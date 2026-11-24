Nuova tragedia nei cieli della Turchia, dove nella giornata di oggi, martedì 24 novembre, un elicottero militare è precipitato durante un volo di addestramento, provocando la morte di cinque persone. L’incidente rappresenta il secondo dramma che colpisce le forze armate turche nell’arco di appena dodici giorni, dopo lo schianto di un altro elicottero militare avvenuto nella parte orientale del Paese e costato la vita a quattro persone. “Cinque dei nostri militari hanno perso la vita nello schianto di un elicottero dell’aeronautica militare, avvenuto durante un volo di addestramento”, ha dichiarato il ministero della Difesa turco.

Elicottero militare precipitato in Turchia: lo schianto nei pressi di Tepebasi

Il velivolo era decollato da una base militare di Eskisehir, città situata tra Istanbul e Ankara. Le immagini trasmesse dalle emittenti televisive mostrano i mezzi di soccorso intervenuti in una vasta area pianeggiante nei pressi del distretto di Tepebasi, teatro del tragico incidente. In precedenza, il ministero della Difesa aveva riferito che l’incidente si era verificato “nell’ambito di una missione di addestramento” e aveva coinvolto “un elicottero AS-532 appartenente alla nostra aeronautica militare”. L’AS-532 Cougar è un elicottero di produzione francese utilizzato per il trasporto delle truppe.

Due incidenti aerei in dodici giorni: nove militari turchi morti

La tragedia di Eskisehir arriva a breve distanza da un altro grave incidente che ha coinvolto le forze armate turche. Lo scorso 12 novembre, infatti, quattro militari avevano perso la vita nello schianto di un elicottero S-70 nella Turchia orientale. Le cause di quel precedente incidente restano ancora sconosciute. A dodici giorni dalla tragedia, non è stata fornita alcuna spiegazione ufficiale sulle circostanze che hanno provocato la caduta del velivolo. Il bilancio complessivo dei due incidenti sale così a nove militari morti in meno di due settimane. I due incidenti hanno colpito uno dei principali apparati militari dell’Alleanza Atlantica. La Turchia dispone del secondo esercito più numeroso della NATO e le sue forze armate sono ufficialmente impegnate in operazioni antiterrorismo in Iraq e Siria.