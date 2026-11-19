Il Regno Unito si prepara a fornire all’Ucraina mille droni d’attacco a lungo raggio, capaci di colpire obiettivi situati fino a 1.000 chilometri di distanza. Una nuova iniziativa militare di Londra destinata a rafforzare le capacità operative delle forze armate ucraine e a consentire a Kiev di condurre attacchi in profondità nel territorio russo, prendendo di mira anche gli impianti legati alla produzione militare. La decisione rientra in un nuovo pacchetto di aiuti militari britannici da 260 milioni di sterline, concepito per sostenere l’Ucraina durante la stagione invernale. Secondo quanto riportato sul sito di BBC News, l’annuncio ufficiale è atteso oggi a Berlino, dove il premier britannico Andy Burnham dovrebbe presentare l’iniziativa in occasione dell’incontro degli alleati della Coalizione dei Volenterosi.

Ucraina, mille droni britannici per attaccare obiettivi militari in profondità in Russia

L’elemento centrale del nuovo sostegno militare britannico è rappresentato dalla fornitura di 1.000 velivoli senza pilota progettati per missioni d’attacco a lungo raggio. Si tratta di sistemi che, secondo le informazioni diffuse dal governo britannico, possono raggiungere una distanza massima di mille chilometri e trasportare testate di grandi dimensioni. Le caratteristiche dei droni consentirebbero all’esercito ucraino di estendere il proprio raggio d’azione ben oltre le aree direttamente interessate dai combattimenti, raggiungendo obiettivi militari collocati in profondità nel territorio della Federazione Russa. Tra i bersagli individuati come possibili obiettivi figurano gli impianti di produzione militare russi, strutture che rivestono un ruolo importante nel sostenere le attività belliche di Mosca. La capacità di raggiungere questi siti rappresenta l’aspetto più significativo della nuova fornitura annunciata da Londra.

Regno Unito, nuovi aiuti militari da 260 milioni di sterline per l’inverno

La fornitura dei droni si inserisce in un programma più ampio di assistenza militare britannica all’Ucraina, per un valore complessivo di 260 milioni di sterline. L’obiettivo dichiarato è rafforzare le difese ucraine durante l’inverno, in una fase in cui il sostegno degli alleati continua a rappresentare un elemento fondamentale per le capacità militari di Kiev. Il nuovo intervento di Londra punta in particolare a mettere a disposizione delle forze ucraine strumenti in grado di combinare una notevole autonomia di volo con una significativa capacità offensiva. La possibilità di trasportare testate di grandi dimensioni e di raggiungere obiettivi distanti fino a mille chilometri costituisce infatti una caratteristica centrale dei sistemi previsti dal pacchetto britannico. Il sostegno annunciato dal Regno Unito riguarda dunque non soltanto il rafforzamento delle capacità di difesa ucraine, ma anche la possibilità di condurre operazioni militari a lungo raggio contro infrastrutture produttive utilizzate dalla Russia per sostenere la guerra.

Vertice a Berlino della Coalizione dei Volenterosi, atteso l’annuncio di Andy Burnham

Il nuovo piano di aiuti militari dovrebbe essere illustrato ufficialmente a Berlino, nel corso della riunione della Coalizione dei Volenterosi, che riunisce gli alleati impegnati nel sostegno all’Ucraina. Secondo quanto riferisce BBC News, sarà il premier britannico Andy Burnham ad annunciare la fornitura dei mille droni e il nuovo stanziamento economico. La scelta di presentare l’iniziativa durante un incontro internazionale colloca il sostegno britannico nel quadro del coordinamento tra i Paesi alleati di Kiev. Al centro dell’annuncio ci sarà soprattutto la disponibilità di nuove capacità di attacco a lunga distanza, con strumenti che permetterebbero alle forze ucraine di raggiungere siti militari russi situati anche a centinaia di chilometri dalle zone di combattimento. Con questa iniziativa, Londra conferma il proprio impegno nel sostegno militare all’Ucraina, puntando su una fornitura di droni caratterizzati da elevata autonomia e capacità di trasporto di armamenti, mentre la guerra con la Russia continua a rappresentare una delle principali questioni al centro del confronto tra gli alleati europei.