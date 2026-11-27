L’arte può diventare uno strumento prezioso per migliorare il benessere psicologico, emotivo e relazionale delle donne che hanno affrontato un tumore al seno, con benefici che si mantengono anche a distanza di mesi. È quanto emerge da uno studio condotto dall’Università di Torino per la validazione scientifica del metodo artistico S.O.M.A., che ha coinvolto 50 donne tra il 2025 e il 2026. La ricerca ha permesso di documentare gli effetti dell’esperienza creativa attraverso questionari psicologici e rilevazioni dell’attività elettrica cerebrale, ponendo le basi per l’integrazione del metodo nell’ambito di una prescrizione sociale strutturata. Il progetto S.O.M.A. – Arte e Neuroscienze è stato promosso e sostenuto dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna ETS, dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dall’associazione NOMA World APS, con il contributo delle Gallerie d’Italia di Torino, che hanno messo gratuitamente a disposizione i propri spazi per la realizzazione dei workshop.

Tumore al seno e benessere psicologico: lo studio dell’Università di Torino

La ricerca ha coinvolto cinquanta donne che hanno affrontato una diagnosi di tumore al seno, suddivise in diversi workshop ai quali hanno partecipato mediamente dieci persone. L’obiettivo è stato valutare scientificamente gli effetti di un percorso artistico che combina creatività, sostegno psicologico e condivisione del vissuto individuale, attraverso un approccio multidisciplinare che integra psicologia e neuroscienze. Lo studio è stato coordinato da Chiara Benedetto, professoressa emerita di Ginecologia e Ostetricia dell’Università di Torino, e da Luca Ostacoli e Irene Ronga del Dipartimento di Psicologia. Alla ricerca hanno collaborato il gruppo Brain Plasticity and Behaviour Changes di Ronga e Maria Rosa Stanizzo dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino. Il gruppo di ricerca ha utilizzato un elettroencefalogramma portatile per registrare l’attività elettrica cerebrale durante la giornata dedicata alla pittura aleatoria sull’acqua. Parallelamente, attraverso specifici questionari psicologici, sono state analizzate le variazioni dello stato emotivo delle partecipanti, monitorando gli effetti dell’esperienza anche nei mesi successivi alla conclusione dei workshop. Ideato da Alessandra Laganà e Tommaso Marletta a partire da un’esperienza di malattia, il metodo artistico S.O.M.A. si articola in tre fasi complementari, concepite per favorire l’espressione delle emozioni e la rielaborazione del vissuto personale attraverso la creatività. Nella prima fase, accompagnate da artisti e psicologi clinici, le partecipanti hanno avuto la possibilità di conoscersi, confrontarsi e condividere la propria esperienza di malattia. Il secondo momento, centrale nel percorso, è stato dedicato alla pittura aleatoria sull’acqua, guidata dall’artista Stefano Giorgi. Durante l’attività, una videocamera ha registrato le forme assunte dai colori mentre si muovevano sulla superficie dell’acqua. La terza fase ha previsto la visione individuale dei filmati realizzati durante l’esperienza artistica. Ogni partecipante ha selezionato il fotogramma ritenuto più significativo, attribuendogli successivamente un titolo attraverso il confronto con le altre donne. Il percorso ha così integrato la dimensione individuale della creazione artistica con quella collettiva della condivisione.

I benefici dell’arte sulla salute emotiva persistono anche dopo mesi

I risultati dei questionari psicologici hanno evidenziato variazioni positive nello stato emotivo delle partecipanti. Al termine dei workshop, le donne hanno riferito di sentirsi maggiormente attive, ispirate e coinvolte, manifestando livelli inferiori di preoccupazione e turbamento rispetto a quelli precedenti all’esperienza. Uno degli aspetti più significativi emersi dalla ricerca riguarda la persistenza dei benefici emotivi nel tempo. Gli effetti positivi riferiti dalle partecipanti sono infatti rimasti costanti anche a distanza di mesi dalla conclusione delle attività. Numerose donne hanno inoltre dichiarato di aver mantenuto i legami interpersonali instaurati durante il percorso artistico. Particolarmente elevato è risultato anche il livello di soddisfazione. Nel questionario di gradimento, il 95% delle partecipanti ha attribuito a ciascuna delle tre giornate un punteggio di almeno 13 su un massimo di 16. Le valutazioni hanno riguardato l’esperienza nella sua globalità, comprendendo la pratica artistica, il sostegno fornito dagli psicologi e la possibilità di condividere il proprio vissuto con altre donne che hanno affrontato una malattia simile.

Arte e neuroscienze: cosa accade al cervello durante l’esperienza creativa

Per approfondire gli effetti dell’attività artistica sul funzionamento cerebrale, i ricercatori hanno utilizzato una cuffia per elettroencefalografia (EEG) dotata di 64 elettrodi. La metodologia ha consentito di confrontare l’attività elettrica cerebrale delle partecipanti in due momenti distinti: dopo lo svolgimento di un’attività neutra di riferimento e dopo l’esperienza della pittura aleatoria sull’acqua. Dall’analisi è emerso un aumento dell’intensità di alcune oscillazioni dell’attività elettrica cerebrale in seguito alla pratica artistica, con particolare riferimento alle frequenze alfa e gamma. Il gruppo di ricerca associa le variazioni delle onde alfa alla pratica creativa, mentre quelle delle onde gamma vengono ricondotte ai processi attraverso i quali il cervello integra le informazioni provenienti dai sensi con i propri ricordi. Il confronto tra le rilevazioni elettroencefalografiche e i risultati dei questionari ha inoltre permesso di individuare alcune differenze individuali. L’incremento delle onde alfa è risultato più marcato nelle donne che avevano espresso un maggiore apprezzamento per l’esperienza della pittura sull’acqua. Variazioni più pronunciate delle frequenze alfa e gamma sono state osservate anche nelle partecipanti caratterizzate da una maggiore sensibilità al contesto, intesa come capacità di cogliere i segnali di una determinata situazione e di adattare conseguentemente il proprio comportamento.

La prescrizione sociale nei percorsi di cura delle donne con tumore al seno

I risultati della ricerca aprono nuove prospettive per l’implementazione del metodo S.O.M.A. nell’ambito della prescrizione sociale, attraverso l’integrazione di interventi artistici scientificamente valutati nei percorsi dedicati alla salute e alla cura delle persone. La professoressa Chiara Benedetto, presidente della Fondazione Medicina a Misura di Donna ETS, dichiara: “prendersi cura delle donne che hanno affrontato una malattia oncologica significa occuparsi non soltanto della loro salute fisica, ma anche del loro benessere psicologico, emotivo e relazionale. Il valore di questo progetto risiede nell’aver sottoposto un metodo artistico a un rigoroso percorso di valutazione scientifica, integrando competenze cliniche, psicologiche, neuroscientifiche e artistiche. I risultati ottenuti, che documentano benefici sul piano emotivo anche a distanza di mesi, pongono le basi per l’implementazione del metodo S.O.M.A. nell’ambito di una prescrizione sociale strutturata. Il percorso che abbiamo realizzato a Torino può rappresentare un modello per lo sviluppo della prescrizione sociale: partire dalla dimostrazione scientifica dei benefici di uno specifico intervento e della loro persistenza nel tempo, per poi promuoverne l’integrazione nei percorsi di salute e cura”.

La creatività come strumento di espressione e rielaborazione della malattia

Il sostegno degli psicologi clinici rappresenta una componente fondamentale del metodo, che pone al centro dell’esperienza le caratteristiche individuali delle partecipanti, le loro risorse personali e la possibilità di esprimersi attraverso il linguaggio artistico, indipendentemente dalle competenze maturate in questo ambito. Il professor Luca Ostacoli aggiunge: “quando si progettano interventi rivolti a persone che hanno vissuto una malattia oncologica, è fondamentale tenere conto della storia, delle sensibilità e delle risorse psicologiche di ciascuno. Una delle peculiarità del metodo artistico S.O.M.A. è quella di offrire, attraverso la collaborazione tra artisti e psicologi clinici, un contesto protetto in cui la creatività diventa uno strumento di espressione delle emozioni e di rielaborazione del proprio vissuto, indipendentemente dalle competenze artistiche delle partecipanti. Nel percorso di validazione scientifica abbiamo preservato le caratteristiche distintive del metodo, valorizzando anche la dimensione della condivisione e la possibilità di vivere questa esperienza in un luogo di particolare bellezza, come le Gallerie d’Italia, elementi preziosi per la promozione del benessere psicologico”.

Le neuroscienze studiano gli effetti della bellezza nei musei

L’impiego di strumenti portatili per l’elettroencefalografia ha permesso ai ricercatori di studiare le risposte cerebrali direttamente all’interno degli ambienti museali, preservando le caratteristiche dell’esperienza artistica e consentendo di approfondire la relazione tra percezione della bellezza e benessere psicologico. Rispetto alla metodologia neuroscientifica impiegata nella ricerca, Irene Ronga spiega: “una delle principali sfide delle neuroscienze applicate consiste nel coniugare il rigore metodologico della ricerca scientifica con la possibilità di studiare le esperienze umane nei contesti reali in cui si svolgono. In questo studio, grazie all’impiego di sistemi portatili di elettroencefalografia, abbiamo potuto rilevare le variazioni dell’attività cerebrale direttamente nel contesto museale, preservando l’autenticità dell’esperienza artistica. Pur richiedendo ulteriori approfondimenti, i risultati suggeriscono che un approccio multidisciplinare possa non soltanto favorire il benessere psicologico, ma anche consentirci di comprendere meglio i processi neurali attraverso cui l’esperienza della bellezza può contribuire a promuoverlo”.

Dall’esperienza personale del tumore al seno alla nascita del metodo S.O.M.A.

All’origine del progetto vi è l’esperienza personale dell’artista Alessandra Laganà, ideatrice del metodo S.O.M.A. e vicepresidente di NOMA World, che ha trasformato il proprio percorso di malattia in un’iniziativa artistica e collettiva, interrogandosi sulle conseguenze della patologia oncologica sull’identità individuale e sulle potenzialità rigenerative dell’esperienza estetica. Alessandra Laganà racconta: “sono un’artista e ho voluto trasformare l’esperienza della mia malattia, un tumore al seno, in un progetto artistico che testimonia come un momento così delicato può trasformarsi in un abbraccio creativo alla vita. Non volevo fermarmi a una testimonianza auto-biografica, e mi sono posta una domanda precisa: cosa accade all’identità di una persona quando il suo corpo diventa improvvisamente oggetto di indagine clinica? Sentivo la responsabilità di capire, perché e come l’esperienza estetica, fosse in grado di restituire presenza, a chi si sentiva depotenziato dalla malattia. Così una storia personale si apre a una dimensione corale: un’esperienza di rinascita condivisa e profondamente inclusiva, dove la fragilità, cessa di essere stigma, per farsi matrice feconda, di rinnovata potenza rigeneratrice. S.O.M.A. non è solo un progetto di Artisti e Scienziati, è un progetto anche di Donne coraggiose, che hanno deciso di essere parte attiva della nostra ricerca trasformando il proprio percorso in un cambiamento concreto per sé e per altre donne. Partecipare ai workshop di S.O.M.A. non è solo un atto creativo per allontanarsi dal pensiero della malattia, ma compiere un atto sociale consapevole per riscrivere la narrazione della cura. È un’azione collettiva che apre la strada alla prescrizione sociale per le donne di domani, perché l’arte è cura”.

S.O.M.A. Next: i risultati della ricerca presentati al Museo dell’Ara Pacis di Roma

Il percorso di validazione scientifica condotto a Torino e le prospettive di applicazione del metodo saranno al centro dell’incontro S.O.M.A. Next – Arte, Scienza, Cura e Società, in programma oggi, venerdì 27 novembre 2026, presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di Roma. L’appuntamento è stato preceduto dall’organizzazione di un nuovo workshop nella capitale, svoltosi dal 6 all’8 novembre. La scelta dell’Ara Pacis assume anche un valore simbolico per i promotori dell’iniziativa, che intendono valorizzare l’incontro tra ricerca artistica, conoscenza scientifica, salute individuale e benessere collettivo. Tommaso Marletta, direttore artistico e ideatore del metodo S.O.M.A., conclude: “il Metodo Artistico S.O.M.A. innesta la prassi dell’arte contemporanea all’interno di un rigoroso protocollo artistico sperimentale. La validazione dell’Università degli Studi di Torino dimostra come il gesto creativo, tutelato nella sua dignità di opera, agisca come un dispositivo misurabile di benessere. Attraverso la pittura aleatoria sull’acqua e la scelta del fotogramma, il processo estetico restituisce alle partecipanti la piena titolarità autoriale del proprio vissuto, sottraendolo alla sola dimensione clinica. È su queste basi che oggi possiamo costruire una prescrizione sociale sostenuta da evidenze scientifiche. Oggi la nostra Associazione NOMA World APS, insieme alla Fondazione Medicina a Misura di Donna ETS, porta il progetto S.O.M.A. Next al Museo dell’Ara Pacis di Roma. È un passaggio dal preciso valore simbolico: in un monumento edificato per celebrare la prosperità civile e il benessere collettivo, proponiamo un nuovo paradigma di pace sociale e rigenerazione vitale, fondato sull’alleanza tra arte, scienza, cura e società. Un ringraziamento particolare va alla Professoressa Emerita Chiara Benedetto, la cui visione ha reso possibile questo dialogo rigoroso tra ricerca artistica e scientifica”.