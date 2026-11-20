Il prossimo 7 agosto 2027 lo Spazio intorno al nostro pianeta diventerà il palcoscenico di un evento astronomico fuori dal comune, con il passaggio ravvicinato dell’asteroide noto come 1999 AN10. Questo imponente corpo celeste, le cui dimensioni sono stimate tra gli 800 e i 1.800 metri di diametro, transiterà a una distanza estremamente ridotta in termini astronomici, arrivando a trovarsi praticamente alla stessa distanza che separa il nostro pianeta dalla Luna. Sebbene la NASA lo classifichi ufficialmente come asteroide potenzialmente pericoloso a causa della sua stazza considerevole e delle caratteristiche della sua orbita, gli astronomi hanno già confermato con assoluta certezza che il passaggio non comporta alcun rischio di impatto né per la Terra né per il nostro satellite naturale, trasformando quello che potrebbe sembrare uno scenario da film in una straordinaria opportunità di osservazione e studio scientifico.

Quanto si avvicinerà l’asteroide 1999 AN10

Il momento di massimo avvicinamento è previsto per le 07:12 UTC del 7 agosto 2027, quando l’asteroide si troverà a circa 389.855 km dal centro della Terra, una misura che corrisponde pressappoco alla distanza media tra il nostro pianeta e la Luna. Pur trattandosi di centinaia di migliaia di km, per gli standard dello Spazio profondo questo valore rappresenta un vero e proprio sfioramento, specialmente se si considera che a compierlo è un oggetto grande quasi 2 km. L’asteroide proseguirà comunque la sua corsa lungo una traiettoria sicura senza mai entrare nell’atmosfera terrestre.

Come e dove osservarlo

Scoperto nel 1999, questo corpo roccioso impiega esattamente 643 giorni per completare un’intera orbita attorno al Sole. L’incontro del 2027 permetterà agli scienziati di raccogliere nuovi dati fondamentali per affinare i calcoli sulla sua traiettoria futura e migliorare la precisione delle previsioni orbitali. Oltre al valore scientifico, il flyby regalerà un’occasione rara anche al pubblico, poiché gli osservatori situati tra il Nord e il Sud America godranno di condizioni di visibilità particolarmente favorevoli e potranno riuscire a individuare il passaggio dell’asteroide semplicemente utilizzando un buon binocolo.

Un antipasto in vista del passaggio di Apophis

L’appuntamento con 1999 AN10 rappresenta inoltre una sorta di prova generale per un altro celebre visitatore cosmico che attende la Terra negli anni a venire. Il 13 aprile 2029 sarà infatti il turno dell’asteroide near-Earth Apophis, protagonista di un altro celebre passaggio ravvicinato con il nostro pianeta.