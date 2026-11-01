La notizia, riportata originariamente dalla testata giornalistica Wired, delinea un traguardo notevole e complesso nel campo delle neuroscienze e dell’intelligenza artificiale. Gabriel Ocana-Santero, fondatore della startup Exin Therapeutics, ha descritto un esperimento in cui un agente AI è stato collegato a un impianto stereotassico personalizzato, dotato di una telecamera. L’obiettivo assegnato era estremamente specifico: partendo da un modello di epilessia murino e da un elenco fornito tramite foglio di calcolo di diciannove opzioni di terapia genica, il sistema doveva trovare la soluzione per far sparire le crisi convulsive. L’agente ha dimostrato una notevole capacità analitica, studiando prima come le crisi si sviluppano in quello specifico modello per poi scegliere una terapia mirata a potenziare una particolare via di segnalazione inibitoria.

Successivamente, ha individuato la struttura cerebrale che la letteratura scientifica identifica come l’origine di quel tipo di crisi, scartando persino una seconda regione candidata. Il rifiuto è stato accompagnato da un’argomentazione esplicita: gli effetti in quell’area venivano giudicati troppo inaffidabili e uno studio precedente aveva fallito proprio contro quella specifica patologia. L’agente ha poi ricavato le coordinate per l’iniezione incrociando i dati di tre diverse pubblicazioni, verificando i punti di riferimento e calcolando la media dei valori. In totale autonomia, ha impostato il volume dell’iniezione a duecentocinquanta nanolitri, definendo anche la velocità di somministrazione e i tempi di attesa.

Il ruolo del chirurgo veterinario e i limiti invalicabili

Nonostante l’impressionante pianificazione autonoma, è fondamentale chiarire che l’agente non ha eseguito l’intervento chirurgico in modo indipendente. Una craniotomia è stata effettuata da un chirurgo veterinario abilitato, mentre l’intelligenza artificiale si limitava a osservare il campo operatorio attraverso la telecamera, registrando ben trentadue osservazioni cliniche e segnalando la presenza o meno di sanguinamento nel sito di ingresso. Ogni passaggio irreversibile doveva necessariamente essere autorizzato dal veterinario, il quale aveva a disposizione un interruttore fisico di sicurezza pronto a interrompere immediatamente l’alimentazione a tutti i motori in caso di emergenza. Oltre a questa stretta supervisione umana, l’impianto hardware imponeva dei limiti fissi e rigorosi, come un tetto massimo al volume di liquido somministrabile nel cervello di un topo vivo, che il sistema aveva il divieto assoluto di bypassare.

La selezione del modello linguistico e le questioni di sicurezza

Uno degli aspetti più affascinanti dell’intero esperimento riguarda il modo in cui è stato scelto il modello linguistico alla base dell’operazione. Il team di ricerca ha inizialmente testato Claude Opus nella sua versione 5.5, ma il sistema si è rifiutato categoricamente di guidare l’ago nel cranio dell’animale. La sua motivazione evidenziava una profonda comprensione del contesto e dei rischi: non potendo garantire al cento per cento la conclusione della procedura in sicurezza, il modello riteneva che fermarsi a metà, con un ago inserito nella corteccia di un animale anestetizzato, sarebbe stato molto peggio che non iniziare affatto l’operazione. Anche la versione precedente, Opus 5, ha elaborato l’intero piano teorico su carta, negando però il proprio consenso per procedere con la chirurgia dal vivo. Solamente Sonnet 5 ha accettato di assumersi il compito. Di conseguenza, l’innovativa operazione non è stata condotta dal sistema in assoluto più avanzato a disposizione, ma semplicemente da quello che ha acconsentito a ignorare i protocolli di prudenza estrema.

La gestione degli imprevisti e il supporto di un secondo agente

Un episodio verificatosi a metà dell’operazione rivela le attuali rigidità dei sistemi automatizzati molto più del risultato finale stesso. Durante la fase cruciale della procedura, il sistema di coordinate dell’impianto hardware è risultato inaspettatamente sfalsato. L’agente AI principale ha riconosciuto correttamente che la propria posizione calcolata era errata, ma si è rifiutato di modificare il codice informatico per correggere la traiettoria, poiché le sue istruzioni di sistema iniziali gli vietavano espressamente di farlo. Per superare questa pericolosa impasse, il team è stato costretto ad attivare un secondo agente software, basato nuovamente su Opus 5, per apportare la correzione al codice. A questo secondo agente è stato volutamente nascosto il fatto che fosse in corso un intervento su un animale vivo, aggirando così i suoi blocchi di sicurezza. Questo complicato scambio di dati ha dilatato notevolmente i tempi dell’operazione, portando la durata complessiva a poco più di un’ora rispetto ai classici quarantacinque minuti previsti.

Oltre i sensazionalismi per comprendere i risultati reali

Risulta essenziale analizzare i fatti riportati da testate come Wired o The Decoder evitando l’entusiasmo prematuro che spesso accompagna simili notizie. Il reale successo tecnico di questo esperimento risiede esclusivamente nell’esecuzione materiale dell’iniezione: l’animale si è ripreso dall’anestesia e i video registrati lo mostrano mentre si muove normalmente all’interno del suo recinto. Tuttavia, non è stato ancora misurato se la terapia scelta abbia effettivamente ridotto o eliminato le crisi patologiche, poiché i ricercatori stanno attendendo i tempi biologici affinché il composto generi il suo impatto clinico. Pertanto, l’affermazione giornalistica corretta non descrive un’intelligenza artificiale in grado di curare l’epilessia, ma piuttosto un sistema capace di pianificare e consegnare in modo tecnico un trattamento farmacologico. Va inoltre sottolineato che al momento non esiste alcuna pubblicazione scientifica sottoposta a revisione paritaria, ma soltanto un resoconto aziendale, e il caso clinico riguarda un singolo animale senza alcun gruppo di controllo di riferimento. La rivendicazione secondo cui questa sarebbe la prima volta in assoluto che un sistema informatico seleziona un trattamento e lo somministra a un mammifero vivente appartiene al solo fondatore dell’azienda, e, come lui stesso ammette, non è ancora stata verificata in modo indipendente dalla comunità scientifica internazionale.