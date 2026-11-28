Una novità tecnologica di particolare rilievo nel panorama della difesa aerea arriva dall’Ucraina, dove un sistema d’arma laser sviluppato grazie a un finanziamento del programma governativo Brave1 ha intercettato per la prima volta in combattimento un drone Shahed a propulsione a getto. Un risultato significativo nell’evoluzione delle armi a energia diretta, un settore caratterizzato da notevoli complessità scientifiche e tecnologiche, nel quale ancora pochi Paesi al mondo sono riusciti a raggiungere una concreta operatività. “Nei giorni scorsi – conferma Brave1 -, sono stati pubblicati online alcuni filmati che documentano l’impiego operativo del sistema contro il velivolo senza pilota nemico. L’arma è stata messa a punto da un team sostenuto dal team tecnologico della difesa Brave1 ed è stata azionata sul campo da un’unità privata di difesa aerea”.

Difesa aerea laser: il vantaggio economico contro le minacce dei droni

Tra gli aspetti più rilevanti della tecnologia sviluppata in Ucraina figura quello economico. Il costo estremamente contenuto di ogni singolo impulso laser rappresenta infatti uno dei principali vantaggi del sistema, concepito anche per la protezione delle infrastrutture critiche dalle minacce provenienti dal cielo. “Uno dei principali vantaggi del sistema – spiega Brave 1 – è il costo estremamente ridotto: ogni singolo impulso ha un costo inferiore a quello di un proiettile per mitragliatrice, mentre la sua gittata consente di proteggere efficacemente le infrastrutture critiche dalle minacce aeree”.

Armi laser in Ucraina: una delle sfide tecnologiche più complesse

Lo sviluppo dei sistemi di difesa aerea basati sulle armi a energia diretta costituisce uno degli ambiti di ricerca scientifica più impegnativi del programma governativo Brave1. La sofisticazione di queste tecnologie e la limitata esperienza maturata in passato dall’Ucraina nel settore rappresentano ostacoli particolarmente significativi rispetto ad altri comparti dell’industria della difesa. “La difesa aerea basata su tecnologia laser rappresenta una delle sfide più complesse e ad alto contenuto scientifico all’interno del programma Brave1. A differenza dei settori dei droni Fpv – precisa Brave1 – o del munizionamento tradizionale, questo ambito presenta elevate barriere all’ingresso a causa della sua sofisticazione tecnica e della scarsa attività di ricerca e sviluppo svolta in passato in Ucraina su queste tecnologie”.

Armi a energia diretta, dagli studi degli anni Settanta all’impiego in combattimento

La ricerca sulle armi a energia diretta ha una storia che attraversa diversi decenni. Queste tecnologie sono infatti oggetto di studi a livello internazionale fin dagli anni Settanta e Ottanta, ma il passaggio dalla sperimentazione alla concreta applicazione militare ha interessato soltanto un numero ristretto di Paesi. Ancora oggi, nonostante i progressi compiuti dalla ricerca scientifica, gli abbattimenti confermati in combattimento attraverso questi sistemi rimangono particolarmente rari.

Almeno sette team ucraini al lavoro sui sistemi di difesa laser

Attualmente sono almeno sette i team ucraini impegnati nello sviluppo di sistemi di difesa aerea laser. Il successo della prima intercettazione operativa di uno Shahed a propulsione a getto costituisce un importante risultato sperimentale, ma non equivale ancora alla disponibilità di una tecnologia pronta per una diffusione su larga scala. “Allo stesso tempo, una prima intercettazione riuscita – conclude Brave1 – non significa che una tecnologia sia pronta per l’impiego su larga scala. Ad oggi, la difesa aerea laser rimane una tecnologia sperimentale”.