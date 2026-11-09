Tumori testa-collo, a Milano un cruciverba gigante per cambiare le parole della cura: con Bartezzaghi anche medici e pazienti

Un cruciverba gigante per affrontare i tumori della testa e del collo, superare i pregiudizi legati alla diagnosi oncologica e riflettere sull’importanza delle parole nel rapporto tra medici e pazienti. È questa l’iniziativa in programma martedì 10 novembre all’IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano, dove farà tappa il tour nazionale “Il Senso delle Parole”, un progetto che unisce il gioco enigmistico alla sensibilizzazione sulla comunicazione in oncologia. Protagonista dell’appuntamento sarà Stefano Bartezzaghi, enigmista e semiologo, che guiderà la risoluzione di un maxi-cruciverba insieme al professor Paolo Bossi, Responsabile Oncologia Testa-Collo dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, e a un paziente dell’AILAR, Associazione Italiana Laringectomizzati. Anche il pubblico parteciperà all’attività, contribuendo a individuare le definizioni dello schema. L’obiettivo è promuovere un linguaggio della cura più comprensibile, rispettoso e inclusivo, capace di accompagnare le persone che affrontano una diagnosi oncologica e di favorire il dialogo con i professionisti sanitari.

Il Senso delle Parole, il progetto che unisce enigmistica e oncologia

Le parole utilizzate per descrivere una malattia possono avere un impatto significativo sul modo in cui viene vissuta e affrontata. Termini come metastasi e recidiva possono suscitare paura e preoccupazione, mentre concetti come ascolto, fiducia e condivisione rappresentano elementi fondamentali nella relazione tra medico e paziente. Da questa riflessione nasce “Il Senso delle Parole”, un tour nazionale che utilizza l’enigmistica come strumento per approfondire il significato delle espressioni impiegate nella comunicazione oncologica. La scelta del cruciverba permette di trasformare un’attività tradizionalmente legata al gioco e alla conoscenza delle parole in un’occasione di confronto sulla malattia. Attraverso le definizioni e la partecipazione collettiva, l’iniziativa pone al centro il modo in cui il linguaggio può contribuire a costruire una relazione di cura basata sulla comprensione reciproca. Il contributo di Stefano Bartezzaghi introduce nel progetto una prospettiva legata alla semiologia e all’enigmistica, mettendo in relazione il significato delle parole con le esperienze di chi affronta un percorso oncologico.

Stefano Bartezzaghi, Paolo Bossi e un paziente AILAR insieme sul palco

La tappa milanese sarà dedicata specificamente ai tumori del distretto testa-collo, un gruppo di neoplasie per le quali la comunicazione riveste un ruolo importante nell’esperienza della malattia. Durante l’evento, Bartezzaghi affronterà il cruciverba gigante insieme al professor Paolo Bossi, responsabile dell’Oncologia Testa-Collo dell’Humanitas di Rozzano, e a un paziente dell’AILAR. La presenza contemporanea di uno specialista, di un paziente e di un esperto del linguaggio consentirà di affrontare il tema della comunicazione oncologica attraverso prospettive differenti, facendo incontrare la dimensione clinica con quella personale. Il coinvolgimento dell’Associazione Italiana Laringectomizzati contribuirà a dare spazio all’esperienza diretta della malattia, mentre il pubblico sarà chiamato a partecipare alla costruzione delle risposte del cruciverba. Al centro dell’iniziativa ci sarà la necessità di abbattere i pregiudizi associati alla diagnosi di tumore e favorire una maggiore attenzione alle parole utilizzate nel percorso di cura.

Tumori della testa e del collo, circa 9.750 nuovi casi in Italia

L’appuntamento rappresenta anche un’occasione per richiamare l’attenzione sull’incidenza dei tumori testa-collo in Italia e sull’importanza della diagnosi tempestiva. Secondo i dati riportati per il progetto, queste neoplasie rappresentano circa il 3% di tutti i tumori diagnosticati nel Paese. Nel 2022 sono stati stimati circa 9.750 nuovi casi, con una netta prevalenza nella popolazione maschile. Si tratta di numeri che evidenziano la rilevanza di un gruppo di patologie oncologiche per le quali la conoscenza della malattia e l’accesso tempestivo alla diagnosi assumono particolare importanza. Tra gli aspetti epidemiologici segnalati emerge inoltre l’andamento dei tumori orofaringei, in aumento in Europa in associazione all’HPV, il Papillomavirus umano. L’HPV viene indicato come responsabile del 60-70% dei nuovi casi di tumore orofaringeo, un dato che richiama l’attenzione sul rapporto tra infezione virale e sviluppo di queste neoplasie.

Diagnosi precoce dei tumori testa-collo, sopravvivenza fino al 90% negli stadi iniziali

Uno degli elementi più rilevanti riguarda le possibilità di sopravvivenza associate all’individuazione tempestiva della malattia. Secondo i dati AIOM richiamati nell’iniziativa, quando un tumore della testa e del collo viene diagnosticato in fase iniziale, la sopravvivenza può raggiungere l’80-90%. La diagnosi precoce costituisce quindi un elemento decisivo nel percorso oncologico. Individuare una neoplasia prima che raggiunga uno stadio avanzato può incidere significativamente sulle prospettive di sopravvivenza. Accanto alla dimensione strettamente clinica, il progetto sviluppa il tema dell’informazione e della comunicazione, ponendo l’attenzione sulla necessità di utilizzare un linguaggio chiaro e accessibile anche quando vengono affrontati argomenti complessi o emotivamente difficili.

Humanitas Rozzano, martedì 10 novembre il punto stampa e l’evento pubblico

L’appuntamento con “Il Senso delle Parole” si svolgerà martedì 10 novembre presso l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, nel Centro Congressi, Building 8, Sala E, in Via Manzoni 113. La mattinata inizierà alle ore 10:30 con un punto stampa dedicato ai giornalisti, al quale parteciperanno Stefano Bartezzaghi, il professor Paolo Bossi e un paziente dell’AILAR. Alle ore 11:00 prenderà il via l’evento pubblico con il maxi-cruciverba dal vivo, che vedrà i protagonisti impegnati nella risoluzione dello schema con il contributo dei partecipanti. L’incontro si inserisce nel percorso nazionale del progetto, che attraverso il gioco delle parole punta a valorizzare l’ascolto, la fiducia e la condivisione come componenti essenziali di una comunicazione oncologica più umana.