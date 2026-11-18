La disputa secolare sulla sovranità delle Isole Chagos sta per raggiungere il suo punto di non ritorno, accendendo nuovamente i riflettori su uno degli ultimi, irrisolti capitoli del colonialismo britannico. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Telegraph, lo stato di Mauritius ha lanciato un avvertimento senza precedenti al Regno Unito, intimando a Londra di cedere il controllo dell’arcipelago entro la fine del 2026. In caso contrario, il governo mauriziano è pronto a intraprendere un’aggressiva e implacabile offensiva legale nelle aule di giustizia internazionali. A confermare la gravità della situazione è stato lo stesso primo ministro della nazione insulare, le cui dichiarazioni non lasciano spazio a libere interpretazioni.

Il leader ha infatti affermato in modo inequivocabile che Mauritius continua a essere aperta al dialogo e alla diplomazia internazionale per la risoluzione della questione entro dicembre 2026, ma ha anche lanciato un severo monito. Ha ribadito che nessuno deve fraintendere le intenzioni del suo paese, poiché il governo di Mauritius è pronto e disposto a intraprendere tutti i passi che diverranno necessari qualora la necessità sorga. Questa presa di posizione segna un netto inasprimento nei rapporti bilaterali, trasformando una lunga trattativa diplomatica in una vera e propria corsa contro il tempo che potrebbe ridisegnare gli equilibri geopolitici dell’intera regione.

Un tesoro geografico e strategico nel cuore dell’Oceano Indiano

Per comprendere appieno i motivi per cui una manciata di isole coralline sia al centro di una contesa così aspra, è fondamentale analizzare la geografia delle Isole Chagos. Questo straordinario arcipelago si trova nel cuore dell’Oceano Indiano, a circa metà strada tra la costa orientale dell’Africa e l’Indonesia. Composto da una sessantina di isole e atolli, l’arcipelago si estende su una vasta area marittima che nasconde la Grande Banca delle Chagos, la più grande struttura corallina del mondo e una delle aree marine più incontaminate e ricche di biodiversità dell’intero pianeta. La lontananza dalle principali masse continentali rende queste isole un vero e proprio paradiso naturale, ma al tempo stesso un punto di osservazione e controllo militare di inestimabile valore. La posizione geografica delle Isole Chagos permette infatti di monitorare le rotte commerciali marittime più trafficate del mondo, quelle che collegano il Medio Oriente e i suoi giacimenti petroliferi all’Asia orientale e all’Europa. L’atollo più grande e meridionale del gruppo, Diego Garcia, vanta una laguna profonda e protetta, perfetta per ospitare grandi navi e sottomarini, rendendola un gioiello irrinunciabile per le potenze militari che desiderano proiettare la propria forza in Medio Oriente, in Asia meridionale e nel Corno d’Africa.

La storia dolorosa della deportazione dei chagossiani

Dietro la bellezza mozzafiato e il valore strategico dell’arcipelago si nasconde uno dei capitoli più bui e meno conosciuti della decolonizzazione moderna. Fino alla metà degli anni Sessanta, le Isole Chagos erano amministrate dal Regno Unito come una dipendenza della colonia di Mauritius. Tuttavia, nel 1965, in vista dell’indipendenza mauriziana che sarebbe avvenuta tre anni dopo, Londra decise di scorporare l’arcipelago dal resto del territorio, creando il Territorio Britannico dell’Oceano Indiano. Per concretizzare questo piano e preparare il terreno alla costruzione di un’installazione militare, il governo britannico mise in atto una vera e propria espulsione di massa. Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, l’intera popolazione indigena, i chagossiani, fu costretta con la forza e con l’inganno ad abbandonare le proprie case, le proprie terre e le proprie vite. Uomini, donne e bambini furono caricati su navi e scaricati nei porti di Mauritius e delle Seychelles, spesso in condizioni di estrema povertà e senza alcun supporto adeguato per rifarsi una vita. Ai chagossiani fu persino impedito di portare con sé i propri animali domestici, molti dei quali furono crudelmente soppressi sull’isola. Questa tragedia umana ha lasciato una ferita ancora aperta, alimentando decenni di proteste e ricorsi legali da parte degli esuli che chiedono a gran voce il diritto di fare ritorno nella loro terra natale e di vedere riconosciuta la legittima sovranità territoriale mauriziana.

La base militare di Diego Garcia e gli interessi geopolitici internazionali

Il motivo principale che spinse il governo britannico a compiere atti così estremi fu la firma di un accordo segreto con gli Stati Uniti d’America per l’affitto dell’atollo principale. Fu così che nacque la potentissima base militare americana di Diego Garcia, spesso definita come la portaerei inaffondabile del Pentagono. Durante la Guerra Fredda, questa installazione si rivelò cruciale per contrastare l’influenza sovietica nella regione. Negli anni successivi, il suo ruolo è diventato ancora più centrale per le operazioni statunitensi, fungendo da snodo logistico vitale durante la Guerra del Golfo, il conflitto in Afghanistan e la guerra in Iraq. Da Diego Garcia decollano i bombardieri strategici, vi attraccano i sottomarini a propulsione nucleare e vengono coordinate le operazioni di intelligence su un’area che copre mezzo globo terrestre. La restituzione dell’arcipelago a Mauritius implicherebbe la rinegoziazione dei termini di utilizzo di questa immensa infrastruttura bellica. Sebbene il governo mauriziano abbia più volte rassicurato Washington garantendo che, in caso di riacquisizione della sovranità, la base militare americana non verrebbe smantellata ma verrebbe stipulato un nuovo contratto di locazione direttamente con il paese africano, il Regno Unito ha sempre usato l’alleanza atlantica come scudo per giustificare il mantenimento del proprio dominio coloniale sulle isole.

Il peso del diritto internazionale e le pronunce delle Nazioni Unite

Nonostante la ferma opposizione di Londra, il vento del diritto internazionale soffia con forza a favore di Mauritius. Nel 2019, la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja ha emesso un parere consultivo storico e devastante per le pretese britanniche. I giudici hanno stabilito che il processo di decolonizzazione di Mauritius non è mai stato validamente completato a causa della separazione illecita delle Isole Chagos, definendo l’amministrazione britannica dell’arcipelago un atto illecito in corso che deve essere terminato il più rapidamente possibile. A seguito di questa clamorosa sentenza, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato a schiacciante maggioranza una risoluzione che intimava al Regno Unito di ritirarsi dall’arcipelago entro sei mesi. Londra ha ampiamente ignorato quella scadenza, isolandosi sempre di più sul palcoscenico globale e attirandosi le critiche non solo dei paesi non allineati, ma anche della comunità giuridica internazionale. L’ostinazione britannica nel mantenere il controllo su quella che a tutti gli effetti viene riconosciuta come l’ultima colonia in Africa crea un forte imbarazzo diplomatico per un paese che si erge a paladino del diritto internazionale e dell’ordine basato sulle regole, mostrando una palese doppia morale quando si tratta dei propri interessi strategici.

Quali scenari si aprono in vista di dicembre 2026

L’ultimatum lanciato oggi traccia una linea rossa temporale che non potrà essere facilmente ignorata. Fissando la scadenza a dicembre 2026, il primo ministro di Mauritius ha di fatto costretto il Regno Unito a uscire dall’ambiguità dei tavoli negoziali infiniti e inconcludenti. Se le trattative diplomatiche dovessero fallire, lo scenario legale promesso da Mauritius potrebbe tradursi in nuove cause di fronte al Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare o in tentativi mirati di congelare gli asset britannici legati allo sfruttamento delle risorse marittime chagosiane. Inoltre, una battaglia giudiziaria su vasta scala attirerebbe l’attenzione dei media globali, esponendo le violazioni dei diritti umani subite dai chagossiani e aumentando la pressione interna sul governo britannico da parte dell’opinione pubblica e dell’ala più progressista del parlamento. Di fronte a questo bivio, Londra dovrà decidere se continuare a sfidare le Nazioni Unite e l’ordine giuridico globale o se accettare un accordo storico che riconosca finalmente la sovranità territoriale mauriziana, salvaguardando al contempo le esigenze di sicurezza degli Stati Uniti a Diego Garcia. I prossimi mesi saranno teatro di febbrili manovre geopolitiche e il mondo intero starà a guardare per scoprire se l’ultimo residuo dell’impero britannico nell’Oceano Indiano è destinato a svanire per sempre sotto i colpi inesorabili della storia e della giustizia.