Una nuova prospettiva nella lotta contro il tumore al polmone emerge dalla ricerca scientifica internazionale: anche i batteri presenti nei polmoni possono contribuire a creare un ambiente favorevole alla malattia, ostacolando la risposta del sistema immunitario e riducendo l’efficacia dell’immunoterapia. Intervenire direttamente sul microbiota polmonare attraverso la somministrazione di antibiotici per aerosol potrebbe rappresentare una strategia per contrastare questo meccanismo e migliorare la risposta ai trattamenti antitumorali, come osservato nei modelli preclinici. La scoperta arriva da uno studio condotto dall’Università degli Studi di Milano e dall’Irccs Istituto nazionale tumori di Milano, in collaborazione con il Leibniz Institute for Immunotherapy di Ratisbona, in Germania. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Cancer Immunology Research.

Tumore al polmone: come i batteri ostacolano l’immunoterapia

Lo studio ha approfondito la relazione tra il microbiota polmonare, il sistema immunitario e la risposta al trattamento anti-PD-1, una forma di immunoterapia che ha l’obiettivo di riattivare le difese immunitarie dell’organismo contro il tumore. L’osservazione è analoga a quanto già emerso in precedenza riguardo al ruolo di alcuni batteri intestinali nel contesto del tumore del colon. La nuova ricerca estende questa prospettiva ai polmoni, evidenziando l’importanza dei microrganismi presenti direttamente nell’ambiente tumorale. Nei modelli preclinici, i ricercatori hanno osservato che i batteri associati al tumore favoriscono l’aumento dei linfociti T regolatori (Treg), cellule capaci di frenare la risposta immunitaria antitumorale. La loro maggiore presenza può quindi contribuire alla formazione di un ambiente che ostacola l’azione delle difese dell’organismo contro le cellule tumorali.

Antibiotici per aerosol contro la resistenza all’immunoterapia

Per contrastare questo meccanismo, il gruppo di ricerca ha sperimentato la somministrazione di antibiotici per aerosol. La scelta di questa modalità di trattamento risponde all’esigenza di intervenire localmente sul microbiota polmonare, limitando contemporaneamente l’impatto sulla composizione del microbiota intestinale. Nei modelli preclinici, il trattamento ha determinato una riduzione delle cellule T regolatorie e, quando somministrato in combinazione con l’immunoterapia, ha consentito di ottenere una migliore risposta terapeutica. “I nostri risultati indicano che i batteri presenti all’interno del tumore, e non solo quelli intestinali, possono influenzare l’efficacia dell’immunoterapia. Intervenire direttamente sulle vie respiratorie potrebbe aiutare a rimuovere questa barriera locale limitando al contempo le alterazioni del microbiota intestinale”, spiega Lucia Sfondrini, coordinatrice dello studio, docente di Patologia generale al Dipartimento di scienze biomediche per la salute dell’Università Statale di Milano e ricercatrice all’Istituto nazionale tumori. Gli effetti osservati riguardano anche la popolazione di cellule immunitarie coinvolte nella risposta terapeutica. “Questo trattamento favorisce l’aumento e la diversità di linfociti T terapeuticamente efficaci”, aggiunge Luca Gattinoni, responsabile della Divisione di Functional Immune Cell Modulation del Leibniz Institute for Immunotherapy di Ratisbona.

Microbiota polmonare e cancro: l’analisi di 95 campioni tumorali umani

Per approfondire la possibile rilevanza clinica dei risultati ottenuti attraverso la sperimentazione preclinica, gli studiosi hanno analizzato 95 campioni di tumori polmonari umani, ricercando sequenze di DNA compatibili con la presenza di batteri associati al tumore. Tali sequenze sono state individuate in 33 campioni, corrispondenti a circa il 35% della coorte analizzata. I campioni nei quali sono state rilevate le sequenze batteriche presentavano inoltre una maggiore infiltrazione di linfociti T regolatori, un’osservazione coerente con il meccanismo riscontrato durante la sperimentazione. L’associazione osservata nei tessuti tumorali umani rappresenta un elemento di interesse per valutare le possibili implicazioni della scoperta, pur non consentendo di stabilire un rapporto diretto di causa ed effetto. “I risultati sono coerenti con quanto osservato sperimentalmente e, sebbene l’analisi dei campioni umani non consenta di stabilire un rapporto causale, supportano la possibile rilevanza clinica dello studio”, evidenziano Valentino Le Noci e Christopher Heuser, ricercatori rispettivamente dell’Istituto nazionale tumori di Milano e del Leibniz Institute for Immunotherapy di Ratisbona.

Tumore al polmone e immunoterapia: le prospettive per nuove strategie terapeutiche

La ricerca apre un nuovo fronte nello studio delle interazioni tra microrganismi e sistema immunitario in ambito oncologico. Oltre ai batteri intestinali, anche quelli presenti localmente nei polmoni potrebbero contribuire a determinare la risposta agli inibitori dei checkpoint immunitari. Il microbiota associato al tumore potrebbe quindi diventare un possibile bersaglio di strategie terapeutiche localizzate, finalizzate a modificare l’ambiente in cui agiscono le difese immunitarie e a favorire l’efficacia dei trattamenti oncologici. Una prospettiva che nasce dai risultati preclinici e dalle associazioni riscontrate nei campioni tumorali umani. Lo studio è stato sostenuto da Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.