Un nuovo meccanismo cellulare che favorisce la progressione del tumore al seno e la formazione di metastasi è stato identificato da un gruppo di ricercatori dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) e dell’Università degli Studi di Milano. Lo studio ha permesso non soltanto di chiarire il ruolo di una proteina coinvolta nella disseminazione delle cellule tumorali, ma anche di individuare una molecola in grado di interferire con questo processo, aprendo una possibile strada allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche. La ricerca, sostenuta da Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, è stata coordinata da Sara Sigismund e Pier Paolo Di Fiore, entrambi group leader all’IEO e professori del Dipartimento di Oncologia ed Emato-oncologia dell’Università di Milano. I risultati sono stati pubblicati su Signal Transduction and Targeted Therapy, rivista scientifica del gruppo Nature ad alto fattore d’impatto.

Al centro della scoperta c’è Epsina-3, una proteina che, quando è presente in quantità eccessive, altera il funzionamento della E-caderina, un recettore situato sulla superficie delle cellule mammarie, fondamentale per mantenerle unite e garantire la stabilità dei tessuti. Il meccanismo individuato dai ricercatori riguarda l’endocitosi, il processo attraverso il quale le cellule inglobano e trasferiscono al proprio interno molecole presenti sulla membrana cellulare.

In condizioni normali, la E-caderina contribuisce a mantenere le connessioni tra le cellule. Quando queste giunzioni si indeboliscono, le cellule tumorali possono separarsi, acquisire capacità di movimento e migrare verso altri organi attraverso il circolo sanguigno. Una volta raggiunta una nuova sede, tuttavia, devono recuperare la capacità di stabilire nuovamente connessioni cellulari per riprendere a proliferare e dare origine a una metastasi.

È proprio in questa dinamica che interviene Epsina-3. La sua sovraespressione, riscontrata in quasi il 50% dei tumori al seno, favorisce l’internalizzazione della E-caderina e il suo successivo riciclo verso la membrana. Le giunzioni cellulari vengono così continuamente destabilizzate e ricostituite, senza che la proteina venga completamente eliminata. Le cellule tumorali acquisiscono in questo modo una particolare flessibilità: possono distaccarsi e migrare, ma conservano la possibilità di ristabilire i legami necessari alla proliferazione una volta raggiunto un nuovo organo.

“L’endocitosi è da tempo associata alla tumorigenesi, ma mancavano prove dirette del suo ruolo causale nella progressione tumorale e nella formazione di metastasi. In questo studio abbiamo identificato e caratterizzato a livello molecolare una forma di endocitosi finora sconosciuta nelle cellule epiteliali mammarie. Abbiamo infatti dimostrato che la proteina Epsina-3 regola l’endocitosi della E-caderina. Se l’Epsina-3 è espressa in eccesso, come avviene in quasi il 50% dei tumori al seno, le cellule continuano a internalizzare l’E-caderina presente sulla superficie cellulare e a riciclarla nuovamente alla membrana. Ciò causa una destabilizzazione delle giunzioni tra le cellule, che continuano a formarsi e a rompersi, senza però determinare una completa perdita dell’E-caderina stessa. Ne derivano due vantaggi per le cellule tumorali: da un lato esse possono così separarsi, iniziare a muoversi e a migrare verso altri organi; dall’altro lato, una volta raggiunto il sito metastatico, possono rapidamente riformare le giunzioni tra le cellule e proliferare grazie ancora all’E-caderina, che non è completamente persa. L’Epsina-3 ha quindi un ruolo causale nello sviluppo delle metastasi del cancro al seno, ma non solo, perché contribuisce anche alla genesi del tumore primario. Il rimodellamento delle giunzioni induce, infatti, una cosiddetta transizione epitelio-mesenchimale parziale, nella quale le cellule mantengono sia caratteristiche epiteliali, associate alla proliferazione, sia caratteristiche mesenchimali, associate alla migrazione. Quest’ultimo stato le rende più plastiche e capaci di adattarsi a condizioni sfavorevoli, quali ipossia e carenza di nutrienti, facilitando così sia la crescita del tumore primario sia la metastatizzazione“, spiega Sara Sigismund.

La scoperta chiarisce quindi un passaggio importante della biologia del tumore mammario: la capacità delle cellule neoplastiche di modificare in modo reversibile le proprie connessioni e adattarsi alle diverse condizioni ambientali. La disponibilità della E-caderina sulla membrana non viene semplicemente ridotta o annullata, ma regolata attraverso un processo dinamico di internalizzazione e riciclo. Una flessibilità che favorisce sia la crescita della massa tumorale originaria sia la diffusione della malattia in altri distretti dell’organismo.

Le implicazioni della ricerca sono particolarmente rilevanti sul fronte terapeutico. Il meccanismo individuato potrebbe infatti diventare un nuovo bersaglio per contrastare i tumori mammari metastatici caratterizzati da elevati livelli di Epsina-3. I ricercatori hanno già individuato e caratterizzato una molecola capace di interferire con l’endocitosi della E-caderina, ottenendo risultati promettenti negli esperimenti condotti su cellule tumorali in coltura e su organoidi, modelli tridimensionali che riproducono alcune caratteristiche dei tessuti e coinvolgono diverse tipologie cellulari.

“È importante sottolineare che il meccanismo endocitico identificato in questo studio rappresenta un potenziale bersaglio terapeutico nei tumori al seno metastatici caratterizzati da elevati livelli di Epsina-3. In collaborazione con i ricercatori dell’Institut Curie in Francia e dell’Università di Lund in Svezia, abbiamo già caratterizzato una molecola in grado di interferire con l’endocitosi della E-caderina in esperimenti in cellule tumorali in coltura e in organoidi, ossia colture in tre dimensioni di più tipi cellulari, di origine murina. Il prossimo passo sarà la sperimentazione animali di laboratorio e in organoidi derivati da campioni di pazienti. Parallelamente andremo a indagare perché e come Epsina-3 sia espressa in eccesso in alcuni tumori. I risultati pubblicati oggi aprono un nuovo capitolo di ricerca per trovare una diversa via di attacco al cancro” aggiunge Sigismund.

La prospettiva è ora quella di verificare l’efficacia della molecola in modelli sperimentali più complessi, attraverso studi su animali di laboratorio e organoidi ottenuti da campioni di pazienti. Parallelamente, il gruppo di ricerca approfondirà le ragioni per cui Epsina-3 viene prodotta in quantità elevate in una parte dei tumori mammari. Passaggi indispensabili per comprendere se il nuovo meccanismo individuato possa tradursi, in futuro, in un’opportunità concreta per lo sviluppo di farmaci mirati.

Il lavoro si inserisce in un percorso di ricerca che dura ormai da oltre 10 anni e che ha l’obiettivo di chiarire il ruolo di Epsina-3 nel carcinoma mammario. Un progetto che testimonia anche l’importanza della collaborazione tra ricerca di base, anatomia patologica e attività clinica per trasferire le conoscenze scientifiche verso possibili applicazioni a beneficio dei pazienti.

“I dati raccolti con questo studio rappresentano un ulteriore passo in avanti in un progetto ormai più che decennale per caratterizzare il ruolo di Epsina-3 nei tumori del seno. Questa ricerca dimostra come l’integrazione di tutte le componenti biomediche – dalla ricerca molecolare all’anatomia patologica, fino alla clinica – sia necessaria per garantire un reale progresso in oncologia. Si tratta di un approccio che avviene quotidianamente all’IEO, che pone la ricerca al centro della propria strategia per il beneficio dei pazienti. Riusciremo ora ad usare Epsina-3 quale bersaglio terapeutico per lo sviluppo di nuovi farmaci? È la sfida che ci accompagnerà per i prossimi anni“, conclude Di Fiore.

La scoperta apre dunque una nuova linea di indagine nella lotta al tumore al seno: intervenire sui meccanismi che regolano le connessioni tra le cellule potrebbe rappresentare una strategia aggiuntiva per ostacolare la progressione della malattia e la formazione di metastasi. La molecola individuata è ancora in fase sperimentale, ma i risultati ottenuti indicano un possibile nuovo bersaglio da approfondire nella ricerca di trattamenti oncologici sempre più mirati.