Un nuovo visitatore cosmico sta per effettuare un passaggio ravvicinato accanto al nostro pianeta, viaggiando nello Spazio a una distanza decisamente inferiore rispetto all’orbita del nostro satellite naturale. L’asteroide denominato 2026 WA raggiungerà il punto di massimo avvicinamento alla Terra oggi, martedì 17 novembre 2026, alle 07:59 UTC (le 08:59 ora italiana), transitando a circa 126.400 km dal centro del globo terrestre. Questa misura equivale a 0,000845 unità astronomiche, ovvero circa 0,33 volte la distanza media che ci separa dalla Luna. Nonostante la vicinanza astronomica, i dati elaborati dal Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) del Jet Propulsion Laboratory della NASA confermano che il transito non comporta alcun rischio di impatto per il nostro pianeta, offrendo invece agli scienziati un’ottima occasione per monitorare i corpi celesti di piccole dimensioni che attraversano il Sistema Solare interno.

I parametri orbitali del passaggio

I calcoli dei centri di monitoraggio spaziale hanno permesso di ricostruire con estrema precisione la traiettoria di questo oggetto celeste. Secondo il Jet Propulsion Laboratory della NASA, la distanza nominale di 126.400 km rientra in un corridoio molto stretto compreso tra 0,000843 e 0,000847 unità astronomiche, con un margine di incertezza di appena 540 km e uno scarto temporale di circa 2 minuti. Durante il momento di massima prossimità, l’asteroide sfreccerà a una velocità relativa di 6,7 km al secondo, pari a ben 24.100 km/h.

Anche il Near-Earth Object Coordination Centre dell’ESA ha confermato parametri pressoché identici, fissando il momento del passaggio alle 07:58 UTC (le 08:58 ora italiana) a una distanza di 126.382 km dal centro della Terra. Sulla base della sua magnitudine assoluta pari a 29,2, gli astronomi dell’agenzia europea stimano che il diametro di 2026 WA sia compreso tra i 4 e i 9 metri. Con una luminosità massima che raggiungerà la magnitudine 14,8, il corpo celeste rimarrà completamente invisibile a occhio nudo, risultando rilevabile unicamente attraverso la strumentazione astronomica professionale.

Una scoperta lampo avvenuta a sole 24 ore dal transito

La roccia spaziale appartiene alla classe Apollo, una categoria di asteroidi near-Earth le cui orbite intersecano quella terrestre, ma per via delle sue ridotte dimensioni non rientra nella lista degli oggetti potenzialmente pericolosi. La sua individuazione dimostra l’efficacia delle attuali reti di sorveglianza automatizzata del cielo, capaci di intercettare anche corpi celesti molto piccoli e poco luminosi poco prima del loro ingresso nelle immediate vicinanze del nostro pianeta.

Come riportato dall’ESA, 2026 WA è stato scoperto ieri, 16 novembre, esattamente il giorno precedente al sorvolo ravvicinato, grazie ai telescopi del Mt. Lemmon Survey gestito dall’Università dell’Arizona. La soluzione orbitale calcolata dalla NASA si basa su 20 osservazioni raccolte nell’arco di quella singola giornata, sufficienti a tracciare la rotta del piccolo asteroide e a certificarne il passaggio in totale sicurezza.