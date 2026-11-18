Tragedia nel Bresciano: un piccolo aereo è precipitato nel primo pomeriggio nella zona di Barcuzzi, frazione di Lonato del Garda. Il velivolo è stato ritrovato distrutto nelle campagne tra Bedizzole e Padenghe sul Garda con a bordo il corpo senza vita di una persona. L’allarme era scattato dopo alcune segnalazioni alla centrale operativa, inizialmente con indicazioni confuse sul luogo dell’incidente. Sono quindi partite le ricerche con l’elicottero di Areu decollato da Bergamo e con il Drago dei Vigili del Fuoco di Malpensa, che hanno sorvolato la zona fino a individuare il relitto. Al loro arrivo, i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso della persona a bordo. Al momento sono in corso le operazioni di ricognizione aerea dell’area per verificare l’eventuale presenza di altre persone coinvolte. Sul posto, oltre a elisoccorso, automedica, e ambulanza, anche il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.