha ottenuto un importante riconoscimento nell’ambito della Supercomputing Conference 2026 (SC26), svoltasi a Chicago, negli Stati Uniti, dove si è tenuta la cerimonia di premiazione dell’HPCwire Readers’ Choice Award. HPCwire è una delle principali testate internazionali dedicate al supercalcolo (High Performance Computing – HPC). Il riconoscimento nella categoria Best Use of HPC-AI in Response to Societal Plight valorizza l’impiego delle tecnologie di calcolo avanzato per affrontare problematiche di rilevanza sociale, tra cui quelle legate alla gestione dei rischi naturali e alla protezione delle popolazioni esposte. Nel caso del PTF, il premio riconosce il valore di un progetto capace di coniugare le conoscenze scientifiche sui terremoti e sugli tsunami con le potenzialità delle infrastrutture informatiche ad alte prestazioni, trasformando un metodo sviluppato nell’ambito della ricerca in uno strumento operativo.

INGV e Protezione Civile: la collaborazione scientifica per migliorare la previsione degli tsunami

Il Probabilistic Tsunami Forecasting è stato sviluppato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con il finanziamento del Dipartimento della Protezione Civile (DPC), nell’ambito dell’accordo DPC-INGV. La successiva implementazione del sistema in ambiente HPC è stata realizzata attraverso diversi progetti di ricerca europei, tra cui ChEESE, Eflows4HPC e DT-GEO, coordinati dal Barcelona Supercomputing Center (BSC) e dal Consiglio Superiore della Ricerca Scientifica spagnolo (CSIC). Lo sviluppo del sistema ha coinvolto diverse realtà scientifiche internazionali, impegnate nell’applicazione delle tecnologie avanzate di calcolo alla simulazione degli tsunami e nell’implementazione operativa del metodo probabilistico.

Supercomputer e simulazioni su GPU: le tecnologie alla base del Probabilistic Tsunami Forecasting

Al lavoro ha contribuito anche il CINECA, tra i principali centri di calcolo ad alte prestazioni in Italia e in Europa, insieme all’Istituto Geotecnico Norvegese (NGI) e al Dipartimento di Matematica Applicata dell’Università di Malaga. Quest’ultimo ha sviluppato il codice numerico per la simulazione degli tsunami su GPU utilizzato dal PTF. Le tecnologie di calcolo ad alte prestazioni rappresentano una componente fondamentale del percorso di sviluppo del metodo, contribuendo alla sua applicazione nell’ambito delle attività di previsione degli tsunami.

Intelligenza artificiale e allerta tsunami: le prospettive per l’utilizzo del sistema su scala globale

Le prospettive di evoluzione del Probabilistic Tsunami Forecasting riguardano anche la futura integrazione delle tecnologie di intelligenza artificiale, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’accuratezza del metodo e favorirne l’impiego su scala internazionale. “L’integrazione dell’HPC nel PTF e la futura transizione verso il mondo dell’intelligenza artificiale sono fondamentali per migliorare l’accuratezza del metodo e rendere possibile e sostenibile il suo utilizzo su scala globale”, aggiunge Manuela Volpe, tra le ideatrici del PTF presso l’INGV. Le potenzialità del sistema stanno già suscitando interesse oltre i confini del Mediterraneo. Il metodo è infatti oggetto di valutazione da parte di altri Tsunami Service Provider a livello internazionale, interessati a una sua possibile integrazione nei rispettivi sistemi di allerta, aprendo nuove prospettive per l’applicazione della ricerca scientifica e delle tecnologie di supercalcolo alla protezione delle popolazioni costiere esposte al rischio tsunami.