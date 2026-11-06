Turchia, il maxi progetto energetico nel Mediterraneo: un gasdotto sottomarino per rifornire tutta Cipro e collegarsi all’Europa

La Turchia punta a rafforzare la propria presenza energetica nel Mediterraneo orientale attraverso un nuovo gasdotto sottomarino di 101 chilometri destinato a collegare il territorio turco con la parte settentrionale di Cipro. Il progetto, annunciato quest’anno da Ankara, potrebbe tuttavia assumere una portata molto più ampia rispetto agli obiettivi iniziali, arrivando a garantire forniture di gas all’intera isola e, potenzialmente, a inserirsi in una rete di collegamenti energetici con l’Europa. A delineare questa prospettiva è stato il ministro dell’Energia turco, Alparslan Bayraktar, secondo il quale l’infrastruttura prevista per rifornire la comunità turco-cipriota potrebbe, in futuro, essere utilizzata anche per soddisfare il fabbisogno energetico dell’intera isola. Una possibilità che conferisce al progetto una rilevanza non soltanto infrastrutturale, ma anche geopolitica, considerando la divisione di Cipro e le controversie che da anni caratterizzano i rapporti tra Turchia, Grecia e Cipro.

Un gasdotto sottomarino di 101 chilometri tra Turchia e Cipro del Nord

Il progetto energetico annunciato da Ankara prevede la realizzazione di un gasdotto lungo complessivamente 101 chilometri, il cui tracciato sarà in gran parte sottomarino. L’infrastruttura è destinata a collegare la Turchia alla Repubblica Turca di Cipro del Nord (RTCN), l’entità politica presente nella parte settentrionale dell’isola e riconosciuta a livello internazionale soltanto dalla Turchia. L’obiettivo immediato dell’intervento è assicurare una nuova via di approvvigionamento di gas naturale alla comunità turco-cipriota, attraverso un collegamento energetico diretto con il territorio turco. Il progetto rappresenta quindi un’iniziativa finalizzata a consolidare la cooperazione energetica tra Ankara e la parte settentrionale dell’isola. La natura prevalentemente sottomarina del collegamento inserisce l’opera nel contesto delle infrastrutture energetiche del Mediterraneo orientale, una regione nella quale la disponibilità di idrocarburi e la possibilità di sviluppare nuove rotte di trasporto del gas sono da tempo al centro di interessi economici e strategici contrapposti.

Il ministro Bayraktar apre alla fornitura di gas per tutta Cipro

L’elemento più significativo delle dichiarazioni del ministro Alparslan Bayraktar riguarda la possibilità di superare, almeno sul piano delle forniture energetiche, la destinazione iniziale del gasdotto. Il collegamento, concepito per servire la comunità turco-cipriota, potrebbe infatti essere utilizzato anche per rifornire l’intera isola di Cipro. Si tratta di una prospettiva particolarmente rilevante alla luce della situazione politica dell’isola, che rimane divisa su base etnica tra la comunità greco-cipriota e quella turco-cipriota. L’eventuale estensione delle forniture energetiche amplierebbe il ruolo dell’infrastruttura rispetto alla funzione prevista nella sua configurazione originaria. Le parole del ministro turco delineano dunque una possibile evoluzione del progetto: da collegamento destinato alla parte settentrionale di Cipro a infrastruttura energetica potenzialmente al servizio dell’intera isola. Un’ipotesi che si inserisce in un quadro politico complesso, segnato dalla persistente divisione territoriale e dalle difficoltà nei rapporti tra Ankara e il governo greco-cipriota.

La Turchia guarda all’Europa: il possibile sviluppo del collegamento energetico

Le ambizioni di Ankara non si fermano a Cipro. Secondo quanto prospettato dalla Turchia, il nuovo gasdotto sarebbe progettato in modo da consentire, potenzialmente, anche un collegamento con l’Europa. Questa possibilità introduce una dimensione strategica ulteriore nell’iniziativa. Un’infrastruttura concepita inizialmente per rispondere alle esigenze della comunità turco-cipriota potrebbe infatti assumere, in prospettiva, un ruolo più ampio nell’ambito dei collegamenti energetici tra Turchia, Mediterraneo orientale ed Europa. La prospettiva europea costituisce un elemento distinto rispetto all’obiettivo immediato del progetto, che rimane quello di garantire l’approvvigionamento di gas alla parte settentrionale di Cipro. Il possibile ampliamento della rete energetica rappresenta però un aspetto significativo della strategia delineata da Ankara, soprattutto considerando il ruolo delle infrastrutture di trasporto del gas negli equilibri regionali.

Mediterraneo orientale, le tensioni tra Turchia e Grecia sulle risorse energetiche

Il progetto si colloca in una delle aree geopoliticamente più delicate del Mediterraneo. La cooperazione energetica e le questioni relative alla giurisdizione marittima rappresentano da anni importanti motivi di tensione tra Turchia, Grecia e Cipro. Al centro delle controversie figurano anche le attività di esplorazione degli idrocarburi nel Mediterraneo orientale, sulle quali Ankara e Atene si sono ripetutamente scambiate accuse. Le divergenze riguardano un settore strettamente connesso alla definizione degli spazi marittimi e alla possibilità di sfruttare le risorse energetiche presenti nella regione. La realizzazione di nuove infrastrutture per il trasporto del gas assume pertanto una rilevanza che va oltre gli aspetti tecnici. Nel Mediterraneo orientale, infatti, i progetti energetici si intrecciano con le relazioni diplomatiche e con le differenti posizioni dei Paesi coinvolti sulla gestione delle risorse e delle aree marittime. È in questo contesto che si inserisce il progetto turco del gasdotto verso Cipro del Nord, destinato a svilupparsi in un ambiente regionale caratterizzato da interessi energetici e controversie politiche ancora aperte.

Cipro divisa, il mancato riconoscimento tra Ankara e il governo greco-cipriota

Uno degli elementi centrali della vicenda riguarda lo status politico di Cipro. L’isola rimane divisa tra la parte settentrionale turco-cipriota e quella meridionale greco-cipriota, con una situazione diplomatica che continua a influenzare i rapporti regionali. La Turchia non riconosce il governo greco-cipriota presente nella parte meridionale dell’isola ed è, allo stesso tempo, l’unico Paese a riconoscere la Repubblica Turca di Cipro del Nord. Questa condizione rende particolarmente significativa l’ipotesi avanzata dal ministro Bayraktar di una futura fornitura energetica estesa all’intero territorio cipriota. La possibilità di utilizzare il gasdotto anche oltre la parte settentrionale dell’isola si confronta infatti con una divisione politica e diplomatica che rappresenta uno dei principali nodi irrisolti della regione. La prospettiva di un collegamento energetico più ampio, fino a un eventuale sviluppo verso l’Europa, conferisce così al gasdotto Turchia-Cipro una dimensione che supera il semplice approvvigionamento locale. L’iniziativa si inserisce nel più vasto confronto sugli equilibri energetici e geopolitici del Mediterraneo orientale, dove le scelte infrastrutturali restano strettamente legate alle relazioni tra i Paesi della regione.