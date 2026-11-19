Studiare il comportamento delle cellule tumorali, osservare come evolve un tumore e testare l’efficacia dei farmaci in un ambiente che riproduce le condizioni dell’organismo umano. È l’obiettivo della nuova piattaforma sperimentale organ-on-a-chip, sviluppata con il contributo del Politecnico di Milano, capace di riprodurre un carcinoma a cellule squamose della testa e del collo (HNSCC), completo di vascolarizzazione e innervazione. Al progetto ha collaborato un gruppo di ricerca del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (DEIB) del Politecnico, coordinato dal docente Marco Rasponi. La piattaforma integra cellule tumorali, vasi sanguigni e neuroni sensoriali all’interno di un microambiente umano controllato, ricostruito attraverso matrici extracellulari ingegnerizzate (eECM). Una soluzione tecnologica che permette di osservare in laboratorio le interazioni tra il tumore e le strutture che lo circondano, aprendo nuove possibilità per la ricerca oncologica.

I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista scientifica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America). La ricerca è frutto di una collaborazione internazionale che ha coinvolto, oltre al Politecnico di Milano, la Linköping University in Svezia, in particolare il Laboratory of Molecular Materials (m2Lab), il Dipartimento di Otorinolaringoiatria della Regione Östergötland, sempre in Svezia, e la Northeast Ohio Medical University.

Il lavoro è partito da campioni di cellule tumorali prelevati da pazienti seguiti presso l’Ospedale universitario di Linköping, insieme a fibroblasti associati al tumore e cellule endoteliali, utilizzati per ricostruire il microambiente della neoplasia. Le diverse popolazioni cellulari sono state coltivate all’interno di una matrice extracellulare appositamente progettata: un gel a base di acido ialuronico funzionalizzato, “che permette alle cellule di aderire e rimodellarsi, nel caso di quelle neoplastiche per creare degli aggregati tridimensionali che simulano piccole masse tumorali“, ha spiegato Marco Rasponi.

Il gruppo del MiMic Lab del Politecnico si è occupato in particolare dello sviluppo del modello ingegnerizzato, mentre i ricercatori svedesi hanno curato la componente biologica. Prima autrice dello studio è Alessia Maria Pignataro, ex studentessa del Politecnico e oggi dottoranda alla Linköping University. Il progetto ha infatti preso forma proprio dalla sua tesi di laurea svolta al MiMic Lab. Tra gli autori figura anche Alessandro Cordiale, dottorando del gruppo di ricerca milanese.

La complessità della piattaforma risiede soprattutto nella capacità di integrare quattro differenti tipologie cellulari, ciascuna caratterizzata da specifiche esigenze di coltura e sopravvivenza. Un aspetto che ha richiesto un articolato lavoro di progettazione e ottimizzazione, come ha raccontato Rasponi: “Abbiamo ideato un chip particolarmente complesso perché normalmente questi modelli di organi su chip lavorano con uno o due tipi cellulari, mentre in questo caso ne avevamo quattro: cellule tumorali, fibroblasti, cellule endoteliali e neuroni sensoriali, e ognuno ha bisogno delle proprie condizioni per sopravvivere. Quindi abbiamo lavorato in tre tappe: per la parte endoteliale e tumorale, poi per la parte nervosa e poi l’abbinamento in cui abbiamo ottimizzato le sotto popolazioni cellulari. Infine, in base alle prove di caratterizzazione di ogni tipo cellulare, abbiamo realizzato il modello totale integrato, sul quale è stato condotto lo studio sul tumore vascolarizzato e innervato“.

Il risultato è un modello sperimentale che consente di approfondire i meccanismi di sviluppo e progressione del carcinoma della testa e del collo, una patologia che rappresenta il sesto tumore più diffuso al mondo. La presenza simultanea di vasi sanguigni e terminazioni nervose permette, inoltre, di studiare come le cellule neoplastiche interagiscono con il sistema vascolare e nervoso, ampliando le conoscenze sui processi biologici che accompagnano la crescita della malattia.

Le potenzialità della tecnologia guardano anche alla medicina di precisione. L’obiettivo, in prospettiva, è utilizzare le cellule dei singoli pazienti per realizzare modelli personalizzati sui quali confrontare diverse opzioni terapeutiche, individuando quelle potenzialmente più efficaci. “In prospettiva, potremo avere diversi modelli su chip di un paziente, sui quali testare le varie terapie disponibili e verificare quali abbiano maggiore efficacia“, ha evidenziato Rasponi.

Un ulteriore ambito di applicazione riguarda lo studio del dolore oncologico. Grazie alla presenza dei neuroni sensoriali, il dispositivo permette infatti di indagare il rapporto tra il tumore e le strutture nervose, contribuendo alla comprensione dei meccanismi che generano il dolore associato alla malattia e alla ricerca di possibili strategie terapeutiche.

La piattaforma sviluppata dal gruppo del Politecnico e dai partner internazionali rappresenta così un passo avanti nella realizzazione di modelli sperimentali sempre più vicini alla complessità dei tessuti umani. Oltre a favorire lo sviluppo di trattamenti mirati e personalizzati, questi sistemi possono offrire alla ricerca biomedica strumenti alternativi alla sperimentazione animale, consentendo di studiare le risposte delle cellule tumorali in un ambiente controllato e tecnologicamente avanzato.