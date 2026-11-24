La Cina si prepara a scrivere una nuova pagina nella storia delle proprie missioni spaziali. Per la prima volta, infatti, un astronauta straniero salirà a bordo della stazione spaziale Tiangong nell’ambito di una missione congiunta con astronauti cinesi. Si tratta del pakistano Muhammad Zeeshan Ali, 40 anni, ex pilota dell’aeronautica militare, selezionato per partecipare alla missione Shenzhou 24. L’equipaggio è stato presentato ufficialmente dall’Agenzia cinese per i voli spaziali con equipaggio, come riferito dall’agenzia di stampa statale Xinhua. Insieme ad Ali voleranno i cinesi Tang Hongbo, 51 anni, e Wu Yi, 39 anni. Il lancio della navicella è previsto per mercoledì mattina ora locale dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nordoccidentale.

Il sogno di Ali: dalla Terra allo Spazio

Durante la conferenza stampa di presentazione dell’equipaggio, Ali ha espresso gratitudine nei confronti del governo cinese per avergli permesso di realizzare un sogno coltivato a lungo. Intervenendo in mandarino, ha raccontato il proprio legame con una frase della poesia cinese che apprezza particolarmente: per riuscire a vedere più lontano, una persona deve salire di un piano. Un’immagine che l’astronauta ha collegato direttamente al proprio percorso di preparazione: “È come il mio allenamento quotidiano. Giorno dopo giorno, raggiungendo nuove altezze“, ha dichiarato.

Ali ha poi voluto sottolineare, in inglese, che questa missione non rappresenta un punto di arrivo, ma soltanto l’inizio di un percorso più ampio. L’obiettivo, ha spiegato, è ampliare progressivamente la cooperazione spaziale tra Pakistan e Cina, passando da un astronauta impegnato in un singolo volo a più missioni congiunte, con prospettive che guardano anche alla Luna, a Marte e oltre. Un messaggio particolare è stato rivolto ai più giovani, soprattutto a quei bambini che seguiranno il suo viaggio dalla Terra: “A ogni bambino che mi sta guardando mentre sono in orbita: guardate il cielo e ricordate che io sono lassù, insieme ai vostri sogni“.

Quattro esperimenti scientifici a bordo della Stazione

La partecipazione di Ali avrà una durata limitata e un obiettivo prevalentemente scientifico. Secondo quanto comunicato dall’emittente statale CCTV, l’astronauta pakistano ricoprirà il ruolo di specialista del carico utile e sarà impegnato principalmente nella gestione degli esperimenti previsti nell’ambito della collaborazione tra i 2 Paesi, oltre che nelle attività operative quotidiane.

Il programma comprende 4 progetti scientifici nei settori della biotecnologia e dei materiali. Tra le attività previste figura anche un esperimento in orbita dedicato ai microrganismi fotosintetici, che permetterà di approfondire il comportamento di questi organismi in condizioni spaziali. Al termine della missione di breve durata, Ali farà ritorno sulla Terra a bordo della navicella Shenzhou 23, secondo quanto riferito dalla televisione cinese.

La sfida di lavorare insieme: lingua e cultura

La missione rappresenta un passaggio importante anche sul piano della collaborazione umana e organizzativa. A differenza di Wu Yi e Ali, entrambi al loro 1° volo spaziale, Tang Hongbo ha già partecipato a 2 precedenti missioni. Con Shenzhou 24 diventerà il primo astronauta a raggiungere per 3 volte la stazione spaziale Tiangong. Tang ha spiegato che uno degli aspetti più impegnativi della preparazione è stato imparare a lavorare in squadra superando le differenze linguistiche, culturali e persino psicologiche. Un percorso che, a suo giudizio, sta dando risultati positivi grazie agli sforzi compiuti da entrambe le parti.

“Le etichette e le istruzioni operative a bordo della navicella e della stazione spaziale sono tutte in cinese, e l’astronauta pakistano ha iniziato l’addestramento praticamente senza alcuna conoscenza della lingua“, ha raccontato Tang, aggiungendo che lui e Wu hanno intensificato a loro volta lo studio dell’inglese. Un dettaglio che evidenzia quanto la cooperazione internazionale nello spazio richieda non soltanto competenze tecniche e scientifiche, ma anche capacità di comunicazione, adattamento e integrazione tra culture differenti.

L’accordo tra Cina e Pakistan e la corsa verso la Luna

La missione Shenzhou 24 rientra nell’accordo di cooperazione spaziale firmato da Cina e Pakistan nel febbraio 2025. Il volo congiunto costituisce un risultato concreto di questa intesa e apre la strada a una collaborazione più strutturata tra i due Paesi nel settore dell’esplorazione spaziale. L’iniziativa si inserisce inoltre in un contesto internazionale caratterizzato da una crescente competizione per la conquista della Luna: Pechino sta infatti preparando la propria prima missione con equipaggio destinata all’allunaggio, con l’obiettivo di raggiungere la superficie lunare entro il 2030.

Sul fronte statunitense, la NASA punta invece a riportare astronauti sulla Luna nel 2028. Gli Stati Uniti rappresentano il principale concorrente della Cina nella nuova corsa allo Spazio, che non riguarda soltanto il prestigio tecnologico, ma anche la ricerca scientifica e le future possibilità di esplorazione.

In questo scenario, il viaggio di Muhammad Zeeshan Ali assume un significato che va oltre la singola missione: la presenza di un astronauta pakistano sulla Tiangong rappresenta infatti un segnale della volontà cinese di ampliare le proprie alleanze spaziali e di coinvolgere nuovi partner nei programmi futuri. E, come ha ricordato lo stesso Ali, il traguardo raggiunto non è una linea d’arrivo, ma l’inizio di un percorso che potrebbe condurre molto più lontano, fino alla Luna e a Marte.